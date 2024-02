Chi è Stef Burns? Età, moglie e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 9 Febbraio 2024

Chi è

Conosciamo meglio chi è Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, attraverso le informazioni che riguardano la sua biografia, la sua carriera, la vita privata e dove seguirlo sui social.

Chi è Stef Burns

Nome e Cognome: Stephan Birnbaum

Nome d’arte: Stef Burns

Data di nascita: 26 giugno 1959

Luogo di nascita: Oakland (Stati Uniti)

Età: 64 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: chitarrista

Moglie: Stef Burn è stato sposato con Maddalena Corvaglia

Figli: Stef ha tre figli

Tatuaggi: vari tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @stefburnsofficial

Pagina Facebook: stefburnsofficial

Sito Internet: stefburns.com

Stef Burn età, altezza e biografia

Andiamo a scoprire varie informazioni su chi è Stef Burn, noto chitarrista, partendo dalla suoa biografia, quindi quanti anni ha e dov’è nato. Vero nome Stephan Birnbaum, è nato a Oakland, in California (Stati Uniti), il 26 giugno 1959. Ha quindi 64 anni di età ed è del segno zodiacale del Cancro. Non abbiamo informazioni su altezza e peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha vari sul suo corpo.

Oggi noto chitarrista, questa passione per la musica (che poi è diventa il suo lavoro) l’ha coltivata fin da piccolo. Infatti ha iniziato a suonare la chitarra di suo padre intorno ai 6 anni, l’anno successivo ricevette la sua prima chitarra elettrica, una Winston. Dopo poco tempo la sostituì con una Fender Mustang.

A 9 anni formò la sua prima band, chiamata “The Yellow Brick Road”. Alle scuole superiori suonò in una band chiamata “Legend” con cui eseguiva cover di Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, Montrose, Led Zeppelin, Deep Purple, Marshall Tucker Band e altre band degli anni ‘70.

Con i “New Legend03”, di cui scriveva i brani, cominciò ad addentrarsi nel jazz e nella fusion, proponendo anche cover di Jeff Beck, Return to Forever, George Duke, Herbie Hancock e altri artisti del panorama fusion anni ’70.

Vita privata: ex moglie Maddalena Corvaglia

Parlando di vita privata e sentimentale, Stef Burn ha avuto una lunga relazione con Maddalena Corvaglia che è anche diventata sua moglie. I due, infatti, si sono sposati il 28 maggio 2011 a Mirandola, in provincia di Modena. Il matrimonio è stato celebrato da Vasco Rossi.

Il 28 settembre dello stesso anno la coppia ha avuto una figlia, Jamie Carlyn. Ma la coppia ha annunciato la separazione il 19 gennaio 2017. Attualmente Stef Burns pare essere single.

Stef Burns, prima di Jamie, ha avuto altri due figli di cui però non conosciamo i nomi e non sappiamo nemmeno chi sia la madre.

Dove seguire Stef Burns: Instagram e social

Andiamo a vedere dove e come seguire Stef Burns sui social. E partiamo dal suo profilo Instagram che ha oltre 120 mila follower. Qui condivide principalemte contenuti inerenti il suo lavoro.

C’è anche una pagina Facebook dove rimanere sempre aggiornati.

Inoltre il chitarrista ha anche un sito internet ufficiale contenente tutte le informazioni che lo riguardano.

Carriera

La carriera da professionista di Stef Burns è iniziata nel 1979 entrando a far parte della vera band Omega. Nel 1982 Stef ha collaborato con Jesse Colin Young con cui si esibì in giro per gli Stati Uniti per un anno. L’anno seguente ha lavorato insieme ai Pablo Cruise. Tra il 1984 e il 1985 si è esibito con Sheila E. Nel 1986/87, invece ha suonato con i Berlin. Inoltre è andato in tour con Michael Bolton nel 1988 e nello stesso anno ha fondato una band chiamata The Vu. Nel 1989 si è unito ai Y&T. Aggiungiamo che dal 1989 Stef ha una propria band chiamata “Stef Burns Group”.

