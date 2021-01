Chi è Alice Paniccia de La Caserma? Età, fidanzato e Instagram

Tra i concorrenti della prima edizione del reality di Rai 2, La Caserma c’è Alice Paniccia. Scopriamo tutte le news su di lei: età, fidanzato e dove seguirla su Instagram e Tik Tok.

Chi è Alice Paniccia

Nome e Cognome: Alice Paniccia

Data di nascita: 1997

Luogo di Nascita: Roma

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerina

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Alice non ha figli

Tatuaggi: Alice ha diversi tatuaggi sul corpo e sul braccio destro

Profilo Instagram: @panniuela

Alice Paniccia età, biografia e altezza

Cosa conosciamo circa la biografia di Alice Paniccia? La giovane ballerina è nata a Roma. L’età di Alice è di 23 anni.

Non abbiamo alcuna informazione, invece, per quel che riguarda altezza o peso, ma sappiamo invece che ha un tatuaggio sul braccio dentro, come specificato nella scheda riassuntiva.

Alice ha una passione per la danza con radici ben profonde, fin da piccola infatti sognava di diventare una ballerina di successo.

Vita privata: il fidanzato di Alice

Scopriamo qualcosa in più circa la sua vita privata. Di Alice Paniccia sappiamo che ha avuto una storia molto importante con un militare.

La relazione, però, purtroppo è finita male ed è anche questo uno dei motivi per cui ha deciso di partecipare al reality di Rai 2. Tuttavia la giovane si è rifatta nuovamente una vita e attualmente è fidanzata con un ragazzo di nome Marco, che ha conosciuto nell’estate 2020.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera, Alice Paniccia attualmente è una professoressa di danza e di yoga.

La ragazza è riuscita a fare della sua passione un lavoro, che così ha potuto avere una propria indipendenza.

Dove seguire Alice Paniccia: Instagram e Tik Tok

C’è la possibilità di seguire Alice Paniccia su Instagram e social vari? La risposta è sì alla pagina @panniuela, con 11mila follower. Qui Alice condivide molti momenti della sua vita: dal tempo libero al proprio lavoro.

Le ragazza ha anche un profilo Tik Tok, il cui nickname è sempre @panniuela.

Come dicevamo Alice fa parte del cast de La Caserma…

Alice Paniccia a La Caserma

Composto di sei puntate, La Caserma è il nuovo reality di Rai 2. Tra i partecipanti c’è Alice Paniccia che si è raccontata in un video di presentazione.

Sono Alice, ho 23 anni e vengo da Roma. Io con il mondo militare non c’entro molto, anzi non c’entro niente. Però le sfide mi piacciono molto. Nella vita insegno danza e yoga, ho fatto della mia passione un lavoro. sono fidanzata, si chiama Marco e ci siamo conosciuti questa estate. È molto geloso, ma io sono più gelosa, anche se lui è molto preoccupato. Sicuramente non sarò un militare tranquillo, ma non sarò il peggiore militare della storia. Alla fine trovo un giusto compromesso dai.”

I concorrenti de La Caserma

I concorrenti del La Caserma sono in totale 21, ma non tutti entreranno subito. Alcuni lo faranno nel corso delle puntate. Ma scopriamo insieme il cast di cui siamo a conoscenza, partendo dalle ragazze:

E i ragazzi:

Gli Istruttori de La Caserma

Ne La Caserma ci saranno degli Istruttori che seguiranno i 21 concorrenti e questi sono:

Renato Daretti (istruttore capo)

(istruttore capo) Germano Capriotti

Simone Cadamuro

Salvatore Rossi

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Il percorso di Alice Paniccia a La Caserma

La Caserma prende il via il 27 gennaio 2021 e qui conosceremo meglio il personaggio di Alice Paniccia.

