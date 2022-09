Dove vedere il GF Vip 7? Dirette, daytime, streaming e social

Una guida approfondita per capire come e dove vedere le dirette, i daytime, lo streaming e seguire sui social il GF Vip 7

In questo articolo vediamo dove è possibile vedere il GF Vip 7: dalle dirette al daytime, per passare allo streaming online e i social.

GF Vip 7: prima serata su Canale 5 e repliche

Su Canale 5 torna la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini, per il quarto anno di fila, lo ritroveremo alla conduzione. Le opinioniste scelte sono, invece, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, più Giulia Salemi nel ruolo di inviata speciale e addetta ai social.

Dov’è possibile vedere il GF Vip 7? Qui di seguito orari e dettagli per la prima serata e le varie repliche. Ecco tutte le informazioni:

Le puntate andranno in onda a partire dal 19 settembre . I giorni scelti sono il lunedì e il giovedì, in prima serata su Canale 5 . L’orario d’inizio è fissato per le 21:40/21:45 circa.



. I giorni scelti sono il e il in su . L’orario d’inizio è fissato per le circa. Se non avete la possibilità di seguire la diretta del Grande Fratello Vip 6 in prima serata, si può usufruire di un altro modo. Anche quest’anno La5 sarà fondamentale in questo:

Su La 5 (canale 30 del digitale terrestre, 159 e 5030 di Sky) trasmetterà sul proprio canale le repliche della trasmissione per chi non dovesse riuscire a seguire le dirette del Grande Fratello Vip 6. Di solito la programmazione è prevista per il giorno successivo alla messa in onda e l’orario dovrebbe corrispondere alle 21.00 circa.

Daytime: la striscia quotidiana del GF Vip

Come seguire il daytime del GF Vip 7? Sulle reti Mediaset ci sono diversi appuntamenti, che vi elenchiamo qui sotto:

Su Canale 5 oltre alla prima serata, i telespettatori da lunedì a venerdì potranno seguire la striscia quotidiana , dalle 16:35, subito dopo Amici 22.

oltre alla i telespettatori da lunedì a venerdì potranno seguire la , dalle subito dopo Anche su Italia 1 c’è un appuntamento imperdibile con il GF Vip 7. Dal lunedì al venerdì la striscia quotidiana è prevista alle ore 13:00.

Le dirette del GF Vip 7

Ora che sappiamo dove vedere la prima serata, le repliche e il daytime del GF Vip 7, ecco dov’è possibile seguire le varie dirette:

Su Mediaset Extra è possibile seguire la diretta ufficiale dalla Casa. L’orario di partenza è le 09:00 del mattino e si chiuderà alle ore 06:00 del giorno successivo. Si può scegliere se seguire la regia 1 o regia 2, oppure la regia ‘un’ora fa’.

Chi volesse ha modo di guardare la diretta dal lunedì al sabato in seconda serata, a partire dall’01:00 su La 5.

Sempre La 5 dà modo di poter seguire la diretta dal lunedì al venerdì a partire dalle 12:30.

Mentre in streaming com’è possibile seguire il GF Vip 7?

Dove vedere il Grande Fratello Vip in streaming

Altra diretta da menzionare è lo streaming online del Grande Fratello Vip 7. Ma come vederla? Basta semplicemente collegarsi alla piattaforma online Mediaset Infinity (sia sito che app o Smart TV), dove è possibile trovare, oltre alla diretta, anche tutti i daytime le repliche del GF Vip 7.

Presente anche stavolta, la doppia regia e la regia “un’ora fa”, che permetterà di non perdere proprio nulla. A disposizione, sempre in streaming, il Grande Fratello Vip 7 si può seguire sul sito ufficiale del reality show.

Così come per Mediaset Infinity non mancheranno i daytime, le varie news, video, ma anche una gallery con tutti i momenti salienti, inediti ed esclusivi.

Esattamente come gli anni passati è possibile seguire anche il Live Blogging. In cosa consiste? È una telecronaca per gli iscritti al sito, dove si racconta day-by-day tutto ciò che succede in puntata.

GF VIP Party

Per il terzo anno di fila sull’app e sul sito di Mediaset Infinity o quello del Grande Fratello Vip 6 (ma anche tramite Smart TV) potete seguire la trasmissione GF VIP Party.

Durante il GF Vip 7 la trasmissione vede alla conduzione due ex vipponi: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Il lunedì e il giovedì, a partire dalle 20:30 alle 22:30 i presentatori accoglieranno in live alcuni ospiti per commentare il cast e le dinamiche. Non mancheranno ironia e risate.

In ogni puntata ci sarà anche Giulia Salemi, che interverrà con la rubrica “Spettegolatemi”. Con lei scopriremo tutte le novità da studio.

Come ogni anno, anche stavolta, ci sarà modo di poter interagire con il pubblico attraverso l’hashtag #GFVipParty. In questa edizione, tra l’altro, se si risponde d alcune domande sul programma e si dimostra di essere un vero fa, si può essere scelti per partecipare il GF Vip Party.

Dove vedere il GF Vip 7 sui social

Chiaramente il GF Vip 7 è possibile seguirlo anche sui social.

Anche in questa edizione del reality show i social sono senza dubbio il più potente mezzo di comunicazione dove vengono diffusi video e notizie.

Quotidianamente gli account del reality show posteranno alcuni dei momenti salienti che riguardano le varie dinamiche della Casa. Dalle liti ai confronti e non solo. Nelle varie pagine è possibile trovare anche news e contenuti esclusivi.

Potete vedere il GF Vip 7 sui social attraverso Facebook, Twitter e Instagram.

Sempre sui social, per restare sempre aggiornati, è possibile consultare l’hashtag #GFVIP, dove i telespettatori h 24 commentano tutto ciò che succede durante la diretta.

I concorrenti del Grande Fratello Vip

Anche in questa stagione il Grande Fratello Vip 7 torna su Canale 5 con alla conduzione Alfonso Signorini. Opinioniste sono invece Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Questo l’elenco delle donne del reality show:

Antonella Fiordelisi

Cristina Quaranta

Elenoire Ferruzzi

Ginevra Lamborghini

Nikita Pelizon

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso

Wilma Goich

Gli uomini della Casa sono invece:

Alberto De Pisis

Amaurys Perez

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

George Ciupilan

Giovanni Ciacci

Luca Salatino

