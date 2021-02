Chi è Andrea Fratino de La Caserma? Età e Instagram

Conosciamo tutte le news e curiosità sul concorrente della prima edizione de La Caserma, Andrea Fratino: l’età, la vita privata e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Andrea Fratino

Nome e Cognome: Andrea Fratino

Data di nascita: 29 giugno 2002

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: informazione non disponibile

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Andrea non ha figli

Tatuaggi: ha un tatuaggio visibile sull'avambraccio

Profilo Instagram: @andrea.fratino

Andrea Fratino età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Andrea Fratino? Sbirciando tramite i suoi social abbiamo scoperto che il concorrente de La Caserma è nato il 29 giugno 2002, sotto il segno del Cancro, dunque la sua età è di 19 anni. Ha origini pugliesi.

Non abbiamo informazioni, invece, per quel che riguarda il peso e l’altezza di Andrea de La Caserma, ma sappiamo che ha un bellissimo tatuaggio presente sull’avambraccio destro.

Il ragazzo ci tiene alla cura maniacale del suo corpo. Cosa conosciamo invece della vita privata di Andrea de La Caserma?

Vita privata

Non si hanno grandissime informazioni circa la vita privata di Andrea Fratino. Qualcosa, però, siamo riusciti a scoprire grazie alla clip di presentazione prima del suo ingresso a La Caserma.

Fratino ha raccontato di aver perso suo papà quando aveva appena 9 mesi, ma che considera il compagno attuale di sua madre, il signor Tommaso, suo padre, perché è lui che l’ha cresciuto. Andrea de La Caserma un rapporto bellissimo con la mamma e ci tiene molto al suo aspetto estetico. Si definisce narcisista. Ma leggiamo le sue parole:

“Per me l’aspetto estetico è fondamentale. Ci tengo molto ai miei capelli. Senza di essi o averli in un altro modo… non sarei io!. Con mia madre sin da piccolo ho sempre avuto quel rapporto che le potevo dire tutto. E’ anche una sorta di migliore amica.

Mio padre ha origini pugliesi. Tre anni fa mia madre mi ha detto che lui non è il mio padre biologico, perché l’ho perso quando avevo circa nove mesi. Per me mio padre è Tommaso, quello che vive con me”.

Ha raccontato. Tra le altre curiosità di Andrea Fratino sappiamo ama giocare a basket e il mare. Non sappiamo se ha o meno una fidanzata.

Ecco invece se è come è possibile sostenere Andrea sui social…

Dove seguire Andrea Fratino: Instagram e social

C’è la possibilità di poter seguire Andrea Fratino sui social? La risposta è sì. Andrea de La Caserma ha non solo un account ufficiale su Instagram, che conta oltre 4 mila follower, ma anche un profilo su Tik Tok.

Tra gli altri social in cui Fratino è presente lo troviamo anche su Facebook.

Nelle varie pagine condivide con i suoi fan condivide scatti insieme ai suoi amici, ma anche foto tratti da servizi fotografici o selfie.

Andrea Fratino a La Caserma

La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai 2, che prende ispirazione in qualche modo a Il Collegio per com’è strutturato. Qui 21 ragazzi (ragazze comprese) saranno sottoposte alle dure e rigide regole militari.

Andrea Fratino è uno dei protagonisti e sembra essere davvero entusiasta di prendere parte a questa grande avventura che, in qualche modo, le regala un po’ di visibilità:

“I primi giorni di adattamento per me saranno molto difficili, poi testa bassa e si lavora. No, non sono assolutamente uno che molla. Piuttosto mi cacciate voi. Io resto lì fino alla fine”, ha raccontato nel video di presentazione Andrea de La Caserma.

Il giovane dunque sembra essere piuttosto determinato e voglioso di fare del suo meglio. Ma chi sono gli altri protagonisti con il quale si dovrà interfacciare? Ecco tutti i nomi dei concorrenti de La Caserma…

I concorrenti de La Caserma

Sono 21 i partecipanti de La Caserma, entrati a far parte del programma in due volte. La trasmissione di Rai 2 è ambientato nel 1917 a Levico Terme, in provincia di Trento. I concorrenti dovranno sottoporsi alle rigide regole che prevedeva l’anno scelto e fare vari allenamenti, prove di coraggio ed esercizi.

L’età dei giovani si aggira tra i 18 e i 25 anni. Alcuni di loro li conosciamo già grazie proprio alla TV o mediante i social. Ecco il cast completo, partendo dalle ragazze:

Tra tutti i ragazzi, invece compaiono i nomi di:

Dalla seconda puntata, invece, si sono aggiunti:

Gli istruttori de La Caserma

In un docu-reality come La Caserma si devono giustamente rispettare e ci si deve rispecchiare con quella che è la realtà di un ambiente militare. Dunque è necessaria la presenza di istruttori in grado di seguire il cammino dei 21 concorrenti:

Renato Daretti (istruttore capo)

(istruttore capo) Germano Capriotti

Simone Cadamuro

Salvatore Rossi

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Il percorso di Andrea Fratino a La Caserma

Rispetto alla prima parte di concorrenti, Andrea Fratino ha fatto il suo ingresso a La Caserma il giorno 3 febbraio 2021, a differenza degli altri che hanno fatto il loro ingresso il giorno 27 gennaio.

Come se la caverà Andrea con le regole restrittive del regime militare all’interno di una caserma?

