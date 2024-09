Si chiama Valeria De Crescenzo e partecipa a Bake Off Italia in qualità di aspirante pasticciera: chi è, età e Instagram

Nella lista dei 14 concorrenti di Bake Off Italia 2024 c’è Valeria De Crescenzo, laureanda in architettura. Ecco chi è, l’età, la vita privata e dove seguirla su Instagram.

Chi è Valeria De Crescenzo

Nome e Cognome: Valeria De Crescenzo

Data di nascita: 1989

Luogo di nascita: Napoli

Età: 35 anni

Professione: Laureanda in architettura

Fidanzato: Valeria è fidanzata con Davide

Figli: Valeria non ha figli

Tatuaggi: Valeria non sappiamo se ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @valeria_bakeoff12

Valeria De Crescenzo età e biografia

Quanti anni ha Valeria di Bake Off Italia 2024 e qual è il suo cognome? Come si chiama? La concorrente è Valeria De Crescenzo, è nata nel 1989 (non sappiamo la data completa) a Napoli, come scopriamo dalla sua biografia e la sua età è di 35 anni. Nulla da segnalare su peso e altezza di Valeria di Bake Off.

Sul percorso di studi sappiamo che Valeria De Crescenzo è laureanda in architettura. Come da lei stessa rivelato nella clip di presentazione però non sembra essere più sicura di voler intraprendere questa strada. Ecco perché si è concentrata sui dolci.

La vita privata di Valeria di Bake Off Italia

Curiosi di conoscere tutto sulla vita privata di Valeria di Bake Off Italia? È fidanzata o ha un marito? La concorrente ha un fidanzato di nome Davide. Stanno insieme da 8 anni. Sui social sono presenti diverse foto che li ritraggono innamorati e felici. Prima di fidanzarsi erano amici.

Non solo la pasticceria, Valeria di Bake Off Italia è anche una grande appassionata di make-up. Ha una collezione di trucchi indefinita.

Ama lo stile vintage americano e ama il rosso e i fiocchi nei capelli e cura molto i suoi outfit.

Dove seguire Valeria di Bake Off Italia 12: Instagram e social

Non solo il profilo personale su Facebook, Valeria De Crescenzo di Bake Off Italia 2024 è presente sul medesimo social con una pagina. Peraltro dispone anche di un account Instagram e un sito ufficiale dove condivide tutte le sue creazioni.

Valeria De Crescenzo a Bake Off Italia 2024

Insicura se proseguire o meno gli studi in architettura, Valeria De Crescenzo ha deciso di mettersi alla prova a Bake Off Italia.

Nella clip di presentazione ha rivelato che prima di creare un dolce ne realizza un disegno su carta, come se fosse un progetto vero e proprio.

Ha uno stile molto colorato, aesthetic e decoratissimo, uno dei suoi cavalli di battaglia. Ama maneggiare la pasta frolla e realizzarne dolci.

Per Valeria essere nel programma significa prendere la strada giusta per il futuro che ha sempre immaginato. Si definisce creativa, colorata e determinata a spaccare!

I concorrenti di Bake Off Italia 12

Per questa edizione di Bake Off Italia sono stati selezionati ben 14 concorrenti. Ricordate tutti i nomi? Ve li riveliamo qui a seguire:

Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Domenica, Federica Polimeni, Francesco Beta, Francesco Giachino (ELIMINATO), Giorgia Saccani, Giulia Pilloni, Helen Bartels Cole, Jessica Santucci, Liza Merkuryeva, Manuela Inzillo, Sergio Zuncheddu e Valeria De Crescenzo (ELIMINATA).

Tra loro si nasconde il vincitore del programma di dolci, ma sarà necessario superare tutte le sfide a cui saranno sottoposti nelle varie puntate.

I giudici di Bake Off Italia

Durante la stagione di Bake Off Italia 12 al timone di conduzione c’è sempre l’amatissima Benedetta Parodi.

E chi sono invece i giudici? A seguire passo passo le avventure degli aspiranti pastry chef ci sono: Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia. Confermato dunque il terzetto maschile.

Il percorso di Valeria a Bake Off Italia 2024

Per scoprire come si concluderà il percorso di Valeria De Crescenzo, qui troverete le notizie principali.

Per prima cosa precisiamo che Valeria ha superato i primi ostacoli confermandosi nella classe titolare di questa edizione. Non è riuscita ad arrivare fino in fondo ed è stata eliminata.