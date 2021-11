Anticipazioni Amici 21 nona puntata, un allievo è stato eliminato

1 Anticipazioni Amici 21: le sfide e la gara dei cantanti

Si è tenuta oggi pomeriggio una nuova registrazione di Amici 21, quella della nona puntata che andrà in onda domenica 14 novembre, e per le anticipazioni ringraziamo come sempre il sito Quello che tutti vogliono sapere. Ospiti di questa puntata sono stati Aka7even che ha cantanto il suo ultimo pezzo e presentato il suo libro e poi J-Ax che ha giudicato una gara dei cantanti.

Inizia la puntata con Mattia e Christian che hanno fatto un passo a due di boogie dimostrato da Umberto e Sebastian. Ad un certo punto della coreografia Mattia ha tirato uno schiaffetto sul collo a Christian. E dopo ha spiegato di averlo fatto per fargliela pagare delle cose successe in settimana. A Raimondo Todaro e Veronica Peparini sono piaciuti, mentre Alessandra Celentano ha preferito Mattia. Comunque maglia riconfermata ad entrambi.

Parliamo adesso delle sfide. La prima è quella di Ale, poiché era arrivata ultima nella classifica di Nek. Anna Pettinelli, però, ha chiesto alla produzione se avesse potuto scegliere lei lo sfidante e quindi eventualmente prenderlo se avesse vinto. E la produzione ha accettato. Purtroppo la cantante di Lorella Cuccarini ha perso e al suo posto è entrato Andrea, si tratta dello stesso cantante che aveva sfidato LDA a cui Maria De Filippi aveva fatto i complimenti. Ha sotenuto la sfida anche Guido, voluta da Veronica Peparini, a giudicare c’era Marcello Sacchetta. L’allievo della Celentano ha ballato il Don Quixotte e ha vinto. Infine ha sostenuto la sfida anche LDA, voluta da Anna Pettinelli, e ha vinto.

Le anticipazioni della nona puntata di Amici 21 continuano con la gara cover giudicata da J-Ax in cui gli ultimi tre classificati andranno in sfida. Questa la classifica:

LDA voto 8 Albe voto 7,5 Sissi voto 7 Rea voto 7 Luigi non si conosce il voto Nicol non si conosce il voto Simone voto 6,5 Alex voto 6,5 Tommaso voto 6

Quindi Simone, Alex e Tommaso andranno in sfida. Vediamo adesso gli altri allievi…