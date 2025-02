Quest’anno tra i Big di Sanremo 2025 c’è anche Fedez, che torna per la seconda volta in gara al Festival. Sul palco dell’Ariston il rapper presenterà la canzone Battito, che ha già destato la curiosità del web. Scopriamo dunque un estratto del testo e il significato del brano.

Battito testo canzone Fedez

A distanza di quattro anni dalla prima partecipazione al Festival, Fedez sarà tra i Big di Sanremo 2025. Il rapper dunque si prepara a tornare sul palco dell’Ariston e stavolta presenterà la canzone Battito, che sta già facendo discutere il web e ha destato la curiosità del grande pubblico. In molti infatti si stanno già chiedendo come ci stupirà il cantante e di certo ne vedremo di belle.

Nel mentre però andiamo a scoprire un estratto del testo della canzone di Fedez:

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Il testo di Battito, la canzone con cui Fedez gareggerà al Festival di Sanremo 2025, è stato scritto da A. La Cava – F. Abbate – F. L. Lucia – N. Lazzarin – A. La Cava e F. Abbate.

Significato di Battito

Andiamo a scoprire quale è il significato di Battito, la canzone che Fedez presenterà a Sanremo 2025.

Il brano è descritto come una canzone rap cupa, che ci porta nel profondo buio della psiche per raccontarci la depressione e allo stesso tempo la voglia di guarire. Si tratta di un pezzo d’amore che è dedicato a una donna che in realtà non esiste e rappresenta per l’appunto la depressione. In merito Fedez afferma:

“Definire la canzone con un unico aggettivo? Irrequieta”.

Le parole di Fedez prima di Sanremo 2025

Fedez dunque si sta preparando per affrontare al meglio il Festival di Sanremo 2025. In questi giorni nel mentre il rapper ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RaiPlay e oltre a parlare della sua canzone Battito ha anche raccontato il suo rapporto con la kermesse. A riguardo l’artista milanese ha dichiarato:

“Credo che negli anni il Festival abbia subito un’inversione di tendenza. Ricordo anni in cui il cast si rivolgeva a un pubblico pressoché adulto mentre a oggi ha accolto anche artisti che fanno riferimento a delle generazioni più giovani”.

Infine Fedez aggiunge: “Mi auguro che sia un Sanremo sereno per tutti quanti”.

I Big in gara a Sanremo 2025

Sono ben 29 i Big in gara quest’anno a Sanremo 2025. Ecco chi salirà sul palco dell’Ariston:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”, Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa “Demoni” (RITIRATO) , Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Quattro invece le Nuove Proposte di Sanremo 2025:

Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Settembre “Vertebre”, Maria Tomba “Goodbye (voglio good vibes) e Alex Wyse “Rockstar”.