Chi è Giulio Musca di Amici 20? Età, biografia e Instagram

Conosciamo meglio chi è Giulio Musca, allievo cantante di Amici 20: età, biografia, vita privata, canzoni, curiosità, Instagram e tutte le news.

Chi è Giulio Musca

Nome e Cognome: Giulio Musca

Data di nascita: è nato nel 1994

Luogo di nascita: Puglia

Età: 26 anni

Segno Zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: impiegato concessionario e cantante

Tatuaggi: nessuno visibile

Fidanzato/a: Angela Carnevale

Figli: nessuno

Profilo Instagram: @spacecraftjuno

Giulio Musca età e biografia

Scopriamo qualcosa in più su chi è Giulio Musca, allievo ballerino di Amici 20, attraverso la biografia, il lavoro e la vita privata. Giulio è nato in Puglia, non conosciamo la città, nel 1994, ha quindi 26 anni di età. Non sapendo il giorno e il mese esatto, non sappiamo di conseguenza il suo segno zodiacale. Anche per quanto riguarda l’altezza e il peso, non abbiamo informazioni. Parlando del lavoro, Giulio, oltre ad essere cantante, è impiegato in una concessionaria specializzata in veicoli industriali.

Ha frequentato il Liceo Classico Marcelline e dopo aver conseguito il diploma ha deciso di interrompere gli studi e dedicarci alla sua grande passione: la musica. Così nel 2013, insieme ad altri 4 amici, ha formato la band The Bad Hooligans, poi ribattezzata Kayssah. Il gruppo ha iniziato la carriera suonando nei locali con cover di pezzi famosi.

Una volta trovato il proprio stile, i 5 ragazzi hanno iniziato a comporre pezzi. Si sono quindi fatti notare nel 2014 al Premio Barocco Giovani con il brano “Illusione”. Poi la svolta vera e propria è arrivata nel 2015 con la partecipazione, nella categoria Giovani, al Festival di Sanremo. Lo stesso anno hanno anche tentato di entrare ad Amici, ma la loro performance non ha soddisfatto Rudy Zerbi.

Vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata di Giulio Musca, non abbiamo purtroppo moltissime informazioni.

Vi possiamo dire che è fidanzato con una sua coetanea di nome Angela Carnevale. Non abbiamo molte informazioni su da quanti anni stiano insieme, ma su di lei possiamo dirvi che dovrebbe essere una ballerina professionista, viste le varie foto che posta sui social.

Dove seguire Giulio Musca: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Giulio Musca, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che ha oltre 2 mila follower.

Non ci sono molti post sul suo account, ma la maggior parte sono inerenti alla musica, la sua grande passione. E ci sono anche degli scatti con il suo gruppo. A tal proposito, non sappiamo se è sempre il frontman della band o se comunque si è sciolta.

Infine c’è è anche uno scatto molto bello con la fidanzata.

Giulio Musca ad Amici 20

Sabato 14 novembre è iniziato ufficialmente Amici 20! La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi era attesissima dal pubblico, e finalmente abbiamo fatto la conoscenza della nuova classe. Ad ottenere un posto nella scuola più ambita d’Italia è stato anche Giulio Musca, che è riuscito a conquistare un banco tra quelli disponibili grazie soprattuto ad Arisa.

Parlando dei professori, per il canto ritroviamo Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, mentre la new entry è Arisa. Per il ballo, invece, ci sono ancora una volta Alessandra Celentano e Veronica Peparini, mentre la new entry è Lorella Cuccarini.

Gli allievi di Amici 20

A partecipare ad Amici 20 ci sono al momento 15 concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Giulio Musca ad Amici 20.

Il percorso di Giulio Musca ad Amici 20

Dopo averci provato con la band nel 2015, Giulio Musca ha tentato di nuovo di entrare nella scuola di Amici 20. Durante la sua esibizione, in cui Giulio ha anche suonato il pianoforte, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno deciso di abbassare il volume della base musicale. Arisa, invece, non è stato dello stesso avviso ed è stata proprio a lei a decidere di dargli un banco.

Giulio è quindi un nuovo allievo di Amici 20, ma ha ottenuto il banco un po’ con l’amaro in bocca. Nonostante ciò sembra determinato a conquistare al meglio il pubblico e i coach.

IN AGGIORNAMENTO

Novella 2000 © riproduzione riservata.