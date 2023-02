GF Vip 7, i nominati della puntata del 6 febbraio

NEWS

Debora Parigi | 7 Febbraio 2023

GF Vip 7

Chi è finito in nomination al GF Vip 7 il 6 febbraio

Puntata ricca di eventi quella del GF Vip 7 in onda lunedì 6 febbraio. Abbiamo visto l’ingresso di tre nuovi vip, tre ex per essere precisi. Stiamo parlando di Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante che sono rispettivamente gli ex di Luca Onestini, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon.

Nessun eliminato questa volta, il televoto infatti ha decreato il preferito della settimana che quindi si è salvato dalle nomination. Tra Alberto, Antonella, Davide e Nikita, a risultare il preferito (e quindi immune) è stato Alberto che ha condannato alla nomination Nikita. Oltre a questo dobbiamo aggiungere gli immuni scelti dalla Casa che sono: Giaele, Tavassi, Oriana e Davide. Mentre Sonia Bruganelli ha salvato Antonella e Orietta Berti ha salavato Nicole.

Ma per questo televoto c’è una piccola novità. Infatti la puntata di giovedì 9 febbraio non sarà eliminatoria. Semplicemente il meno votato dal pubblico finirà al televoto eliminatorio il cui verdetto sarà rivelato lunedì 13 febbraio. Nikita finisce al televoto per lunedì. Vediamo quindi le nomination:

Andrea ha nominato Sarah ;

ha nominato ; Luca ha nominato Antonino ;

ha nominato ; Sarah ha nominato Andrea ;

ha nominato ; Attilio ha nominato Edoardo ;

ha nominato ; Edoardo ha nominato Attilio ;

ha nominato ; Antonino ha nominato Edoardo ;

ha nominato ; Micol ha nominato Attilio ;

ha nominato ; Daniele ha nominato Luca ;

ha nominato ; Nikita ha nominato Antonino

Ci sono state poi le nomination da parte degli immuni. Ecco i risultati:

Giaele ha nominato Attilio ;

ha nominato ; Tavassi ha nominato Attilio ;

ha nominato ; Antonella ha nominato Micol ;

ha nominato ; Oriana ha nominato Antonino ;

ha nominato ; Davide ha nominato Luca ;

ha nominato ; Nicole ha nominato Sarah ;

ha nominato ; Alberto ha nominato Daniele

In nomination al GF Vip 7, quindi, troviamo Attilio, Antonino, Edoardo, Luca e Sarah. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.