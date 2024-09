Sergio Zuncheddu è uno dei concorrenti di Bake Off Italia 2024 che entra a far parte del cast ufficiale del cooking show di Real Time dopo aver passato le selezioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere dall’età alla vita privata e il profilo Instagram.

Chi è Sergio Zuncheddu

Sergio Zuncheddu età e biografia

Sergio Zuncheddu partecipa a Bake Off Italia 2024 e qualcuno potrebbe essere incuriosito nel sapere chi è e quanti anni ha. È nato nel 1970 e le sue origini solo meridionali anche se oggi abita a Rozzano. Non conosciamo la sua data di nascita completa ma sappiamo che ha 54 anni d’età. Non ci sono informazioni sull’altezza e il peso.

La sua famiglia è molto numerosa perché in totale sono 12 figli e lui è il penultimo. Il padre è venuto a mancare quando era piccolo ma la madre “è una donna tosta e ci ha guidato lei“.

A causa di questa tragedia non ha potuto proseguire gli studi e ha dovuto, così come i suoi fratelli, andare a lavorare. Il suo sogno era intraprendere la carriera di pasticcere ma alla fine si è ritrovato a fare l’imbianchino:

“Le esigenze erano tante come noi. Ho rinunciato alla scuola di pasticceria e sono diventato imbianchino per necessità. Per fortuna come lavoro mi piace ma la pasticceria mi è rimasta dentro”.

Ora che abbiamo qualche informazione in più sulla sua biografia andiamo a scoprire come si chiama la moglie di Sergio Zuncheddu di Bake Off e molto altro.

La vita privata di Sergio di Bake Off Italia

Quali nozioni abbiamo a disposizione della vita privata di Sergio Zuncheddu, uno dei concorrenti di Bake Off Italia 12? Lui stesso ha dichiarato di avere una compagna che si chiama Mariangela e stanno insieme da circa 30 anni.

Da qui possiamo capire che non si sono mai sposati e di conseguenza non ha una moglie. Non sappiamo nulla del suo passato e quindi non abbiamo idea di chi sia stata la sua fidanzata da giovane o se sia stato fidanzato prima di Mariangela.

Sergio, insieme alla compagna, ha due figlie: Dorothea e Sara.

Dove seguire Sergio di Bake Off Italia 12: Instagram e social

Se volete seguire Sergio Zuncheddu sui social dovrete accontentarvi di Instagram, dove però non carica molte foto.

Non sembra avere altri profili su Facebook, Twitter o TikTok.

Sergio Zuncheddu a Bake Off Italia 2024

Sergio Zuncheddu accede al tendone di Bake Off Italia 2024 dopo le selezioni e nel video presentazione si dice felicissimo di aver ricevuto la chiamata dalla produzione:

“Non ci potevo credere, poi ho pensato che era un segno del destino“.

Sergio afferma di meritare un posto nell’Olimpo della pasticceria perché da piccolo ha dovuto rinunciare al suo sogno “ma oggi voglio dire sì e credere fino alla fine al sogno“.

I concorrenti di Bake Off Italia 2024

Ma chi sono i concorrenti che entrano a far parte del cast ufficiale di Bake Off Italia 2024 dopo le selezioni? Ecco la lista completa:

Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Domenica, Federica Polimeni, Francesco Beta, Francesco Giachino (ELIMINATO), Giorgia Saccani, Giulia Pilloni, Helen Bartels Cole, Jessica Santucci, Liza Merkuryeva, Manuela Inzillo, Sergio Zuncheddu e Valeria De Crescenzo (ELIMINATA).

Come si chiama la conduttrice di Bake Off Italia? Ovviamente si tratta di Benedetta Parodi, la quale sarà affiancata dai giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia, Damiano Carrara e Iginio Massari.

Il percorso di Sergio a Bake Off Italia 2024

Bake Off Italia 2024 ha avuto inizio nel mese di settembre e tra i tanti concorrenti che si sono guadagnati un posto sotto il tendono dopo le selezioni c’è anche Sergio Zuncheddu. Ecco come sta andando il suo percorso a Bake Off.

