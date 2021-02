Chi è Carmelo Corsaro de La Caserma? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Carmelo Corsaro, concorrente de La Caserma, reality nato dagli stessi autori de Il Collegio. Ecco tutto ciò che conosciamo sulla vita privata e i profili social.

Chi è Carmelo Corsaro

Nome e Cognome: Carmelo Corsaro

Data di nascita: 2002

Luogo di Nascita: Brescia

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: ha una fidanzata

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @carmelocorsaroo

Carmelo Corsaro biografia, età e altezza

Chi è Carmelo Corsaro de La Caserma? Ecco alcuni cenni della sua biografia. Il giovane partecipante nasce nel 2001, ma non sappiamo la sua data di nascita completa. Abbiamo solo la possibilità di dire che quindi ha 19 anni d’età.

Non ha rilasciato nessuna informazione circa la sua altezza o il suo peso. Nel video di presentazione, realizzato in occasione della sua entrata nel reality, ha però rivelato che proviene da una famiglia di militari. Il padre, infatti, è un ex tenente di porto d’armi, mentre lo zio è un colonnello.

Ha raccontato, poi, che il papà avrebbe voluto che intraprendesse la stessa strada. Quando, però, ha deciso di frequentare una scuola superiore diversa ci è rimasto un po’ male. Non abbiamo idea, però di quale percorso di studi abbia scelto.

Vita privata: Carmelo è fidanzato?

Pare proprio che Carmelo Corsaro sia fidanzato e abbia una ragazza. Il nome di lei, purtroppo, non lo sappiamo e non conosciamo nemmeno l’età.

Viene mostrata nel video che abbiamo citato poc’anzi e quindi possiamo dedurre che siano coetanei. Stanno insieme da oltre un anno e mezzo.

Passiamo, ora, a dove seguire il concorrente de La Caserma sui social.

Dove seguire Carmelo Corsaro: Instagram, Facebook e profili social

Se siete curiosi di conoscere meglio Carmelo Corsaro potete seguirlo su uno dei suoi profili social. Tramite una rapida ricerca sul web, infatti, scopriamo che non ha account su tutti i social più importanti.

È possibile trovarlo, quindi, attraverso la pagina Facebook e su Instagram. Qui vediamo diverse foto in cui viene immortalato da solo. Per lo più tramite selfie. Scopriamo, inoltre, che almeno in passato giocava a basket.

Carmelo Corsaro a La Caserma

Il reality La Caserma è andato in onda, per la prima volta, mercoledì 27 gennaio 2021. Si tratta, infatti, di un programma in cui delle ragazze e dei ragazzi, dai 18 ai 25 anni, si mettono alla prova accogliendo uno stile di vita militare. Tutto, quindi, è basato sulla disciplina e dure prove fisiche e attitudinali. Tra i partecipanti anche Carmelo Corsaro.

Perché Carmelo ha voluto candidarsi per La Caserma? Sostiene che fare il soldato cambia la vita e farà molto affidamento sui suoi compagni. Questo perché in una sfida di forza o mentale, il rapporto che si ha può fare la differenza.

Vediamo, ora, tutti gli altri concorrenti.

I concorrenti de La Caserma

Non solo Carmelo Corsaro, ma abbiamo visto anche altri concorrenti entrare a far parte di questa avventura all’interno de La Caserma. Nella settimana del 27 gennaio 2021 hanno fatto il loro ingresso i primi dodici. Ecco, quindi, i nomi:

In seguito, dalla seconda puntata, vengono presentati i ragazzi che vanno a completare il cast della prima edizione di questo reality. Ecco, qui sotto, tutti i nomi, oltre a Carmelo Corsaro:

Andiamo, adesso, a scoprire qualcosa in più circa il percorso di Carmelo Corsaro ne La Caserma.

Il percorso di Carmelo Corsaro

Il percorso di Carmelo Corsaro ne La Caserma comincia mercoledì 3 febbraio 2021. Sappiamo soltanto, quindi, che entrerà nel corso della seconda puntata insieme ad altre sette reclute, andando a formare il cast completo dell’edizione.

Non ci resta che attendere di scoprire ciò che gli accadrà durante la sua permanenza nello show. A causa degli schiamazzi notturni per i festeggiamenti del compleanno di Carmelo de La Caserma, alcuni concorrenti hanno subito dei provvedimenti. Che succederà ora?

(IN AGGIORNAMENTO)

