Tra i rapper più amati sulla scena italiana c’è senza dubbio Tormento, il quale lavora anche come produttore discografico. Per alcuni il nome potrebbe risultare nuovo, quindi vi consigliamo di proseguire per saperne di più sul suo conto per quanto riguarda il vero nome, l’età, la vita privata e il profilo Instagram.

Chi è il rapper Tormento

Nome e Cognome: Massimiliano Cellamaro

Nome d’arte: Tormento

Data di nascita: 6 settembre 1975

Luogo di nascita: Reggio Calabria

Età: 49 anni

Segno zodiacale: Vergine

Professione: rapper e produttore discografico

Moglie: Mara Totire

Figli: ha un figlio

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @tormntothereal

Tormento età, vero nome e biografia

Qual è il vero nome di Tormento e perché ha scelto questo nome d’arte? Il rapper si chiama in realtà Massimiliano Cellamaro e ha spesso spiegato che di vivere la musica come un canale per esprimere le proprie inquietudini e i propri dubbi. Questo il suo significato.

Per quanto riguarda i suoi dati anagrafici, invece, sappiamo che Tormento è nato a Reggo Calabria il 6 settembre 1975, di conseguenza ha un’età pari a 49 anni. Non abbiamo informazioni su altezza e peso ma sappiamo che ha un fratello e una sorella che lavoro come rapper.

Stiamo parlando di Esa, Francesco Cellamaro, e Marya, Maria Cellamaro. Il padre ha origini di Cerignola e la madre è calabrese. Si trasferisce in giro per l’Italia molto spesso con la famiglia: da Varese a Novara passando anche per Genova.

Dove abita? Oggi non sappiamo con precisione dove vive il rapper. Ora che sappiamo come si chiama, quando è nato e chi è il fratello di Tormento, passiamo a tanti altri dettagli sulla sua vita.

Vita privata

Non abbiamo informazioni sulle relazioni passate del rapper Tormento, di conseguenza non conosciamo l’identità della precedente fidanzata.

Tuttavia, da anni ha una moglie che si chiama Mara Totire. Insieme condividono il percorso di vita ma anche quello professionale.

Hanno un figlio il cui nome non è disponibile, ma in un’intervista in radio a 105 Trap ha raccontato un simpatico aneddoto:

“Mio figlio traduce per me dei pezzi che non capisco, anche la musica dance e techno che la vedevo lontanissimo da me. Quando escono i nuovi singoli dei trapper gli chiedo se gli piacciono. Poi ho conosciuto Sfera, Tedua, Rkomi, che erano piccolissimi ad un live di Marracash“.

Proseguiamo con i social di Tormento.

Dove seguire il rapper Tormento: Instagram e social

Come molti altri suoi colleghi, anche il rapper Tormento è iscritto a tutti i social più importanti. Potrete mettervi in contatto con lui su Twitter, Instagram, Facebook e TikTok.

Per guardare tutti i video musicali o ascoltare le sue canzoni, invece, vi basterà accedere a Spotify e YouTube.

Carriera

Tormento costruisce la sua carriera su più livelli perché nasce con il gruppo Sottotono formato, all’inizio, da quattro membri per poi proseguire solo in due. Ma che fine hanno fatto i Sottotono? Ad oggi, l’ultimo album prodotto risale al 2021. Ricordiamo, inoltre, che nel 2001 hanno preso parte al Festival di Sanremo.

Nel 2002 intraprende un percorso da solista e collabora con diversi cantanti noti del panorama musicale underground: Left Side, Lyricalz, Esa, Amir, Primo Brown e Mistaman. Dopo un serie di album pubblicati, quindi, partecipa al documentario “Numero zero – Alle origini del rap italiano“.

Parallelamente, Tormento avvia un progetto (Siamesi Brothers) con il fratello Esa, il cui vero nome è Francesco Cellamaro. Il primo disco contiene collaborazioni con Guè, Primo, Jack the Smoker e tanti altri.

Nel 2025 arriva sul palco di Sanremo 2025 con Shablo, Guè e Joshua con la canzone “La mia parola“.

Album e canzoni

Tormento ha inciso diversi album tra il 1994 e il 2021 con i Sottotono, mentre con il fratello ne ha pubblicati due con il nome di Siamesi Brothers.

Per quanto riguarda, invece, la carriera da solista i dischi sono sette: “Il mondo dell’illusione” (2004), “Il mio diario” (2006), “Alibi” (2007), “Rabbia” (2009), IXC – The Lost Album” (2013), “El micro de oro” (2014) e “Dentro e Fuori” (2015).

Per quanto riguarda le canzoni, invece, lo stile scelto è quello rap e hip hop. Tra le collaborazioni più importanti possiamo citare, per esempio, i Gazosa, Emis Killa e Max Pezzali.

Sanremo 2001 con i Sottotono

Nel 2001 Tormento canta a Sanremo per la prima volta non da solista ma con i Sottotono.

Conquistano il pubblico con la canzone “Mezze verità” e si classificano alla quattordicesima posizione.

Ora andiamo a vedere chi canta la canzone di Sanremo 2025 con Tormento.

Tormento a Sanremo 2025

Sanremo 2025 prende il via martedì 11 febbraio e termina sabato 15 dello stesso mese. Alla conduzione troviamo Carlo Conti, il quale sarà accompagnato nelle varie serate da co-conduttori sempre diversi.

Tormento non partecipa da solo ma insieme a Shablo, Guè e Joshua. Tutti loro portano il brano “La mia parola“, che è stata scritta in collaborazione tra tutti loro in occasione della creazione del nuovo album di Shablo.

Sicuramente tutti i fan sono curiosi di scoprire come si piazzeranno in classifica nel corso della settimana. Per il momento, andiamo avanti a vedere tutti i concorrenti Big e le Nuove Proposte.

I concorrenti di Sanremo 2025

Chi sono i concorrenti che salgono sul palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2025? Qui di seguito la lista di tutti i Big:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”, Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa “Demoni”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”,

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”,

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Non possono mancare le Nuove Proposte tra le quali spiccano Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Settembre “Vertebre”, Maria Tomba “Goodbye (voglio good vibes) e Alex Wyse “Rockstar”. Siete curiosi di scoprire come se la caveranno?

Il percorso del rapper Tormento a Sanremo 2025

Il rapper Tormento non gareggia come unico protagonista ma in squadra con altri tre colleghi. Stiamo parlando di Shablo, Guè e Joshua con la canzone “La mia parola“.

Quale sarà il loro percorso al Festival di Sanremo 2025? Vi terremo aggiornati.

1° puntata: IN AGGIORNAMENTO