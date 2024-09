La dodicesima edizione di Bake Off Italia è partita e in gara ci sono 14 concorrenti, tra questi troviamo Giulia Pilloni. E andiamo quindi a scoprire le informazioni che la riguardano dal suo lavoro, la biografia e i social.

Chi è Giulia Pilloni

Nome e Cognome: Giulia Pilloni

Data di nascita: 1992

Luogo di nascita: Certalo (FI)

Età: 32 anni

Professione: ex interior designer

Fidanzato: Giulia è fidanzata con Alessio

Figli: Giulia ha una figlia di nome Margherita

Tatuaggi: Giulia ha quache tatuaggio

Profilo Instagram: @giulia_bakeoff12

Giulia Pilloni età e biografia

Scopriamo chi è Giulia Pilloni attraverso la sua biografia. Originaria di Certaldo, in provincia di Firenze, Giulia ha 32 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta. Ha un fratello minore di nome Stefano.

Oggi Giulia vive a Firenze con la sua famiglia che è formata dal suo compagno Alessio e dalla loro figlia, Margherita, che ha 4 anni.

Giulia lavorava come interior designer presso un negozio di arredamento, ma poi qualcosa è cambiato. Dopo la gravidanza ha capito che la sua strada era un’altra, che la vita è breve e bisogna viverla appieno inseguendo i propri sogni. E il suo sogno è quello della pasticceria. Quindi si è licenziata circa un anno fa e ha iniziato a intraprendere un altro percorso sognando di diventare cake designer.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Giulia Pilloni di Bake Off Italia 2024, come lei ha raccontato, ha un compagno che si chiama Alessio. E con lui vive a Firenze.

La coppia ha una figlia, Margherita, che ha 4 anni.

Vediamo adesso dove seguirla sui social.

Dove seguire Giulia Pilloni di Bake Off Italia 12: Instagram e social

Adesso che conosciamo un po’ meglio Giulia Pilloni, vediamo anche come e dove seguirla sui social.

Vi segnaliamo il suo profilo Instagram in cui posta contenuti che riguardano sia la pasticceria che la sua vita privata tra famiglia e amici.

Giulia ha anche un profilo Facebook.

Giulia Pilloni a Bake Off Italia 2024

Messa da parte la carriera di interior designer, Giulia Pilloni ha deciso di intraprendere un nuovo percorso, cioè la pasticceria, con il sogno di diventare cake designer.

Così ha fatto i casting per Bake Off Italia 2024 e su questa scelta ha detto:

“Arrivo a Bake Off con un sogno. È il sogno di dimostrare e di dimostrarmi che questa è la strada giusta per me. Merito di entrare nell’olimpo della pasticceria perché se la vita è una sola io voglio fare della pasticceria il mio unico scopo”.

I concorrenti di Bake Off Italia 2024

L‘edizione 2024 di Bake Off Italia è partita il 6 settembre e per le prime due puntate i giudici hanno sottoposto i concorrenti a delle prove per formare poi la squadra di 14 per l’inizio della gara vera e propria.

A condurre troviamo ancora una volta Benedetta Parodi. E i giudici sono come sempre Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Ospite d’eccesione per una prova per ogni puntata c’è Iginio Massari.

Ma chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 12? Ecco i loro nomi: Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Domenica, Federica Polimeni, Francesco Beta, Francesco Giachino (ELIMINATO), Giorgia Saccani, Giulia Pilloni, Helen Bartels Cole, Jessica Santucci, Liza Merkuryeva, Manuela Inzillo, Sergio Zuncheddu e Valeria De Crescenzo (ELIMINATA).

Il percorso di Giulia Pilloni a Bake Off Italia 12

L’avventura di Giulia Pilloni a Bake Off Italia 2024 è partita il 6 settembre quando è stata la prima ad essere chiamata dai giudici perché la sua torta a colpo d’occhio è stata la più apprezzata. Anche il gusto è piaciuto e quindi ha passato la fase successiva.

Dopo una serie di prove, Giulia è riuscita ad avere il grembiule ed è quindi entrata a far parte dei 14 concorrenti di Bake Off Italia 12.

(IN AGGIORNAMENTO)