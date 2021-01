Tra i concorrenti della prima edizione del reality di Rai 2, La Caserma ci sono William e Nicholas Lapresa: i Lapresa Twins. Scopriamo tutte le news su di lei: età, carriera e dove seguirli su Instagram e Tik Tok.

Chi sono William e Nicholas Lapresa

Nome e Cognome: Lapresa Twins (William e Nicholas Lapresa)

Data di nascita: 12 marzo 1999

Luogo di Nascita: Bologna

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: influencer e TikToker

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: I Lapresa Twins non hanno figli

Tatuaggi: Non hanno tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @lapresatwinss

William e Nicholas Lapresa età, biografia e altezza

Cosa conosciamo circa la biografia di William e Nicholas Lapresa? I Gemelli influencer sono nati a Bologna il 12 marzo 1999 e la loro età è di 21 anni.

Non abbiamo alcuna informazione, invece, per quel che riguarda altezza o peso.

I due gemelli sono molto conosciuti sui social con il loro nick: Lapresa Twins. Nicholas ama la musica, mentre William lo sport, nella fattispecie il calcio. Per via di questa passione, William ha anche giocato in diverse squadre di calcio.

Vita privata: fidanzata

Scopriamo qualcosa in più circa la loro vita privata. Dei Lapresa Twins sappiamo che William è stato fidanzato per qualche periodo con la collega Virginia Montemaggi.

Tra loro, però, è finita nel 2019 e a fare un passo indietro è stato proprio lui, per mettersi con Eleonora Olivieri.

Su Nicholas, invece, si hanno poche informazioni e al momento sembra essere single.

Carriera

William e Nicholas Lapresa sono due influencer molto seguiti sul web, con il nick Lapresa Twins. Sui social vantano moltissimi followers, specialmente su Tik Tok in cui vantano più di 7 milioni di followers.

Tra i più seguiti su Tik Tok in Italia, i due promettono di essere dei concorrenti davvero speciali per La Caserma.

Dove seguire William e Nicholas Lapresa: Instagram e Tik Tok

C’è la possibilità di seguire William e Nicholas Lapresa su Instagram e social vari? La risposta è ovviamente sì alla pagina @lapresatwinss che conta ben 220mila followers. Qui i due gemelli condividono molti momenti della loro vita: dal tempo libero al proprio lavoro.

La coppia ha anche il seguitissimo profilo Tik Tok, con sempre il nickname è sempre @lapresatwins.

William e Nicholas Lapresa a La Caserma

La Caserma è il nuovo reality di Rai 2 e inizierà il 27 gennaio 2021. Tra i partecipanti ci sono anche William e Nicholas Lapresa. Come accaduto a Il Collegio, anche in questo caso, ogni concorrente ha registrato un video di presentazione. Ecco quanto detto:

“Con le ragazze va abbastanza bene, nel senso che finché non ci contendiamo la stessa va bene. La regola non scritta è: chi la vede per prima allora quella è sua, tipo Medioevo. Abbiamo una buona fanbase, 7 milioni di followers, ma non ci piace definirci influencer. Ci piace più definirci artisti. I nostri genitori si sono lasciati quando avevamo 3 anni. Ritrovarsi giovani a crescere due gemelli, da sola, bisogna avere una bella buccia. Nostro padre ci ha detto che dureremo una settimana, mentre nostra madre che resisteremo. Ci fidiamo di lei”

I concorrenti de La Caserma

I partecipanti de La Caserma sono in totale 21, ma attualmente ne conosciamo solo 12. Gli altri, comunque, entreranno nel corso del programma. Il reality è ambientato nel 1917 a Levico in provincia di Trento. L’età dei giovani si aggira tra i 18 e i 25 anni. Tra essi c’è qualche volto che conosciamo grazie ai social o alla TV. Ecco il cast al completo, partendo dalle ragazze:

E i ragazzi:

Gli Istruttori de La Caserma

Nonostante si un reality, La Caserma prevede degli istruttori che seguiranno i 21 concorrenti. Ecco chi ci sarà:

Renato Daretti (istruttore capo)

(istruttore capo) Germano Capriotti

Simone Cadamuro

Salvatore Rossi

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Il percorso di William e Nicholas Lapresa a La Caserma

La Caserma inizierà il 27 gennaio 2021 e avremo modo di sapere come se la caveranno William e Nicholas Lapresa.

Novella 2000 © riproduzione riservata.