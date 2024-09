Tra i concorrenti di Bake Off Italia 12 c’è Jessica Santucci e adesso andiamo a conoscere meglio chi è attraverso le informazioni che la riguardano dalla biografia alla vita privata fino ai social.

Chi è Jessica Santucci

Nome e Cognome: Jessica Santucci

Data di nascita: 1995

Luogo di nascita: Cortona (AR)

Età: 29 anni

Professione: commessa

Fidanzato: Jessica è single

Figli: Jessica non ha figli

Tatuaggi: Jessica ha qualche piccolo

Profilo Instagram: @jessica_bakeoff12

Jessica Santucci età e biografia

Parliamo della biografia di Jessica Santucci di Bake Off Italia 12 e quindi le informazioni sulla sua vita e la sua famiglia. Jessica è di Cortona, in provincia di Arezzo, e ha 29 anni di età.

Parlando della sua famiglia, ha una sorella a cui è legatissima e che l’ha resa zia. La sua nipotina è tutto per lei.

Jessica lavora come commessa. È cresciuta in mezzo agli animali e sognava di diventare veterinaria. Ma poi si è accorta che vedere gli animali stare male la faceva troppo soffrire e quindi ha preferito cambiare strada. Ma le è sempre rimasto un sogno che è quello della pasticceria.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Jessica Santucci di Bake Off Italia 2024 sappiamo che ha avuto una storia d’amore importante, ma adesso è single e in piena ricostruzione.

Da giovane ha partecipato a diversi concorsi di bellezza a livello locale e si è anche molto divertita. Ma il mondo dei concorsi e della moda non è mai stato la sua ambizione. Ha preferito concentrarsi su altro.

Pratica tennis, boxe ed equitazione. Inoltre ha interessi anche per la pittura su tela e il disegno.

Dove seguire Jessica Santucci di Bake Off Italia 12: Instagram e social

Dopo aver conosciuto meglio chi è Jessica Santucci, andiamo anche a vedere come seguirla sui social.

Vi segnaliamo quindi il suo profilo Instagram che non contiene tantissimi post. Ci sono in particolare contenuti di pasticceria, ma anche qualche selfie.

Jessica Santucci a Bake Off Italia 2024

“Per me fare dolci equivale a dipingere, una cosa che ho sempre fatto sin da quando ero piccolina. E adesso cerco di farlo su un pan di spagna, su una frolla invece che su una tela classica. Prendere quel grembiule ed essere tra i 14 singifica che qualcosa valgo e che ho tutte le carte in regola per farcela e per realizzare i miei sogni”.

Così ha parlato Jessica Santucci nel suo video di presentazione a Bake Off Italia 12, programma a cui ha deciso di partecipare. E ha aggiunto: “Merito un posto nell’olimpo della pasticceria perché sono brava a fare i dolci ed è arrivato il momento di credere in me stessa ed eccellere”.

I concorrenti di Bake Off Italia 2024

Bake Off Italia 12 vede di nuovo alla conduzione Benedetta Parodi, ormai presenza fissa e punto di riferimento. Sono stati confermati anche i tre giudici delle ultime stagioni: Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Inoltre c’è un ospite speciale che sarà in ogni puntata per una prova tecnica: Iginio Massari.

Vediamo adesso chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 12? Questi i loro nomi: Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Domenica, Federica Polimeni, Francesco Beta, Francesco Giachino (ELIMINATO), Giorgia Saccani, Giulia Pilloni, Helen Bartels Cole, Jessica Santucci, Liza Merkuryeva, Manuela Inzillo, Sergio Zuncheddu e Valeria De Crescenzo (ELIMINATA).

Il percorso di Jessica Santucci a Bake Off Italia 2024

L’avvenura di Jessica Santucci a Bake Off Italia 12 è iniziata con le selezioni e il riuscire a passare la prima selezione di aspranti pasticceri. Dopo varie prove, poi, è riuscita nella seconda puntata a ricevere uno dei 14 grembiuli e ha iniziato così la sua gara vera e propria.

(IN AGGIORNAMENTO)