Chi è Fabio Galante? Età, biografia moglie, figli e Instagram

Andiamo a conoscere tutte le informazioni che riguardano Fabio Galante, noto per essere stato un calciatore di Serie A, a partire dalla biografia, la vita privata e la carriera fino a Ballando con le stelle.

Chi è Fabio Galante

Nome e Cognome: Fabio Galante

Data di nascita: 20 novembre 1973

Luogo di nascita: Montecatini Terme (provincia di Pistoia)

Età: 48 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: 1,85 m

Peso: 80 kg

Professione: dirigente sportivo, allenatore di calcio e osservatore (ex calciatore)

Fidanzata: Francesca Falomo

Figli: Fabio non ha figli

Tatuaggi: nessuno tatuaggio visibile sul corpo

Profilo Instagram: @fabiogalante5

Fabio Galante età, altezza e biografia

Scopriamo meglio chi è Fabio Galante, molto noto nel mondo dello sport e precisamente in quello del calcio, quanti anni ha e dove vive. Fabio è nato a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, il 20 novembre 1973. Ha quindi 48 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La sua altezza è di circa 1,85 m, mentre il suo peso è circa 80 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non ce ne sono di visibili sul suo corpo.

Da sempre appassionato di calcio, Fabio Galante ha iniziato a giocare molto presto, come accade a chi vuole fare questo nella vita. È quindi partito dalla squadra del Monsummano Terme ed è approdato delle squadre giovanili di Pieve a Nievole, sempre in provincia di Pistoia. E all’età di 13 anni è passato nel vivaio della squadra dell’Empoli. A questo punto si è formato nel club toscano per tantissimi anni fino all’esordio in Prima squadra quando aveva 17 anni e il team militava nella serie C1.

Nell’agosto del 1998, quando giocava nell‘Inter ed era in tournée estiva a Napoli fu protagonista di un episodio controverso. Dal terrazzo dell’hotel in cui la squadra alloggiava, lanciò un gavettone che sfondò il parabrezza di un’auto parcheggiata, le cui schegge ferirono lievemente i passeggeri. Prima furono incolpati Pirlo e Ventola, ma poi Galante ammise la sua colpa, chiedendo scusa alla famiglia colpita e spiegando che era stato uno scherzo tra compagni. Alla famiglia fu concesso un risarcimento economico, ma lo rifiutò e denunciò il calciatore per lesioni.

Vita privata: moglie e figli

Parlando della vita privata e sentimentale di Fabio Galante, lui è sempre stato considerato un latin lover e al momento non ha e non ha avuto né moglie né figli, anche se pensa al matrimonio e spera di creare una famiglia.

Galante ha avuto tantissime storie d’amore e flirt con donne famosissime. Ricordiamo infatti la relazione con Giorgia Palmas, quella con Laura Torrisi o con Sarah Nile. Ha fatto coppia anche con Giorgia Surina, con la famosissima conduttrice Barbara D’Urso e anche con Lory Del Santo.

Tra tutte le donne famose e bellissime che ha avuto al suo fianco, sicuramente la relazione più famosa e importante è stata quella con Laura Freddi. La storia d’amore è infatti durata dal 1996 al 1998.

Oggi Fabio Galante è felicemente fidanzato dal 2016 con Francesca Falomo. Si tratta di una modella e influncer originaria di Pordenone. I due vivono insieme a Milano e l’ex calciatore più volte ha detto che con lei vorrebbe costruire una famiglia e avere dei figli.

Dove seguire Fabio Galante: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Fabio Galante, possiamo seguirlo sui social? Ovviamente sì e vi consigliamo di farlo attraverso il suo profilo Instagram.

L’account ha un gran seguito ed è molto aggiornato. Qui Fabio pubblica molte foto inerenti il suo lavoro sia nel mondo del calcio che in TV, ma anche sponsorizzazioni.

Non mancano inoltre le foto private e soprattutto moltissime con la fidanzata Francesca, mostrandosi sempre belli e felici.

Carriera

Come vi abbiamo già detto, Fabio Galante ha iniziato a giocare a calcio da bambino e ha voluto intraprendere la carriera in questa disciplina sportiva. Così dopo varie squadre giovanili ed essere cresciuto nell’Empoli, in cui ha giocato anche in prima squadra ma in C1, è approdato in Serie A.

L’esordio nella massima serie è avvenuto nel 1993 grazie al Genoa, in cui ha giocato per tre stagioni: le prime due in A e l’ultima in B. Poi nell’estate del 1996 fu acquistato dall’Inter e qui vinse anche una Coppa UEFA. Nel 1998 passò al Torino in cui rimase per cinque stagioni e nel 2004 andò nel Livorno dove rimase per sei stagioni e vinse un campionato cadetto. Ha giocato fino al 2011, anno in cui si ritirò dopo due presenze nella squadra del Molin Nuovo Ponte.

Conclusa la carriera da calciatore, nel 2012 Fabio Galante ottenne il titolo di dirigente sportivo, dopo un corso a Coverciano. E il primo impiego in questo ruolo gli fu dato dal Chiasso fino al 2017. L’autunno seguente iniziò il corso speciale per allenatori UEFA che permette di allenare le squadre giovanili e le prime squadre fino alla Serie C e poi di essere allenatore in seconda in B e in A. E a dicembre ne conseguì la licenza. Dal 2 agosto 2018 è all’Inter in veste di osservatore.

Nel 2014 è approdato ad Agon Channel per fare il giudice, insieme a Fulvio Collovati e Nicola Berti, in un talent sul calcio.

Fabio Galante a Ballando con le stelle

Sabato 16 ottobre inizia la sedicesima edizione di Ballando con le stelle e Fabio Galante è tra i concorrenti. Alla conduzione troviamo sempre Milly Carlucci e proprio di lui ha detto:

Lo inseguivo da tanti anni ma si vergognava, poi non so se i suoi amici calciatori che hanno partecipato a Ballando l’abbiano spinto… Credo si sia consultato con loro per avere delle dritte. Sarà una bella scoperta. È un ragazzo simpatico e spontaneo.

Ma conosciamo tutti gli altri concorrenti…

I concorrenti di Ballando con le stelle

Per la sedicesima edizione di Ballando con le stelle Milly Carlucci ha riunito 13 vip di diverse età e noti per diversi motivi. Ecco tutta la lista con i rispettivi ballerini:

Eccoci quindi al percorso di Fabio nel programma…

Il percorso di Fabio Galante a Ballando con le stelle

Fabio Galante inizia la sua avventura alla sedicesima edizione di Ballando con le stelle da sabato 16 ottobre. E balla in coppia con la maestra Giada Lini.

Novella 2000 © riproduzione riservata.