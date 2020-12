Chi è Federica La Rocca di Amici 20? età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Federica La Rocca, cantante di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Federica La Rocca

Nome e Cognome: Federica La Rocca

Data di nascita: 28 novembre 1998

Luogo di Nascita: Federica è siciliana ma non sappiamo da che città viene

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Federica non ha figli

Tatuaggi: Federica ha un piercing nel naso, un palloncino sul polso e un cuore sul braccio (fonte: chiecosa.it)

Profilo Instagram: @kika_.real

Federica La Rocca età e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Federica La Rocca. La giovane cantante nasce il 28 novembre 1998, la sua età è dunque di 21 anni.

Sconosciute invece le informazioni per quanto riguarda l’altezza e il pezzo. Federica nasce in Sicilia, tuttavia non sappiamo esattamente in quale città.

Scopriamo di più sulla vita privata di Federica.

Vita privata

Della vita privata di Federica La Rocca sappiamo ha anche una sorella più grande, Luana, che da poco ha avuto un figlio, Raffaele! La cantante è molto legata al suo piccolo nipotino.

E ancora della sua vita privata sappiamo che la cantante qualche anno fa ha vissuto un periodo buio, e all’età di 16 anni ha lasciato la scuola.

A salvarla è stata proprio la musica, sua grande passione.

Ma scopriamo dove poterla seguire sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Federica di Amici 20: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Federica La Rocca sui social, e in particolare su Instagram.

Naturalmente la giovane cantante ha un profilo attivo, che ad oggi vanta già quasi 10 mila follower.

Proprio sul social Federica La Rocca ama condividere con i suoi seguaci tutti i momenti più bella della sua quotidianità e della sua vita privata.

Scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla sua partecipazione ad Amici 20.

Federica La Rocca a Amici 20

Sabato 14 novembre è iniziato ufficialmente Amici 20! La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi era attesissima dal pubblico, e finalmente abbiamo fatto la conoscenza della nuova classe. Ad ottenere un posto nella scuola più ambita d’Italia è stata anche Federica La Rocca, che è riuscita a conquistare un banco tra quelli disponibili.

Nel corso della prima puntata, la cantante si è esibita sulle note di Summertime Sadness, celebre brano di Lana Del Rey. A bloccare Federica però nel corso della performance è stata Anna Pettinelli. Tuttavia subito dopo a rialzare la leva per far proseguire l’esibizione è stata Arisa, che le ha concesso così un banco. La Rocca poco dopo su Instagram ha scritto:

“Un sogno che si avvera. Andrò avanti sempre. Questo è ciò che voglio dalla mia vita. Voglio vivere di musica, la mia compagna di avventure e sventure. GRAZIE A TUTTI PER IL SOSTEGNO”.

Ma conosciamo gli altri concorrenti di Amici 20. Ecco chi fa parte della nuova edizione oltre a Federica La Rocca.

I concorrenti di Amici 20

Oltre a Federica La Rocca a partecipare ad Amici 20 ci sono altri 14 concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Federica La Rocca ad Amici 20.

Il percorso di Federica La Rocca ad Amici 20

Il percorso di Federica La Rocca a Amici 20 inizia ufficialmente sabato 14 novembre. Dopo aver conquistato un banco all’interno della scuola, la cantante ha iniziato finalmente le lezioni.

Cosa accadrà durante la sua esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo. Federica sta cercando di difendere il suo posto con le unghie e con i denti e sta cercando di impegnarsi al massimo.

