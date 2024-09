Tra i concorrenti di Bake Off Italia 2024 c’è anche Federica Polimeni. Ma andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Federica Polimeni

Nome e Cognome: Federica Polimeni

Data di nascita: 1989

Luogo di nascita: Reggio Calabria

Età: 35 anni

Professione: chimica

Fidanzato: Federica è fidanzata con Lorenzo

Figli: ha tre figlie

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @federica_bakeoff12

Federica Polimeni età e biografia

Ma facciamo la conoscenza di Federica Polimeni e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. La concorrente di Bake Off Italia 2024 è nata nel 1989 a Reggio Calabria. La sua età è dunque di 35 anni.

Non conosciamo le informazioni circa la sua altezza o il suo peso.

Federica è una chimica di professione e ha ben tre lauree, in chimica analitica, in giornalismo e in cultura editoriale. A oggi sta facendo un master in comunicazione scientifica. Vive a Parma e ha diversi interessi. Oltre ai dolci, la Polimeni è un’amante della scrittura.

Si definisce una persona “ibrida”, a metà tra l’anima scientifica e quella umanista. È una donna iperattiva, curiosa e chiacchierona, che ama le sfide e che ha sempre bisogno di stimoli.

Vita privata

Ma scopriamo di più sulla vita privata di Federica Polimeni.

Vi state chiedendo se la concorrente di Bake Off Italia 2024 abbia un fidanzato? La risposta è sì.

Federica è fidanzata con Lorenzo.

Dal loro amore sono nate anche tre figlie.

Dove seguire Federica Polimeni di Bake Off Italia 12: Instagram e social

Vediamo adesso dove è possibile seguire Federica Polimeni sui social.

La pasticciera di Bake Off Italia 12 ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina Federica condivide non solo i momenti più belli della sua vita privata, ma anche le sue creazioni e i suoi dolci più riusciti.

Vediamo adesso cosa sappiamo sul suo arrivo all’interno del celebre cooking show.

Federica Polimeni a Bake Off Italia 2024

Venerdì 6 settembre è partita la nuova edizione di Bake Off Italia. A far parte del cast di concorrenti quest’anno c’è anche Federica Polimeni, che ha da sempre una passione per i dolci. Proprio in merito a questo grande amore la pasticciera dichiara:

“Una grossa fetta della mia vita è la pasticceria. Fare dolci, a differenza di tutto il resto, è l’unica cosa che mi rilassa”.

Ma perché Federica vuole partecipare a Bake Off Italia 2024? Ecco cosa ha dichiarato lei nella sua clip di presentazione:

“Merito di entrare nell’olimpo della pasticceria perché il calderone delle attività da fare stava veramente trasbordando. Mi sono dovuta fermare e mi sono dovuta concentrare su una cosa, la pasticceria”.

I concorrenti di Bake Off Italia 2024

Andiamo a fare la conoscenza di tutti i concorrenti di Bake Off Italia 2024:

Giorgia Saccani, Helen Bartels Cole, Liza Merkuryeva, Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Giulia Pilloni, Francesco Beta, Francesco Giachino, Valeria De Crescenzo, Jessica Santucci, Manuela Inzillo, Domenica, Sergio Zuncheddu e Federica Polimeni.

I giudici di Bake Off Italia 12 sono Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia. Iginio Massari è invece la new entry di questa nuova edizione del cooking show.

Alla conduzione come da tradizione ci sarà Benedetta Parodi, da anni volto principale del programma in onda su Real Time.

Il percorso di Federica a Bake Off Italia 2024

Il percorso di Federica Polimeni a Bake Off Italia 2024 inizia ufficialmente venerdì 6 settembre. La pasticciera, insieme ad altri 29 aspiranti concorrenti, ha dovuto superare una lunga fase di selezioni.

Dopo aver conquistato il cuore dei giudici in diverse prove, Federica ha ottenuto il grembiule per poter accedere sotto al tendone. Ma come se la caverà nel corso delle prossime settimane?

(IN AGGIORNAMENTO)