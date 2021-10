Chi sono i Karakaz di X Factor 2021? Età e Instagram

Scopriamo insieme chi sono i Karakaz, band della nuova edizione di X Factor 2021. Qui di seguito news e curiosità sul gruppo: l’età e i componenti della band, la carriera e canzoni, per passare a Instagram e social dove seguirlo.

Chi sono i Karakaz

Nome del gruppo: Karakaz

Componenti: Michele Corvino (voce e chitarra), Luigi Pianezzola (basso), Massimo Deliberi (chitarra) e Sebastiano (batteria)

Data di nascita: Michele (1999)

Luogo di nascita: Michele (Chieti)

Età dei componenti: Michele (22 anni)

Anno di formazione:informazione non disponibile

Provenienza: informazione non disponibile

Genere: rock, che abbraccia anche altri stili

Professione: musicisti

Profilo Instagram: @miguelkarakaz

Karakaz età, biografia e componenti

Cosa conosciamo della biografia del gruppo di X Factor 2021? Non sappiamo la loro data di nascita, il luogo e la loro età, così come l’anno d formazione, ma abbiamo comunque recepito qualche breve info.

Stando a quanto raccolto da Donna Glamour il frontman della band si chiama Michele Corvino ed è nato nel 1999 a Chieti, dunque dovrebbe essere, se questa notizia fosse vera, di 22 anni. Anche perché lui preferisce non dirla.

Non siamo in grado di dirvi nulla, invece, sugli altri membri del gruppo. Abbiamo però i nomi dei componenti. Oltre a Michele Corvino, voce e chitarra, conosciamo anche Luigi Pianezzola (bassista), Massimo Deliberi (chitarrista) e Sebastiano. Di quest’ultimo non conosciamo il cognome, ma sappiamo che è il batterista. Di nessuno di loro conosciamo età, data e luogo di nascita, così come la provenienza.

Di seguito altre curiosità sui Karakaz di X Factor 2021…

Vita privata della band

Purtroppo non abbiamo alcun tipo di informazione per quanto riguarda la vita privata dei Karakaz.

Nemmeno dai profili Instagram del frontman Michele Corvino e dei suoi colleghi traspare nulla a riguardo.



Tra le poche curiosità che sappiamo una riguarda proprio il cantante dei Karakaz ama molto gli animali è ha un gatto.



Semmai dovessimo scoprire qualcosa, però, non esiteremo ad aggiornarvi.

Vediamo ora se c’è modo di poterli seguire sui social in qualche modo…

Dove seguire i Karakaz di X Factor: Instagram e social

Possiamo dirvi con certezza che, se volete restare in contatto con i Karakaz sui social, c’è la possibile di seguirli su Instagram. Il profilo principale del cantante Michele Corvino è quello che vi abbiamo linkato nella scheda in alto.

Abbiamo però anche gli account Instagram degli altri membri della band. Cliccando sui loro nomi, vi porterà direttamente ai profili:

Sebbene nel principale ci siano diverse foto, comunque non traspare nulla su di loro nemmeno sui social.

A seguire tutto ciò che sappiamo sulla loro carriera dei Karakaz di X Factor 2021…

Carriera

Cresciuti con la musica rock, elettronica e punk rock e industrial, conosciamo meglio la carriera dei Karakaz. A parlare è Michele Corvino, frontman della band, che ha spiegato innanzitutto il perché di questo nome:

“Il nome Karakaz nasce dalla storia di mio nonno, che viveva a Caracas quando aveva più o meno la mia età. Età che non vi dirò qual è per riservatezza. Ho cambiato le lettere perché volevo raccontare un po’ gli spigoli di una bella storia. È andato via senza speranza e si è creato un futuro”.

Michele dei Karakaz di X Factor 2021 ha continuato a spiegare che la passione per la musica è nata dall’esigenza di volersi esprimere fortemente. Partito con dei disegni, scrivere, il tutto è poi sfociato con la musica. All’età di 8 anni ha iniziato a suonare la batteria e da lì ha scoperto il mondo di cui si è innamorato.

A trovarsi d’accordo con lui anche gli altri membri della band. A unirli la città di Milano, dove Michele Corvino ha conosciuto Massimo e da lì via via la formazione di quella che oggi è il gruppo dei Karakaz, in gara a X Factor 2021.

Le canzoni

Al momento i Karakaz hanno all’attivo un solo brano “Useless”.

Con questa canzone, come vedremo, si sono presentati alle audizioni di X Factor, conquistando i quattro giudici e in particolare Hell Raton, che ha deciso di dargli un posto.

Intanto abbiamo trovato l’account su Spotify dei Karakaz di X Factor, dove verrà carica poi la loro musica.

I Karakaz a X Factor 2021

X Factor 2021 ha fatto ritorno su Sky Uno con tante novità. La prima riguarda il conduttore Ludovico Tersigni al posto di Alessandro Cattelan, così come la rimozione delle categorie. Tra i concorrenti in gara troviamo anche i Karakaz.

La band si è presentata alle Audizioni con il singolo “Useless”, che ha provocato grande curiosità in Hell Raton. Il giudice ha definito la loro musica “crudele”.

Superata la prima fase i Karakaz si sono esibiti sul palco dei Bootcamp con la cover di “Satisfaction” di Benny Benassi. Anche in questo caso Hell Raton ha molto apprezzato, tanto da decidere di regalargli un posto.

Si è passati poi agli Home Visit, dove I Karakaz hanno presentato “Out of Control”, pezzo dei The Chemical Brothers. Così hanno definitivamente conquistato Hell Raton che gli ha regalato il pass per i Live Show e un posto nel suo Team!

I cantanti di X Factor 2021

12 è il numero dei concorrenti scelti per questa nuova edizione di X Factor 2021. Abolite le categorie, ogni giudice ha avuto modo di aggiudicarsi 3 talenti totali, divisi in 4 team. Non perdiamo tempo e scopriamo insieme chi, insieme ai Karakaz farà parte dei Live del talent show.

Team Emma

l primo che conosciamo è il Team di Emma Marrone, formato da due cantanti e una band. Ecco chi sono tutti:

Vale LP ( Valentina Sanseverino )

( ) gIANMARIA

Le Endrigo

Passiamo ora ai prescelti da Hell Raton…

Team Hell Raton

Anche Hell Raton per il suo Team ha optato per due cantanti e una sola band, che corrisponde proprio ai Karakaz. Chi sono gli altri concorrenti che gli faranno compagnia? Vediamoli insieme:

Karakaz

Versailles (Luca)

Edoardo Spinsante (Baltimora)

Team Manuel Agnelli

Dopo il Team Emma e Team Hell Raton, ecco tutti i concorrenti prescelti da Manuel Agnelli per il suo Team:

A differenza dei suoi colleghi, come potete vedere, Manuel ha preferito ben due band e un cantante.

Team Mika

Concludiamo la nostra carrellata con i componenti del Team di Mika . Ecco da chi è composto:

di . Ecco da chi è composto:

Fellow (Federico Castello)

Westfalia

Nika Paris

Con due cantanti e una band si conclude così l’elenco di tutti i concorrenti di questa edizione di X Factor 2021.

Il percorso dei Karakaz a X Factor 2021

Dopo le Audizioni e tutte le varie fasi della trasmissione di Sky Uno, i Karakaz hanno modo di farsi conoscere meglio nel corso dei Live show.

Come se la caverà la band? Riuscirà a portare a casa la vittoria finale? Qui di seguito vi riporteremo il loro percorso.

1° puntata dei Live: (IN AGGIORNAMENTO)

