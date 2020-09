Chi è Maria Ermachkova? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere su Maria Ermachkova, ballerina e insegnante di Ballando con Le Stelle 2020. Ecco tutte le curiosità che abbiamo raccolto su di lei: dall’età, all’altezza, per passare alla vita privata e fidanzato e ancora carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Maria Ermachkova

Maria Ermachkova età, altezza e biografia

La ballerina Maria Ermachkova è da 16 anni una delle ballerine professioniste più apprezzate (specie per quel che riguarda i balli latini) e fa parte del cast di Ballando Con Le Stelle da alcuni anni.

Ma cosa sappiamo di lei? Vediamo insieme tutte le curiosità circa la biografia di Maria Ermachkova. La coreografa è nata a Mosca il 4 luglio 1984, la sua età dunque corrisponde a 36 anni.

Purtroppo non abbiamo alcun tipo di informazione circa l’altezza e il peso della ballerina e non vi sono nemmeno informazioni sulla sua famiglia o genitori. Dai social però abbiamo saputo che ha una sorella e due nipoti a cui è molto legata e di cui spesso condivide foto.

A proposito di questo andiamo a sbirciare alcune informazioni per quel che riguarda la vita privata di Maria. Ha un fidanzato e dei figli?

Vita privata: fidanzato e figli

Quali notizie abbiamo sulla vita privata di Maria Ermachkova? Attualmente non siamo in grado di dirvi se sia single o abbia un fidanzato. La ballerina è davvero molto riservata e nonostante pubblichi tanto di sé sui social non lascia trasparire nulla riguardo una relazione ipotetica.

Si mostra spesso con Mirco Risi, il suo partner di ballo.

Maria non dovrebbe avere figli, o almeno è ciò che crediamo, vista la riservatezza, ma è molto legata ai suoi nipotini, che mostra spesso sui suoi account.

La carriera

Maria Ermachkova vanta una carriera di tutto rispetto. La ballerina di origine russa è specializzata di danze standard e latino-americane e abbiamo avuto modo di conoscerla meglio grazie alla sua apparizione televisiva a Ballando con le Stelle.

Attualmente maestra della trasmissione condotta da Milly Carlucci, cosa sappiamo di quello che è il suo percorso artistico? Come moltissimi altri ballerini professionisti la sua carriera è sbocciata da bambina, quando con le idee piuttosto chiare ha deciso che quello sarebbe stato il suo lavoro.

La Ermachkova vanta in bacheca tantissimi successi e tra essi ricordiamo quello conquistato nel 2014, quando ha ottenuto il primo posto al Blackpool Dance Festival. Si tratta del più famoso concorso internazionale di ballo.

Ma non solo. Le sue competenze di ballerine e insegnante, l’hanno portata a ricoprire il ruolo di giudice in gara per il British World Dance Council, dal 2015. Dal 2016, come abbiamo più volte detto, la vediamo presente a Ballando con le Stelle, fortunata trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Dove seguire Maria Emrachkova: Instagram e social

Esattamente come molti suoi colleghi Maria Ermachkova è piuttosto attiva sui social, in particolar modo su Instagram. Qui pubblica diversi contenuti tra storie e post, ma è molto presente anche su Facebook. Non siamo in grado di dirvi, invece se sia o meno presente su Twitter. Sia Instagram che Facebook, comunque, le aggiorna più o meno allo stesso medo e ha anche un profilo privato su Facebook, a cui è possibile chiedere l’amicizia.

Su Instagram, ad esempio conta all’incirca 7 mila follower. Su Facebook, invece, il seguito cala a circa 5000 like. In tutti i profili comunque condivide foto riguardanti la sua vita lavorativa, ma anche momenti di vita privata. Come dicevamo non ci sono foto in cui è presente un presunto fidanzato, ma ci sono tante foto insieme alla sua famiglia e in particolare i suoi amati nipoti.

In generale comunque sono presenti tantissime immagini, selfie, scatti tratti da shooting fotografici e alcuni video. Ovviamente, come gli altri insegnanti, pubblica tantissimi contenuti riguardanti Ballando con le Stelle.

Maria Ermachkova a Ballando Con Le Stelle

È il 2016 quando Maria Ermachkova ha preso la decisione di intraprendere l’avventura a Ballando con le Stelle, accentando così di mettersi alla prova come insegnante. Arruolata da Milly Carlucci fino ad ora solo l’undicesima edizione l’ha vista in pista come maestra fissa della trasmissione.

In quel periodo è stata affiancata a Pierre Cosso. La loro permanenza nel programma però non è stata granché soddisfacente, tanto da essere eliminata in via temporanea in seconda puntata e definitivamente in ottava. Durante le edizioni 13 e 14, invece, Maria Ermachkova ha partecipato come insegnante e compagna di ballo per alcune occasioni speciali.

Come sappiamo, infatti, nella trasmissione è introdotta una parte dedicata ai ‘ballerini per una notte’ e dal suo arrivo è stata accostata a vip del calibro di Alessandro Del Piero.

Nel 2020 Milly Carlucci è tornata a cercare, nuovamente, l’aiuto di Maria Ermachkova come maestra di Ballando con Le Stelle. In occasione della 15esima edizione, dal 19 settembre, la danzatrice si trova a lavorare accanto a Tullio Solenghi.

C’è da dire che gli scommettitori hanno buone impressioni sulla coppia e credono fermamente come Maria e Tullio possano arrivare addirittura al gradino più alto del podio. Sarà davvero così?

I concorrenti e i maestri di Ballando Con Le Stelle 2020

