Gli eliminati de L’Isola dei famosi

È andata in onda questa sera, giovedì 7 aprile, una nuova puntata de L’isola dei famosi che ha visto una nuova eliminazione. Chi sono quindi gli eliminati della sesta puntata del reality show? Scopriamo cosa è successo.

A Playa Sgamada è approdato Nick dei Cugini di Campagna, rimasto solo dopo la squalifica di Silvano. A tal proposito a Blind, essendo leader, è stata data la possibilità di scegliere di andare in coppia con lui e quindi tornare sull’isola delle coppie, oppure dare questa possibilità ad una delle sue compagne d’avventura. Lui ha scelto di fare coppia con Nick.

Per una coppia che lascia Playa Sgamada, ne arriva un’altra. Infatti al televoto sono stati eliminati Lory e Marco che hanno perso contro Ilona e Roger. Ma non finisce qui, perché ancora una volta è stato aperto un televoto flash per scegliere chi eliminare tra le tre donne rimaste su Playa Sgamada (Lory e Marco essendo appena arrivati sono immuni).

Quindi Roberta, Laura e Jovana sono finite al televoto per scegliere chi sarà eliminata dal reality. Dal televoto è venuto fuori che Roberta è l’eliminata della sesta puntata de L’Isola dei famosi e quindi tornerà in Italia. Queste le percentuali delle preferenze: Laura 47%, Jovana 40% e Roberta 13%.

