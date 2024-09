È ufficialmente partito Bake Off Italia 2024 e quest’anno tra i concorrenti del programma c’è anche Francesco Beta. Ma andiamo a scoprire quello che sappiamo su di lui, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Francesco Beta

Nome e Cognome: Francesco Beta

Data di nascita: 1980

Luogo di nascita: Roma

Età: 44 anni

Professione: insegnante di religione e paleografia

Fidanzata: Francesco pare essere single

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @francescob_bakeoff12

Francesco Beta età e biografia

Ecco cosa sappiamo sulla biografia di Francesco Beta. Il concorrente di Bake Off Italia 2024 è nato a Roma nel 1980 e la sua età di 44 anni.

Non conosciamo le informazioni relative alla sua altezza e al suo peso.

Sappiamo che Francesco è un insegnante di religione e paleografia, ed è un appassionato di manoscritti storici, arte e cultura. In casa ha 5mila libri e per lui leggere e scrivere sono la base della vita.

Il suo sogno è quello di diventare pasticcere presso le cucine del Quirinale. Si definisce un uomo riservato che non smette mai di lavorare su sé stesso.

Vita privata

Ma cosa sappiamo in merito alla vita privata di Francesco Beta?

In molti si chiedono se il concorrente di Bake Off Italia 2024 abbia una fidanzata o dei figli.

A oggi tuttavia non conosciamo le risposte a queste domande.

Vediamo ora dove seguirlo sui social.

Dove seguire Francesco Beta di Bake Off Italia 12: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Francesco Beta sui social? Andiamo a scoprirlo.

Il pasticciere in gara a Bake Off Italia 12 ha un profilo Instagram attivo.

Qui Francesco condivide tutte le sue migliori creazioni, che fanno gola a tutto il web.

Ma scopriamo ora cosa sappiamo sul suo arrivo all’interno del cooking show.

Francesco Beta a Bake Off Italia 2024

È ufficialmente partito Bake Off Italia 2024 e tra i concorrenti della nuova edizione c’è anche Francesco Beta. Il pasticciere romano ha le idee ben chiare sul perché partecipa al programma in onda su Real Time e in merito dichiara:

“Partecipo a Bake Off perché, al di là della gara, è un modo mio per mettermi difronte a un’oggettività diversa. Avere un giudice che mi giudica è un modo di approfondire di più me stesso perché c’è qualcuno all’esterno che mi dice come stanno le cose”.

Ma non è tutto. Francesco infatti aggiunge:

“Merito di entrare nell’olimpo della pasticceria perché con studio, dedizione, e un pizzico di follia platonica, posso ottenere dei risultati che per me sono grandi”.

I concorrenti di Bake Off Italia 2024

Siete curiosi di conoscere i concorrenti di Bake Off Italia 2024? Ecco chi sono:

Giorgia Saccani, Helen Bartels Cole, Liza Merkuryeva, Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Giulia Pilloni, Francesco Beta, Francesco Giachino, Valeria De Crescenzo, Jessica Santucci, Manuela Inzillo, Domenica, Sergio Zuncheddu e Federica Polimeni.

A coprire il ruolo di giudici di Bake Off Italia 12 sono Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia. Entra nel cast quest’anno anche Iginio Massari, che giudicherà alcune prove speciali settimana dopo settimana.

Ancora una volta è invece Benedetta Parodi la conduttrice della trasmissione.

Il percorso di Francesco a Bake Off Italia 2024

Venerdì 6 settembre è iniziato il percorso di Francesco Beta a Bake Off Italia 2024. Dopo aver affrontato e superato le due puntate di selezioni, il pasticciere è arrivato sotto l’ambito tendone e si prepara a dare il via a questa esperienza.

(IN AGGIORNAMENTO)