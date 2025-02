A distanza di 18 anni dalla sua ultima partecipazione, Marcella Bella torna in gara all’Ariston in occasione di Sanremo 2025. Al Festival la celebre artista presenterà la canzone Pelle diamante. Ecco un estratto del testo e il significato del brano.

Pelle diamante testo canzone Marcella Bella

Era il 2007 quando Marcella Bella prese parte per l’ultima volta al Festival della canzone italiana. Quest’anno però, a distanza di 18 anni, l’amata cantante torna in gara tra i Big in occasione di Sanremo 2025 e tanta è l’attesa di scoprire come ci stupirà stavolta. Sul palco dell’Ariston l’artista presenterà la canzone Pelle diamante, che è un vero e proprio inno femminista.

Ma andiamo a scoprire un estratto del testo del brano di Marcella Bella:

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza, forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Il testo della canzone Pelle diamante è stato scritto dalla stessa Marcella Bella, insieme a S. Cirenga e M. Rettani. Ma cosa si nasconde dietro a questo sorprendente brano?

Significato Pelle diamante

Senza dubbio la canzone di Marcella Bella, Pelle diamante, nasconde un significato potente.

Con questo brano infatti la cantante si rivolge a tutte le donne forti e determinate, che sanno quello che vogliono e lottano per ottenerlo. In merito l’artista afferma:

“Racconta di donne indipendenti, che sanno quello che vogliono ed è un inno all’indipendenza, alla forza e parla anche di una donna un po’ str**za. Se dovessi definire con un aggettivo la mia canzone, la definirei sorprendente”.

Le parole di Marcella Bella prima di Sanremo 2025

Marcella Bella dunque si prepara a conquistare tutti con la sua canzone Pelle diamante. In attesa di vederla sul palco del Festival di Sanremo però la cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni a RaiPlay e ha così affermato:

“Al mio primo Sanremo ero una ragazzina, senza alcuna esperienza. Quello che ho provato in quel Festival è stato come vivere un sogno”.

Marcella Bella parla anche del Festival che la attende e in merito aggiunge: “Quest’anno avrò un altro tipo di emozione. Vorrei divertirmi e non stressarmi. Vediamo se ci riuscirò. Sono 18 anni che non mettevo a Sanremo. Devo dire grazie a Carlo”.

I Big in gara a Sanremo 2025

A partecipare a Sanremo 2025 ci sono 29 Big della musica italiana. Ecco il cast al completo e le canzoni che presenteranno sul palco dell’Ariston:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”.

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Ma chi sono i quattro finalisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2025? Ecco il cast:

Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.