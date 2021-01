Tra i concorrenti della prima edizione del reality di Rai 2, La Caserma c’è Elena Santoro. Scopriamo tutte le news su di lei: età, fidanzato e dove seguirla su Instagram e Tik Tok.

Chi è Elena Santoro

Nome e Cognome: Elena Santoro

Data di nascita: 2002

Luogo di Nascita: Roma

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Elena non ha figli

Tatuaggi: Elena non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @elenasan.toro

Elena Santoro età, biografia e altezza

Cosa conosciamo circa la biografia di Elena Santoro? La giovane studentessa è nata a Roma. L’età di Elena è di 19 anni.

Non abbiamo alcuna informazione, invece, per quel che riguarda altezza o peso.

Elena è figlia di genitori militari: la madre è stata una delle prime donne militari, mentre il padre è colonnello. Da piccola ha frequentato gli Scout e dopo il diploma si è iscritta all’Università di Psicologia, Comunicazione e Letteratura Inglese di Roma.

Vita privata: il fidanzato di Elena

Scopriamo qualcosa in più circa la sua vita privata. Di Elena Santoro non sappiamo molto.

Attualmente sembra essere single, ma non abbiamo informazioni più dettagliata sulla sua sfera sentimentale.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera, Elena Santoro attualmente è una studentessa universitaria.

La ragazza vorrebbe diventare la protagonista della sua stessa vita ed è anche per questo che ha deciso di partecipare a La Caserma: per ritrovare se stessa.

Dove seguire Elena Santoro: Instagram e Tik Tok

C’è la possibilità di seguire Elena Santoro su Instagram e social vari? La risposta è sì alla pagina @elenasan.toro che conta ben 3mila follower. Qui Elena condivide molti momenti della sua vita: dal tempo libero al proprio lavoro.

Le ragazza ha anche un profilo Tik Tok, il cui nickname è sempre @elenasan.toro.

Come dicevamo Elena fa parte del cast de La Caserma…

Elena Santoro a La Caserma

Composto di sei puntate, La Caserma è il nuovo reality di Rai 2 con data d’inizio il 27 gennaio 2021. Qui tra i partecipanti, come dicevamo, c’è anche Elena Santoro. Esattamente come accaduto a Il Collegio, anche in questo caso, ogni concorrente ha registrato un video di presentazione.

“Mia mamma ha fatto la storia, perché è stata la prima insieme ad altre 11 donne, a essere una militare italiana. Di conseguenza io sono figlia di una coppia militare. Per me il mascara è un must, metto i tacchi ovunque e agli Scout mi chiamavano “cerbiatto vanitoso”. I miei genitori mi hanno detto che l’esperienza militare non è facile, però proprio per questo sono entusiasta di provarla. La vita da spettatore, per me, non è abbastanza”

I concorrenti de La Caserma

Sono 21 i partecipanti che prenderanno parte a La Caserma ma non tutti entreranno subito, alcuni prenderanno parte al reality solo nel corso delle puntate. Il programma è ambientato nel 1917 in Trentino e qui i ragazzi dovranno mettersi alla prova. Ma vediamo il cast completo, a partire dalle ragazze:

E i ragazzi:

Gli Istruttori de La Caserma

A La Caserma ci saranno anche degli istruttori, il cui compito sarà quello di seguire i 21 concorrenti. Ecco i loro nomi:

Renato Daretti (istruttore capo)

(istruttore capo) Germano Capriotti

Simone Cadamuro

Salvatore Rossi

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Il percorso di Elena Santoro a La Caserma

La Caserma inizierà mercoledì 27 gennaio 2021 e qui senza dubbio avremo modo di conoscere meglio il personaggio di Elena Santoro.

Novella 2000 © riproduzione riservata.