All’inizio del 1991 Stef Burns ha collaborato con Alice Cooper e vi è rimasto fino al 1995 con poi un altro tour nel 1998

Stef Burns chitarrista di Vasco Rossi

Sicuramente Stef Burn è noto per essere il chitarrista di Vasco Rossi, ma da quanto suona con lui? Il primo contatto c’è stato nel 1993 per una sessione di registrazione. Ma il debutto live, entrando ufficiale nella band di Vasco, è stato nel 1995 allo Stadio di San Siro nel doppio concerto evento “Rock sotto l’assedio”. Con lui ha preso parte alle registrazioni degli album in studio Nessun pericolo… per te (1996), Rock (1997), Canzoni per me (1998), Stupido hotel (2001), Buoni o cattivi (2004), Il mondo che vorrei (2008), Vivere o niente (2011) e Sono innocente (2014), suonando anche in tutti i tour che li hanno accompagnati. E ha preso parte anche a vari videoclip ufficiale dei brani del cantante.

Dal 2000 Burns suona anche con la band Huey Lewis & The News. Con questa band nel 2010 è stato ospite nel programma Jimmy Kimmel Live!.

Carriera da solista

Il primo lavoro da solista si Stef Burns è stato il disco Swamp Tea, pubblicato nel 1998. Qualche anno più tardi, insieme al chitarrista acustico Peppino D’Agostino, ha pubblica nel 2005 un disco contenente 10 brani dal titolo Bayshore Road.

Del 2008 è invece il disco, World, Universe, Infinity contenente 9 pezzi interamente scritti dal chitarrista statunitense ed una cover di “Little Wing” di Jimi Hendrix. In generale il 2008 è stato un anno molto positivo per lui dal punto di vista lavorativo con vari tour tra Europa e Stati Uniti.

Stef Burns League

Il 17 novembre 2012 Stef Burns ha inaugurato il suo nuovo gruppo chiamato Stef Burns League affiancato da Fabio Valdemarin (alle tastiere), Juan Van Emmerloot (alla batteria) e Roberto Tiranti (alla voce e al basso) nei live. La band ha quindi pubblicato il disco “Roots & Wings” nel 2014 seguito da un tour nel mese di Febbraio.

Nel frattempo ha collabora con diversi artisti, tra cui Pino Scotto, Enrico Ruggeri, Patty Pravo e tanti altri. Inoltre nel 2021-22 Burns ha suonato la chitarra nell’album “La voce è musica” del tenore pop lirico Luca Minnelli.

Nel corso del 2021 Stef e il batterista degli Evanescence Will Hunt si sono uniscono al bassista e cantante Todd Kerns per formare gli Heroes and Monsters, i quali hanno pubblicano l’omonimo album di debutto il 20 gennaio 2023.

Chitarre

Che chitarra suona Stef Burns? La chitarra principale più usata è una Fender Stratocaster Custom Shop 1991 color Vintage white, con vernice alla Nitro. È stata creata su sue stesse indicazioni, da Larry Brooks del Fender Custom Shop.

La chitarra monta un pickup Humbucker Seymour Duncan JB (al ponte) e due single coil Fender Texas Special (manico e posizione centrale), il ponte è uno Strat Plus Bridge. Il manico ha un radius ridotto rispetto alle normali Stratocaster (è la copia di un manico Kramer), le meccaniche sono autobloccanti Schaller, il capotasto è un Fender Roller Nut.

Dal 1996, Stef usa spesso sul palco di Vasco un’altra Stratocaster, pressoché identica alla sua. Suona anche una Gibson Les Paul Custom “Black Beauty” ’57. Poi ci sono, ma meno usate, una Gibson Les Paul Supreme (utilizzata esclusivamente nel Tour “Buoni o Cattivi” con Vasco Rossi), una Gibson Explorer (anch’essa utilizzata nel tour “Buoni o Cattivi”), ed una semiacustica di liuteria italiana, una Buscarini JBv Stef Burns Signature (usata nei tour 2007-2008 di Vasco), strumento semiacustico simile alla L5 Gibson. Al concerto del primo maggio 2009 con Vasco, ha usato anche una Gibson SG Standard, riproposta poi nell'”European Indoor Tour 2009″. Inoltre nel tour con Vasco Rossi (LiveKom014) e nel (LiveKom015) ha usato la stessa Gibson SG standard per i pezzi più metal.

Stef Burns a Sanremo 2024

Molto interesse per Stef Burns sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2024. Il chitarrista di Vasco Rossi, infatti, è presente nella serata cover di venerdì 9 febbraio. Accompagna il trio de Il Volo e insieme si esibiscono con il brano “Who wants to live forever” dei Queen.

