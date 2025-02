Quest’anno tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025 ci sarà anche Massimo Ranieri, alla sua ottava partecipazione alla kermesse. Sul palco dell’Ariston, il cantante presenterà la canzone Tra le mani un cuore: ecco un estratto del testo e il suo significato.

Tra le mani un cuore testo canzone Massimo Ranieri

Grande ritorno al Festival di Sanremo 2025. Quest’anno infatti tra i Big in gara ci sarà anche Massimo Ranieri, alla sua ottava partecipazione alla kermesse musicale. C’è grande attesa per l’arrivo del cantautore, che sul palco dell’Ariston proporrà la canzone Tra le mani un cuore, che vede tra gli autori anche Nek e Tiziano Ferro e ci racconta la storia di un uomo ferito.

Ma andiamo a leggere un estratto del testo di questa canzone, che sta già facendo discutere:

Se hai tra le mani un cuore

È come sfidare Dio

Consegnalo al suo destino atroce

Un bacio come un padre, poi il segno della croce

La vita intera con il cuore in mare

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane

Proteggilo dal freddo che c’è stato

E troverà la pace dopo quello che ha passato

Non solo Nek e Tiziano Ferro. A firmare il testo di Tra le mani un cuore ci sono anche G. Anania e M. Venturini. Ritorno in grande stile dunque quello di Massimo Ranieri al Festival e di certo ne vedremo di belle.

Significato Tra le mani un cuore

Ma qual è il significato della canzone Tra le mani un cuore? Andiamo a scoprirlo. A rompere il silenzio è proprio Massimo Ranieri, che afferma:

“Parla della cosa più importante della vita e cioè l’amore. È una canzone molto speciale”.

Ma non solo. Sempre in merito alla sua canzone, Ranieri a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Ho telefonato a Tiziano e gli ho chiesto una canzone per il mio nuovo disco. Lui me l’ha mandata, l’ho ascoltata e nella mia testa c’è stato un ‘clic’, e solo allora ho pensato a Sanremo. È proprio una bella canzone, io non faccio altro che ascoltarla: non mi stanca mai. E cerco di entrare sempre più dentro al testo, che è meraviglioso”.

Le parole di Massimo Ranieri prima di Sanremo 2025

Massimo Ranieri si prepara dunque a tornare a Sanremo con la canzone Tra le mani un cuore. Prima di salire sul palco però il cantante ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di RaiPlay e in merito ha affermato:

“Cosa spinge a venire un artista a Sanremo? Sanremo! Quel palcoscenico ha delle calamite. C’è qualcosa che ti tira. Trovo che quest’anno il Festival sia molto equilibrato. Carlo è stato innovativo e lo dimostrano le scelte che ha fatto. Mi sono piaciute molto”.

I Big in gara a Sanremo 2025

Conosciamo tutti i 29 Big che gareggeranno al Festival di Sanremo 2025 e i titoli delle loro canzoni:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”, Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa “Demoni” (RITIRATO) , Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025 troviamo invece:

Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Settembre “Vertebre”, Maria Tomba “Goodbye (voglio good vibes) e Alex Wyse “Rockstar”.