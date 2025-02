Stella nascente della scena rap italiana, Frah Quintale, da tempo si sta facendo conoscere grazie alle sue canzoni che hanno conquistato centinaia di migliaia di fan. Non stupisce, dunque, che sia uno dei cantati più ascoltati mensilmente su Spotify. Ma chi non lo conosce ancora molto bene sarà pieno di domande e noi cercheremo di rispondere alla maggior parte di questo. Tutto su vita privata, età e Instagram.

Chi è Frah Quintale

Nome e Cognome: Francesco Servidei

Nome d’arte: Frah Quintale

Data di nascita: 27 dicembre 1989

Luogo di nascita: Brescia

Età: 35 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: cantautore e rapper

Fidanzata: potrebbe essere single

Figli: Francesco non ha figli

Tatuaggi: Francesco non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @frah_quintale

Frah Quintale età e biografia

Sicuramente coloro che non lo conoscono potrebbero essersi domandati “che significa Frah Quintale” o ancora “qual è il vero nome di Frah Quintale“. Il significato del suo nome d’arte deriva dal fatto che ha iniziato la carriera con il duo Fratelli Quintale e quando ha intrapreso il percorso da solista lo ha leggermente modificato.

Dove è nato e quanti anni ha Frah Quintale? Proseguendo con i dati anagrafici, sappiamo che il rapper nasce a Brescia il 27 dicembre 1989 e questo fa sì che oggi abbia un’età pari a 35 anni.

Ora che sappiamo come si chiama realmente, possiamo andare avanti con altre interessati informazioni sul suo conto. Le notizie su peso e altezza sono sconosciute ma sulla famiglia sappiamo che non dovrebbe avere alcun fratello. La confusione per la quale la gente si pone la domanda “come si chiama il fratello di Frah Quintale” potrebbe derivare dal nome del suo primo gruppo.

Che squadra tifa Frah Quintale? Non abbiamo chiaro questo dettaglio ma in compenso sappiamo dove vive. Il rapper si sposta tra Brescia, dove abitano i suoi genitori, e Milano.

Vita privata

Volete sapere tutto sulla vita privata di Frah Quintale? Purtroppo dobbiamo deludervi perché non si sa molto su tale aspetto della sua esistenza.

Il rapper, infatti, pare essere molto riservato e sembrerebbe non avere mai rivelato di avere qualche fidanzata. Sicuramente, per lo meno in passato è stato fidanzato ma ha sempre mantenuto intatta la propria privacy.

Vi aggiorneremo se ne sapremo di più.

Dove seguire Frah Quintale: Instagram e social

Siete curiosi di scoprire quanti ascoltatori ha Frah Quintale? Secondo l’app di Spotify, dove potete reperire la sua musica, a gennaio 2025 ha un totale di 3.002.029 persone che sentono le canzoni che scrive.

Su YouTube esiste una playlist in cui potete recuperare i brani che ancora non conoscete, mentre su TikTok potreste riuscire ad ascoltare qualche anteprima.

Si può seguire Frah Quintale anche su Facebook, Twitter (dove però non è molto attivo) e ovviamente Instagram.

Il cantante non ha alcun sito ufficiale ma il suo merch si può acquistare durante i concerti, la cui scaletta viene sempre annunciata in anticipo.

Carriera

Come è diventato famoso Frah Quintale? Siete pronti a conoscere tutto sulla sua carriera? Dal 2006 pubblica cinque album facendo parte del gruppo Fratelli Quintale, ma nel 2016 lascia il duo e pubblica il primo EP.

Un anno più tardi rilascia il disco di grande successo “Regardez Moi“, che contiene singoli come “8 miliardi di persone“, “Sì, ah“, “Cratere“, “Nei treni la notte” e “Gli occhi“. Nel 2020 annuncia il progetto “Banzai“, diviso in due parti.

Il 2023 segna la sua collaborazione con Coez. Prima pubblicano il singolo “Alta marea“, che anticipa l’album “Lovebars“. Chi sono Coez e Fra Quintale? Due rapper molto amati in Italia che hanno anche condiviso palchi insieme, come quello del concerto a Roma del Primo Maggio.

Nel 2025 non sembrano previsti concerti. Ma dove si sono conosciuti Coez e Frah Quintale? Il loro incontro avviene perché condividevano lo stesso manager e la stessa etichetta.

Nel 2024 vanno in tour ma nessun artista ha aperto i loro concerti. Come si chiama il tour di Frah Quintale e Coez? Molto semplice “Lovebars Estate 2024“. I biglietti e le date sono stati disponibili su TicketOne. Tra le tappe toccate anche Pescara, Torino e Palermo.

Nel febbraio del 2025 sale sul palco di Sanremo durante la serata delle cover per duettare con Joan Thiele sulle note di “Che cosa c’è“.

Album e canzoni

Sono 6 gli album pubblicati sotto il nome Fratelli Quintale, mentre 2 gli EP e 4 i dischi da solista: “Regardez Moi“, “Banzai (lato blu)“, “Banzai (lato arancio)” e “Lovebars” con Coez.

Vi elenchiamo le canzoni più popolari tra i suoi fan: “Sì, Ah“, “Lungolinea“, “Missili“, “Gli occhi“, “Nei treni la notte” e “8 miliardi di persone“.

Ma chi scrive i testi di Frah Quintale? In un’intervista con La Repubblica risalente al 2017 ha rivelato di scrivere lui il testo dei brani che canta. E se vi domandate che stile ha Frah Quintale, la risposta è che da sempre porta in scena il rap.

Frah Quintale a Sanremo 2025

Joan Thiele sceglie Frah Quintale per salire con lei, durante la serata delle cover, sul palco del Festival di Sanremo 2025. Sui social il rapper ha condiviso un post pubblicato dalla cantante:

“C’è che sono felicissima di cantare una delle mie canzoni del cuore e condividere il palco di Sanremo con un grande amico e un artista che stimo moltissimo”.

Nella galleria postata su Instagram possiamo vedere anche gli accordi del brano “Che cosa c’è“, che canteranno all’Ariston.

