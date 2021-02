Chi è Andrea Rosa de La Caserma? Età e Instagram

Ecco chi è Andrea Rosa, concorrente de La Caserma, le informazioni sulla sua età, il lavoro dei suoi sogni, le sue passioni e la sua vita per niente social.

Chi è Andrea Rosa

Nome e Cognome: Andrea Rosa

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Milano

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: srudente

Fidanzata: Simone non è fidanzato

Famiglia: Simone vive con la madre

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @iamandrearosa

Andrea Rosa età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Andrea Rosa, concorrente della prima edizione de La Caserma. Andrea è di Settimo Milanese (Milano), ha 18 anni di età ed è uno studente. Non abbiamo informazioni circa la sua data di nascita precisa e quindi non sappiamo nemmeno qual è il suo segno zodiacale. Anche per quando riguarda altezza e peso, non abbiamo alcuna informazione.

Come detto, Andrea è studente e ha anche intenzione di continuare gli studi dopo il diploma. Il suo più grande sogno, infatti, è quello di diventare imprenditore.

Vive con la madre che è praticamente tutto il suo mondo, i due sono in simbiosi. Purtroppo suo padre è morto quando lui aveva solo 5 anni e non ricorda niente di lui. La madre però dice che Andrea glielo ricorda tanto e ha preso la sua bontà.

Ma vediamo qualcosa di più sulla vita privata di Andrea Rosa…

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Andrea Rosa, come detto vive con la madre ed è in simbiosi con lei. La definisce una donna tosta che si è fatta in quattro per crescerlo completamente da sola. La donna, tra l’altro, esercita sul ragazzo un importante potere decisionale sulle sue decisioni e scelte di vita. Andrea è quello che è proprio grazie a lei.

Andrea de La Caserma ha detto che il padre è morto quando lui aveva 5 anni e purtroppo non ricorda niente di lui. Sa che era un uomo buono e sua madre dice che Andrea ha preso questa caratteristica da lui. La morte del padre, anche se lui non lo ricorda, gli ha ovviamente segnato la vita e lo ha spronato nel tentare di assomigliargli il più possibile.

Andrea Rosa ha comunque rivelato che c’è una canzone di Bryan Adams, “Heaven”, che ogni volta che la sente è come se sentisse il padre dentro se stesso, nel suo cuore.

Ma scopriamo dove seguire Andrea sui social…

Dove seguire Andrea Rosa: social e Instagram

Adesso che conosciamo meglio Andrea Rosa, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì. Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che vanta al momento poco più di 1600 follower, ma siamo sicuri che questo numero aumenterò in maniera esponenziale.

Dal punto di vista social, però, Andrea de La Caserma sembra abbastanza riservato. Infatti sul profilo ci sono solo 4 foto, tutte in cui è da solo. E tutte postate a distanza di molti mesi.

Quello che possiamo notare dagli scatti è che comunque Andrea è un ragazzo che tiene al fisico e si allena.

Vediamo ora quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Andrea a La Caserma.

Andrea Rosa a La Caserma

Mercoledì 27 gennaio 2021 è partito su Rai 2 la prima edizione de La Caserma, dove alcuni ragazzi tra i 18 e i 25 anni si mettono alla prova all’interno di una vera e propria caserma, in stile Prima Guerra Mondiale. Tra esercizi di ginnastica, allenamenti e prove di coraggio le giornate dei protagonisti saranno intense e di certo ne vedremo delle belle. Tra i concorrenti c’è anche Andrea Rosa, che però entrerà dalla puntata di mercoledì 3 febbraio, pronto a mettersi alla prova con questa nuova esperienza.

Nel video di presentazione Andrea ha detto di partecipare al docu-reality per rendere fieri i suoi genitori. Ha aggiunto di voler dimostrare le sue capacità e di portare avanti questa esperienza, riuscendo anche a farla bene.

Vediamo adesso chi sono gli altri concorrenti de La Caserma oltre a Andrea Rosa.

I concorrenti de La Caserma

Oltre ad Andrea Rosa ci sono altri 20 concorrenti a partecipare alla prima edizione de La Caserma. Nella prima puntata sono entrati nel programma 13 concorrenti. Questi i loro nomi:

Questi invece i restanti ragazzi, oltre Andrea, che entrano nella seconda puntata:

I ragazzi saranno seguiti da cinque istruttori professionisti: Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo e Salvatore Rossi. Il tutto si svolgerà sotto l’occhio vigile di un irremovibile istruttore capo: Renato Daretti.

Vediamo adesso l’esperienza di Rosa nel programma.

Il percorso di Andrea a La Caserma

Il percorso di Andrea Rosa a La Caserma inizia ufficialmente mercoledì 3 febbraio 2021.

Il ragazzo riuscirà a resistere alle dure e severe norme del programma? Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire come procederà il suo cammino nel docu-reality.

(IN AGGIORNAMENTO)

