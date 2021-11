Chi è Nika Paris di X Factor 2021? Età, vero nome e Instagram

Tutto quello che sappiamo su Nika Paris, concorrente di X Factor 2021. Età, altezza, vita privata, Facebook e Instagram.

Chi è Nika Paris

Nome e Cognome: Nikol Palascheva

Nome d’arte: Nika Paris

Data di nascita: 2005

Luogo di Nascita: Bulgaria

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @nika_paris_official

Nika Paris età e biografia

Chi è Nika Paris, il cui vero nome è Nikol Palascheva, concorrente di X Factor 15 nel 2021? La cantante nasce nel 2005 in Bulgaria. Per tale ragione la sua età è di 16 anni. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza o il suo peso.

Anche per quanto riguarda la famiglia non abbiamo alcun dettaglio. Non conosciamo i nomi del padre e della madre o se ha fratelli o sorelle. Ha rivelato qualcosa in più, però, sul suo carattere nel video presentazione presente sul sito ufficiale di X Factor.

Chi sono io? Tanti dicono di essere semplici, ma io non sono semplice per niente. Sono complicata, estroversa e spesso vivo nel mio mondo. Amo gli animali e amo la vita. Con tutte le sue sfumature.

Nika Paris, quindi, ha spiegato come ha iniziato ad appassionarsi alla musica e quali sono i suoi generi e cantanti preferiti:

Ho iniziato a suonare il piano all’età di 4 anni e a cantare a 6. Subito ho capito che è la mia strada. Ascolto Pop, Jazz, Rap, Trap, Electro Dance… Come Ariana Grande Georgia Smith, Due Lipa, Etta James…

Passiamo, adesso, alla sua vita privata…

Vita privata: Nika Paris di X Factor è fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Nika Paris, nome d’arte di Nikol Palascheva e concorrente della nuova edizione di X Factor, sotto il punto di vista sentimentale? Ad oggi, purtroppo, molto poco.

Non sappiamo, infatti, se sia fidanzata oppure no. Lei non ne ha ancora mai parlato e non ne troviamo traccia sui suoi account social. Continuate a seguirci, forse lo scopriremo prossimamente.

Ecco, ora, dove seguirla sui social…

Dove seguire Nika Paris: Instagram e social

Dove seguire Nika Paris di X Factor 2021 sui social? La cantante possiamo trovarla su Facebook, anche se non aggiorna la pagina da maggio 2021. Presente, poi, anche su TikTok dove ha postato già diversi video.

Anche su YouTube ha pubblicato alcuni video sul suo canale, perlopiù si tratta di cover. Infine, il seguito maggiore lo ha su Instagram con oltre 14mila follower. Qui la vediamo quando canta, ma anche in momenti di relax. Si fa fotografare sempre sola, nessun segno di amici e famigliari.

Di seguito, poi, cosa dice di sé e di X Factor Nika Paris…

Nika Paris a X Factor 2021

Il percorso ai live di X Factor 15 di Nika Paris, il cui vero nome è Nikol Palascheva, comincia il 28 ottobre 2021. La cantante, quindi, ha voluto raccontare un po’ di sé nel video citato poc’anzi. Partendo proprio dal nome che ha scelto:

Nika da Nikol, perché tutti i miei amici mi chiamano così. Paris da Parigi perché mia nonne ha origini francesi.

Del suo percorso a X Factor 2021, invece, Nika Paris ha affermato:

Ancora non riesco a credere di essere arrivata qui. […] Ho avuto tanta paura durante i Bootcamp. Ma il giorno prima ho trovato nella mia borsa dei fazzoletti con il nome “Mika” e questo è stato un segno che mi ha fatto stare tranquilla. […] Questa esperienza mi farà sicuramente crescere. Il mio obiettivo è ovviamente arrivare fino alla fine. Poter trasmettere il mio messaggio.

Passiamo, ora, agli altri concorrenti di X Factor 2021…

I concorrenti di X Factor 2021

Andiamo, ora, a scoprire chi sono gli altri concorrenti di X Factor 2021 oltre a Nika Paris, il cui vero nome è Nikol Palascheva. Ricordiamo, però, prima che le categorie sono state abolite. Ogni giudice, quindi, dovranno rispettare una sola regola, ovvero avere nella loro squadra almeno un solista e una band. Ecco la lista:

Quest’anno, inoltre, a X Factor 2021 non troveremo Alessandro Cattelan come presentatore. Il conduttore, infatti, sarà per la prima volta l’attore Ludovico Tersigni (Tutto può succedere, Summertime).

Andiamo, adesso, a conoscere il percorso di Nika Paris…

Il percorso di Nika Paris a X Factor 2021

Il percorso di Nika Paris a X Factor 15, nel 2021, comincia ufficialmente con la gara live a partire dal 28 ottobre 2021. Ha, infatti, superato con successo le Audizioni portando la canzone “Je Veux” di ZAZ.

Poi è passata ai Bootcamp, con il giudice Mika, portando sul palco un’altra cover, ovvero, “Flou” di Angèle. Infine, agli Home Visit la abbiamo vista esibirsi con “La chanson de Prévert” di Serge Gainsbourg anche di fronte a Simone Marchetti, Editorial Director europeo e Direttore di Vanity Fair.

Vedremo, adesso, come se la caverà con i live.

1° puntata: Nika si è presentata ai live con Tranquille (Mon Coeur).

2° puntata: Per la seconda puntata la cantante di X Factor si deve cimentare in Come di Jain. (IN AGGIORNAMENTO)

