Chi è Esa Abrate di Amici 20? Età, canzoni e Instagram

Conosciamo meglio chi è Esa Abrate, nuovo allievo cantante di Amici 20: età, biografia, storia, orgini, vita privata, carriera, canzoni, Instagram e tutte le news.

Chi è Esa Abrate

Nome e Cognome: Esa Abrate

Data di nascita: 3 agosto 1998

Luogo di nascita: Lille (Francia)

Età: 22 anni

Segno Zodiacale: Leone

Altezza: 1,80 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante

Tatuaggi: nessuno visibile

Fidanzato/a: nessuno che si sappia

Figli: nessuno

Profilo Instagram: @esa.abrate

Esa Abrate età e vita privata

Scopiamo qualcosa in più su chi è Esa Abrate, allievo cantante di Amici 20, attraverso la sua biografia, la sua storia e la sua vita privata. Esa è nato a Lille, in Francia, il 3 agosto 1998, ha quindi 22 anni di età ed è del segno zodiacale del Leone. Per quanto riguarda l’altezza, è 1,80 m, ma non conosciamo il suo peso.

I suoi genitori naturali hanno origini africane, ma lui non ne conosce la provenienza precisa. Rimasto orfano di madre a soli tre anni, è andato a vivere con gli zii e a sei anni si sono trasferiti tutti a Parigi. Poi ha raggiunto il padre a Cuneo, ma poiché l’uomo lo maltrattava e non si prendeva cura di lui, i servizi sociali glielo hanno tolto a soli 7 anni ed Esa è finito in un istituto. Dopo un anno e mezzo è stato adottato da una famiglia di Rivoli, quindi i suoi genitori oggi sono Maria Teresa Mozzone e Franco, che lavora nel 118.

E sono proprio i suoi genitori a comprendere e assecondare la sua grande passione per la musica, nata in lui da piccolo sentendo sua cugina suonare la chitarra. E proprio alla sua nuova famiglia ha confessato di avere sempre la musica in testa.

Carriera

Vista, quindi la sua passione per la musica, Esa Abrate si è diplomato al Liceo Musicale Cavour e poi al Conservatorio Verdi. Successivamente è diventato direttore d’orchestra e lo è stato per la Pequenuas Huellas, orchestra internazionale per la pace e la fratellanza.

Poi Esa ha capito che la sua vera vocazione era il canto e così ha abbandonato temporaneamente il suo ruolo di direttore d’orchestra per seguire questa strada. È stato lui stesso a raccontare com’è nata la passione per la musica e poi il cambiamento verso il canto nella trasmissione di Rai3 I nuovi eroi andata in onda nel 2019. Infatti ha spiegato che la prima volta che ha sentito la 5 sinfonia di Beethoven ha capito che voleva diventare direttore d’orchestra. Ma una volta raggiunto questo traguardo, ha abbandonato temporaneamente perché ha capito che voleva cantare. E proprio riguardo a questo, la sua canzone più famosa e conosciuta è “Aspetto Ancora”.

Nel 2016 Esa Abrate ha ricevuto l’attestato di Alfiere della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Dove seguire esa Abrate: Instagram e social

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Esa Abrate, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì. E il modo migliore che vi consigliamo è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram.

L’account vanta quasi 13 mila follower, poiché Esa è già un po’ famoso. Anche se i post non sono tantissimi, troviamo comunque varie foto riguardanri il suo lavoro.

Su Instagram il ragazzo adora condividere le sue passione, tra cui quella di giocare alla playstation, e ha un bel rapporto con i suoi follower.

Esa Abrate ad Amici 20

Sabato 14 novembre è iniziato ufficialmente Amici 20! La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi era attesissima dal pubblico, e finalmente abbiamo fatto la conoscenza della nuova classe. Ad ottenere un posto nella scuola più ambita d’Italia è stato anche Esa Abrate, che è riuscito a conquistare un banco tra quelli disponibili grazie a Rudy Zerbi.

Parlando dei professori, per il canto ritroviamo Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, mentre la new entry è Arisa. Per il ballo, invece, ci sono ancora una volta Alessandra Celentano e Veronica Peparini, mentre la new entry è Lorella Cuccarini.

Gli allievi di Amici 20

A partecipare ad Amici 20 ci sono al momento 15 concorrenti. Gli allievi di canto sono oltre a Esa Abrate:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Esa Abrate ad Amici 20.

Il percorso di Esa Abrate ad Amici 20

Esa Abrate si è esibito ad Amici 20 nella puntata andata in onda sabato 14 novembre. Dopo aver sostenuto i casting, è riuscito ad aggiudicarsi un banco nella scuola portando una canzone scritta da lui. Si tratta di un brano molto romantico che ha commosso tutti, coinvolgendo tutte le persone presenti in studio. Così Rudy Zerbi lo ha scelto e gli ha affidato un banco.

Esa di Amici 20, quindi, ha iniziato in suo percorso all’interno della scuola. Oltre a raccontare la sua storia, il cantante sembra essersi molto avvicinato alla ballerina Giulia!

Intanto Esa di Amici sembra essere sempre più pupillo di Rudy Zerbi, che apprezza tanto il suo talento.

