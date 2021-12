Anticipazioni Amici 21 dodicesima puntata, tre eliminazioni e molte polemiche

1 Anticipazioni Amici 21: la gara dei cantanti e le prime sfide

Si è svolta oggi pomeriggio, giovedì 2 dicembre, la registrazione della dodicesima puntata del pomeridiano di Amici 21, per le cui anticipazioni ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere. Ospite di questa puntata è stata Giordana Angi che ha cantanto il suo ultimo pezzo. Vi diciamo subito che la puntata è stata ricca di colpi di scena. Infatti vi ricordiamo che due cantanti e tre ballerini sono in sfida.

La puntata è iniziata con la sfida tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini cimentandosi in un cha cha. Hanno dimostrato Raimondo Todaro e Francesca Tocca e ha giudicato Maria De Filippi. Ha vinto la Celentano. Poi è arrivato il momento degli allievi.

Si parte dalla prima sfida, quella cioè di Tommaso, che è andato contro un rapper scelto da Anna Pettinelli che si chiama Kritical. E proprio quest’ultimo ha vinto. Quindi l’allievo di Lorella Cuccarini è stato eliminato. Tutti sono rimasti molto dispiaciuti. Si passa alla seconda sfida, quella di Carola, contro Marianna, una ballerina di modern. A giudicare è stato chiamato Garrison. Ha vinto Carola.

Quello che invece è successo a Guido è abbastanza sconvolgente. Alessandra Celentano, infatti, ha deciso di sotituirlo con un altro ballerino che si chiama Cristiano. Quando è successo tutti gli altri allievi ci sono rimasti malissimo e c’è statochi ha pianto. Per quanto riguarda Mattia, nonostante la maglia sospesa, è stato fatto entrare in studio perché Todaro voleva vedere i giri a sinistra. Lui ancora non riesce a farli ma, visto l’impegno, il professore gli ha ridato la maglia.

Le anticipazioni di questa dodicesima puntata di Amici 21 continuano con una nuova gara per i cantanti. Il tema era “una canzone per te” e i cantanti dovevano dedicare un brano a qualcuno a loro scelta. A giudicare c’era Cristian De Sica. L’ultimo andrà in sfida e questa volta sono in due.

La prima ad esibirsi è stata Aisha che doveva dedicare la canzone a se stessa. Si è mossa bene sul palco e insieme a lei hanno ballato Elena D’Amario, Giulia Pauselli e Francesca Tocca. Il secondo è stato Luigi che ha cantanto “Father and son” dedicandola al padre. Sissi si è esibita con “Bhoemian Rhapsody” e il pubblico si è alzato in piedi per applaudirla. Albe ha portato il brano di Coez “Eiò mamma” che ha dedicato appunto a sua madre.

Rea invece ha dedicato la canzone ai suoi genitori ed Elena alla sorella con “Il diario degli errori”. LDA ha scelto di dedicare l’esibizione alla sua città, Napoli, con “L’emozione non ha voce” riscrivendo le barre. Anche per lui pubblico in piedi ad applaudire. Nicol si è rivolta al fratellino con “Una canzone per te”, mentre Kritical ha fatto un freestyle sulla parola famiglia. Alex non ha partecipato perché doveva ancora sostenere la sfida. Questa la classifica finale:

Sissi, LDA e Kritical voto 9 Aisha e Elena voto 8 Albe voto 7+ Luigi voto 7 Nicole e Rea voto 6,5

Successivamente Alex ha fatto la sua sfida rischiando molto. Ma alla fine ha vinto perché giudicato più preparato sull’interpretazione.

Andiamo avanti con gli altri allievi…