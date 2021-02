Tutto quello che c’è da sapere su Ibla, cantante di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, alla canzone, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Ibla

Nome e Cognome: Claudia Iacono (in arte Ibla)

Data di nascita: 1997

Luogo di Nascita: Porto Empedocle (Agrigento)

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantante

Fidanzato: Ibla è single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @iblaofficial

Ibla età, vero nome e biografia

Claudia Iacono, in arte Ibla, nasce nel 1997 e la sua età è dunque di 23 anni. Ma di dov’è la cantante di Amici 20? La cantautrice viene da Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

Non sappiamo tuttavia quale sia la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Claudia ha una sorella, alla quale è molto legata.

Ma scopriamo di più sulla sua vita privata.

Vita privata: Ibla ha un fidanzato?

Anche della vita privata di Ibla non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se la cantante di Amici 20 abbia un fidanzato, tuttavia ad oggi Claudia sembrerebbe essere single. In passato la cantautrice ha avuto una storia importante, che ha ispirato la nascita della canzone Libertad.

La Iacono è molto legata alla sua famiglia e ai suoi amici.

Vediamo ora dove poter seguire Ibla di Amici 20 sui social e su Instagram.

Dove seguire Ibla di Amici 20: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Ibla sui social e in particolare su Instagram.

La cantante di Amici 20 ha un profilo attivo, che vanta già più di 20 mila follower.

Su Instagram Claudia condivide attimi della sua vita privata e della sua quotidianità.

Ma scopriamo ora quello che c’è da sapere sulla sua carriera.

Carriera

Fin da piccola Ibla si avvicina al mondo della musica e ben presto inizia la sua carriera. Proprio in Sicilia inizia a muovere i suoi primi passi, quando entra a far parte della band Sikutìvu. Con il gruppo vince il premio della critica al concorso “Eleonora Lavore”.

Successivamente Claudia, con un suo amico, fonda il duo Ricuntu, col quale ripropone pezzi Rosa Balistreri una cantastorie siciliana. Poco dopo però la cantautrice dà il via alla sua carriera solista.

Ad agosto 2020n così Ibla di Amici 20 vince il Premio Speciale di Radio Deejay, dedicato ai nuovi talenti della musica italiana. La Iacono vince il concorso grazie alla sua canzone Libertad, che parla di una sua storia d’amore passata.

La vera svolta arriva però a gennaio 2021, quando Claudia diventa una concorrente ufficiale di Amici 20. Scopriamo di più sul suo arrivo nella scuola più ambita d’Italia.

Ibla ad Amici 20

A gennaio 2021 Ibla arriva ad Amici 20, per una sfida contro Letizia, voluta da Rudy Zerbi. Il professore di canto aveva già notato la cantante durante il concorso di Radio Deejay, e per questo l’ha voluta a tutti i costi all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Proprio durante la sfida, Claudia presenta nuovamente la canzone Libertad, che conquista immediatamente il cuore del pubblico.

La Iacono vince lo scontro ed entra così a far parte del cast del programma, mentre Letizia lascia ufficialmente la trasmissione.

Facciamo la conoscenza anche degli altri concorrenti di Amici 20.

I concorrenti di Amici 20

Oltre a Ibla a partecipare ad Amici 20 ci sono altri 14 concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Ibla ad Amici 20.

Il percorso di Ibla ad Amici 20

Il percorso di Ibla ad Amici 20 inizia ufficialmente ad Amici 20, quando vince la sfida contro Letizia. Con la sua canzone Libertad, la cantante conquista il pubblico ed entra così a far parte del cast, venendo seguita proprio da Zerbi.

Anche per le puntate successive Rudy conferma la maglia a Claudia, che nel mentre inizia a frequentare le lezioni di canto della scuola.

Ci sarà un posto per lei anche al Serale? Di certo si sta dimostrando una concorrente valorosa.

(IN AGGIORNAMENTO)

