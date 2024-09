Conduttore televisivo e radiofonico, Gerry Scotti è tra i personaggi più amati della TV. Conosciamolo meglio attraverso delle curiosità sul suo conto: dall’età e altezza alla vita privata, per passare alla carriera, programmi TV, fiction e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Gerry Scotti

Nome e Cognome: Virginio Scotti (in arte Gerry Scotti)

Data di nascita: 7 agosto 1956

Luogo di Nascita: Miradolo Terme (Pavia)

Età: 68 anni

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Peso: 95 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: Conduttore televisivo e radiofonico

Ex moglie: Patrizia Grosso

Fidanzata: Gabriella Perino

Figli: Gerry ha un figlio di nome Edoardo

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram: @gerryscotti

Gerry Scotti biografia, età e altezza

Iniziamo con la biografia del conduttore. Gerry Scotti non è il vero nome del presentatore, che in realtà si chiama Virginio Scotti. Nato a Mirandolo Terme, in provincia di Pavia, il 7 agosto 1956. L’età oggi è di 68 anni. La sua altezza corrisponde a 1 metro e 82 centimetri, a 95 kg corrisponde invece il peso.

Sempre per quel che riguarda la sua biografia, della famiglia sappiamo che il padre lavorava come operaio, mentre la madre faceva la casalinga.

Parlando invece del percorso di studi ha frequentato il Liceo Classico si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza, senza però terminarla.

La vita privata

Parliamo, ora, della vita privata di Gerry Scotti, concentrandoci sulla sfera sentimentale. Il sito Donna Glamour riporta che nel 1991 ha preso in moglie l’allora fidanzata Patrizia Grosso.

Dalla loro unione, durata fino al 2002, ha preso vita il figlio Edoardo. Come detto a La Stampa, poi riportato dal sito citato poco sopra, il conduttore ha attraversato una crisi dopo il divorzio:

“Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”.

In seguito, però, Gerry Scotti ha ritrovato la felicità con Gabriella Perino. I due si sarebbero conosciuti grazie ai loro figli, i quali andavano nella stessa scuola e classe.

Nel 2021 Gerry Scotti ha raccontato di essere stato colpito dal Covid, da cui fortunatamente si è ripreso bene. Accaduto che ha raccontato in diverse interviste.

Dove seguire Gerry Scotti: Instagram e profili social

Attraverso una veloce ricerca sul web possiamo scoprire che Gerry Scotti non ha tutti i profili social più importanti. Infatti, all’appello manca la pagina Facebook.

Invece, su Twitter lo troviamo con oltre 1 milione di seguaci, mentre su Instagram raggiunge quasi i 885 mila followers. Qui vediamo foto in compagnia di colleghi e amici, ma anche post in cui si scatta foto con i dottori che ogni giorno si impegnano a cercare cure per il cancro.

Carriera

Durante il periodo dell’Università. Gerry Scotti muove i primi passi in radio, principalmente presentando programmi locali. Nel 1982, all’età di 26 anni Claudio Cecchetto lo chiama a Radio Deejay, per poi approdare in televisione con DeeJay Television. Dal 1985 lo vediamo al timone di Zodiaco e Video Match, passando l’anno successivo a Candid Camera e Deejay Beach. Nel 1987, invece, lo troviamo al Festivalbar. Il 1991 lo vede alla conduzione di Sabato al circo con Cristina D’Avena e Massimo Boldi. Dopo aver vestito i panni di Porthos nel musical per la TV I tre moschettieri, nel 1992 appare in La grande sfida e in Ore 12.

L’anno seguente va su Italia 1 con Campionissimo. Su Canale 5, invece, conduce ModaMare, Donna sotto le stelle, Bellissima e Il Quizzone. Collabora, poi, con Paola Barale in La sai l’ultima?, presentando in seguito Super e Superclassifica Show. Nel 1997 Gerry Scotti è protagonista della sitcom Io e la mamma insieme a Delia Scala. Due anni più tardi, inoltre, ha un grandissimo successo con il quiz Passaparola.

Dal 2001 prende le redini di Chi vuol essere miliardario? e de La Corrida. Altri programmi televisivi di particolare rilevanza sono: Paperissima, Chi ha incastrato lo zio Gerry?, Italia’s Got Talent, Lo show dei record, The winner is e Caduta libera. Come attore si conferma, infine, in Finalmente soli e i film Finalmente Natale, Finalmente a casa e Finalmente una favola.

Film e fiction

Ecco, adesso, i film e le fiction a cui ha preso parte Gerry Scotti:

Il vigile urbano (1989); I-Taliani (1989); L’Odissea (1991); Io e la mamma (1996-1998); Cucciolo (1998); Finalmente soli (1999-2006); Gian Burrasca (2002); Natale a casa Deejay (2004); Il mio amico Babbo Natale (2007, 2008) e I liceali 3 (2011)

Programmi televisivi

Inoltre, questi i programmi televisivi, non ancora citati, in cui possiamo trovare Gerry Scotti:

Smile (1987-1990); Il gioco dei 9 (1990-1992); Evviva l’allegria (1990); Il gioco dei 9 VIP (1990-1991); Serata d’onore per San Valentino (1992); La festa della mamma (1992); La grande sfida (1992-1994); Buona Domenica (1993-1995); Quelli di Buona Domenica in Partita Finale (1994-1995); Stelle a quattro zampe (1995, 1996, 1998, 2000); Tutti in piazza (1996); Vinca il migliore (1996); Scopriamo le carte (1998); Forza papà (1998) e Amici Speciali (2020)

Infine, le trasmissioni condotte da Gerry Scotti dagli anni 2000 ai giorni nostri:

Provini – Tutti pazzi per la TV (2000); Un disco per l’estate (2000, 2001); Buone feste con lo zio Gerry (2005); 50-50 (2008); La stangata (2009-2010); Io canto (2010-2013 – in corso); The Money Drop (2011-2013); Avanti un altro (2014-2015); Tu si que Vales (dal 2014); Caduta libera (dal 2015 – in corso); The Wall (2017-2019); Conto alla rovescia (2019-in corso); Striscia La Notizia; Lo Show dei Record e La ruota della fortuna.