Chi è Antonio Caprarica? Età, moglie, figli e Instagram

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

Volto noto della TV italiana (in particolare della Rai), conosciamo meglio il giornalista, scrittore e saggista Antonio Caprarica. Qui una serie di news e curiosità su di lui: dall’età alla vita privata con moglie e figli, carriera e Instagram dove poterlo seguire.

Antonio Caprarica età e biografia

Come si chiama il giornalista Caprarica e dov’è nato? Il nome e cognome completo dello scrittore è Antonio Caprarica.

Dov’è nato e quanti anni ha Caprarica? Lo saggista è nato il 30 gennaio 1951 a Lecce e la sua età è di 72 anni. Il suo segno zodiacale è l’Acquario.

Non conosciamo altezza e peso di Caprarica, ma abbiamo informazioni sul suo percorso di studi. Terminato il Liceo Classico, il giornalista si è laureato in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma. La tesi era incentrata sulla relazione tra etica ed economia di Adam Smith.

Vita privata

Passiamo alla vita privata. Non ci sono, purtroppo, grosse informazioni sul suo conto. Chi è la moglie del giornalista Antonio Caprarica e quanti figli ha? Lo scrittore è sposato con la pianista Iolanta Miroshnikova. I due si sono conosciuti a Mosca, durante una serata all’ambasciata italiana.

A chi si domanda se ha dei figli, la risposta è no. Almeno da quello che sappiamo.

Dove vive oggi Antonio Caprarica? La notizia non è nota.

Per quanto la gente se lo chieda non sono note notizie legate al suo stipendio e sarebbe anche poco rispettoso parlarne.

Dove seguire Antonio Caprarica: Instagram e social

Sono presenti alcuni profili su Facebook, ma non abbiamo certezza appartengano a lui. Dove seguire allora Antonio Caprarica sui social? Semplicemente su Instagram.

Digitando il suo nome nella barra di ricerca è possibile trovare il suo account ufficiale. Con i suoi follower condivide contenuti legati alla sua carriera televisiva (e non solo) e non mancano foto legate alla vita privata.

Carriera

Dopo la laurea, Antonio Caprarica ha avviato la carriera nel mondo del giornalismo e la prima collaborazione risale al 1976 con il settimanale, Mondo Nuovo. Diversi anni più tardi, nel 1989, è arrivato in Rai e si è occupato di politica Estera.

L’anno fortunato è stato il 1993, quando Caprarica ha ricevuto la promozione a capo dell’ufficio corrispondenze Rai di Mosca, durante il periodo di presidenza di Boris Eltsin. Durante questo incarico ha avuto modo di intervistare un personaggio noto al mondo della politica come Gorbaciov.

Poi il trasferimento a Londra nel 1997, città dove ha continuato a svolgere il suo incarico. Dopo quasi un decennio nel Regno Unito nel 2006 è stato nominato capo della sezione Rai di Parigi.

A novembre dello stesso anno è tornato in Italia ed è stato scelto come direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio 1. Mansioni svolte fino al 2009. L’anno successivo è tornato a Londra, per poi lasciare l’azienda nel 2013.

Nel 2014 da novembre a16 dicembre ha cominciato a gestire il nuovo canale albanese in lingua italiana Agon Channel. Qui è stato responsabile new e conduttore di telegiornale. Ma anche di due format di attualità sociale e internazionale.

Dal 21 ottobre 2023 è concorrente di Ballando con le Stelle.

Libri

Nella sua carriera da scrittore, Antonio Caprarica ha pubblicato tantissimi libri, che citarli tutti sarebbe davvero impossibile. Il primo risale al 1986, dal titolo La ragazza dei passi perduti. Tante opere sono dedicate anche all’Italia, così come alla Regina Elisabetta e la Royal Family.

Tra gli ultimi progetti citiamo: La regina imperatrice. Intrighi, delitti, passioni alla Corte di Victoria del 2019. Poi ancora nel 2021 (con l’edizione aggiornata nel 2023), il libro Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti.

Successivamente ricordiamo ancora E non vissero per sempre felici e contente. 50 principesse fuori di fiaba del 2022. Sempre nello stesso anno anche William & Harry. Da inseparabili a nemici. Mentre il più recente è Carlo III, Il destino della coronadel 2023.

In carriera ha anche ricevuto diversi premi importantissimi.

Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle

Con grande felicità Milly Carlucci sui canali social ufficiali di Ballando con le Stelle ha annunciato la partecipazione di Antonio Caprarica. Il giornalista ha deciso di mettersi alla prova in questa nuova sfida.

Per lui si tratta del primo talent televisivo di questa portata e, in particolare, nel ballo.

Ad affiancare Antonio Caprarica, come vedremo sotto, la stimata insegnante di ballo Maria Ermachkova.

La giuria di Ballando con le Stelle

Confermatissima è la giuria di Ballando con le Stelle di questa edizione. Milly Carlucci si è affidata ai medesimi giurati della passata stagione.

Ricordiamo che presidente di giuria è sempre Carolyn Smith. Insieme a lei Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Concorrenti e maestri di Ballando con le stelle

Nel 2023 con il ritorno del talent show di Rai 1 vediamo la presenza di un nuovissimo cast, pronto a conquistare il pubblico da casa. Ma chi sono tutti i concorrenti e maestri di questa edizione di Ballando con le Stelle? Ecco qui l’elenco dei protagonisti:

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova; Carlotta Mantovan e Moreno Porcu; Giovanni Terzi e Giada Lini; Lino Banfi e Alessandra Tripoli; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Paola Perego e Angelo Madonia; Ricky Tognazzi e Tove Villfor; Rosanna Lambertucci e Simone Casula; Sara Croce e Luca Favilla; Simona Ventura e Samuel Peron; Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Wanda Nara e Pasquale La Rocca.

Ogni settimana prove e coreografie da superare, ma solo una coppia riuscirà a trionfare in finale!

Il percorso di Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle

Come detto dunque Antonio Caprarica è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Per tale ragione in questo spazio vi parleremo del suo percorso all’interno del programma condotto da Milly Carlucci.

