Chi è Blind di X Factor 14? Età, nome e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Blind, cantante di X Factor 14, dall’età, al vero nome, al percorso all’interno del talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Blind

Nome e Cognome: Franco Popi Rujanin, in arte Blind

Data di nascita: 2000

Luogo di Nascita: Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia

Età: 20 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: rapper

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Blind non ha figli

Tatuaggi: Blind ha numerosi tatuaggi, tra cui una croce sul lato desto del viso, diversi tatuaggi che gli riempiono le braccia, le mani e il petto.

Profilo Instagram: @blind_psg

Blind età, nome e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Blind. Tutti si chiedono quale sia il vero nome del rapper. Il giovane artista si chiama Franco Popi Rujanin ed è nato nel 2000 a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia. La sua età è dunque di 20 anni, tuttavia non conosciamo la data esatta. Nessuna informazione anche per quanto riguarda l’altezza e il peso del cantante di Cicatrici.

Ma perché Franco ha deciso di cambiare nome trasformandolo in Blind? La risposta è semplice: perché l’unica cosa che vede davanti a sé è il suo obiettivo di fare musica. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare”.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata di Blind.

Vita privata

Della vita privata di Blind non abbiamo molte informazioni. Tuttavia durante il suo percorso di casting a X Factor 2020, Franco ha svelato qualche piccolo retroscena del suo difficile passato. Il rapper ha ammesso di aver avuto diverse frequentazioni sbagliate, definendo la sua zona un “postaccio”. A salvarlo è stata proprio la musica, e in merito alla sua passione il cantante dichiara:

“Ho iniziato a fare musica all’incirca a 16 anni. Guardavo artisti americani che raccontavano di periferia, quartieri, della loro vita quotidiana. Allora ho voluto fare anche io in quel modo cercando di avvicinarmi al loro stile per parlare e aprirmi al pubblico sulle cose che riguardano il mio passato e sulla mia vita”.

Blind ha anche parlato un po’ di sé stesso, aggiungendo:

“Sono una persona molto aperta, ma allo stesso tempo anche chiusa quando ho determinate cose da fare”.

In molti si chiedono anche se Blind sia fidanzato. Tuttavia questa informazione della sua vita privata non è nota. Vediamo dunque ora dove poter seguire Franco sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Blind: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Blind sui social, in particolare su Instagram.

Naturalmente il giovane rapper ha un profilo attivo, e pur non postando molti contenuti il concorrente di X Factor Italia ha già raggiunto oltre 60 mila follower!

Con l’inizio dei Live Show del talent Sky senza dubbio la sua popolarità potrebbe accrescere sempre di più, e di certo sul suo profilo Instagram verranno caricati tutti i momenti più belli della sua esperienza.

A questo punto scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua partecipazione a X Factor 14, partendo proprio dalle Audizioni.

Blind a X Factor 14

Il percorso di Blind a X Factor 14 inizia a giugno 2020, quando il rapper si presenta alle Audizioni del talent. Qui, alla presenza di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton, presenta la canzone inedita Cuore Nero, dedicata alla sua ex fidanzata, la cui clip su YouTube sfiora le 2 milioni di views. Franco conquista così il cuore dei giudici, e accede dunque ai Bootcamp. Stavolta si esibisce con l’inedito Cicatrici, e anche stavolta il successo è tantissimo. Proprio Emma, capitana degli Under Uomini, a quel punto decide di dare una chance al cantante, concedendogli un posto per i Live. In merito alla partecipazione al talent il rapper afferma:

“Per arrivare a X Factor ho lavorato tanto. Per due anni non ho fatto uscire niente sui social e sui digital store. Ho iniziato a lavorare per un progetto ben preciso, per presentarmi al pubblico con un certo livello musicale”.

Ma cosa ha provato Blind quando Emma Marrone gli ha comunicato che sarebbe stato uno dei concorrenti di X Factor 2020? Ecco cosa racconta lui:

“Quando Emma mi ha detto che ero ai Live sono scoppiato a piangere, sono una persona molto emotiva, e dato che non sono abituato alle belle notizie, averne avuta una del genere è stato veramente bello”.

Oltre Blind a X Factor Italia ci sono altri 11 concorrenti. Ma chi sono? Facciamo la loro conoscenza.

I concorrenti di X Factor 14

Blind come già detto non è l’unico concorrente di X Factor 14. A prendere parte alla nuova edizione del talent show ci sono infatti altri 11 concorrenti, che come da tradizione sono divisi in quattro categorie diverse. Parliamo degli Under Uomini, della quale fa parte Franco, capitanati da Emma Marrone, le Under Donna, capitanate da Hell Raton, gli Over, capitanati da Mika, e i Gruppi, capitanati da Manuel Agnelli.

Ma chi sono dunque gli altri concorrenti di X Factor 2020? Scopriamolo.

Under Uomini

Under Donne

Over

Gruppi

Scopriamo infine tutto quello che c’è da sapere sul percorso di Blind a X Factor 14.

Il percorso di Blind

Inizia ufficialmente giovedì 29 ottobre 2020 il percorso di Blind a X Factor 14. Dopo le temute Audizioni, dopo i Bootcamp e gli Home Visit, finalmente adesso il rapper salirà sul palco dei Live Show. In molti si chiedono se il cantante di Cicatrici nel corso del talent presenterà altre canzoni inedite, e i suoi fan attendono con ansia l’arrivo di nuova musica.

Ma cosa accadrà durante il percorso di Franco a X Factor 2020? Non resta che attendere la prima puntata per scoprirlo.

Prima puntata

La prima puntata per Blind è andata molto bene. Cosa accadrà invece per il secondo appuntamento? Riuscirà a convincere i giudici ed evitare il ballottaggio con Eda Marì?

Seconda puntata

Salvo dallo scontro con Eda Marì, il cantante per la seconda puntata ha interpretato Non mi dire no di Meduza e Goodboys.

L’inedito ha scatenato uno scontro tra i giudici Emma (che difende il suo pupillo) e Manuel Agnelli, che non ha gradito troppo l’interpretazione.

Terza puntata

Per il terzo appuntamento di X Factor, Blind ha modo di cantare il suo inedito Cicatrici.

Novella 2000 © riproduzione riservata.