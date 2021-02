Chi è Elia Cassardo de La Caserma? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Elia Cassardo, concorrente de La Caserma, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Elia Cassardo

Nome e Cognome: Elia Cassardo

Data di nascita: 2003

Luogo di Nascita: Milano

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Elia non ha figli

Tatuaggi: Elia non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @eliacassardo

Età, biografia e altezza

Ecco cosa conosciamo circa la biografia del concorrente de La Caserma. Elia Cassardo nasce nel 2003 a Milano.

La sua età è dunque di 19 anni.

Tuttavia non sappiamo le informazioni circa la data esatta di nascita, la sua altezza e il suo peso. Ma vediamo quello che c’è da sapere sulla vita privata di Elia de La Caserma.

Vita privata

Anche della vita privata di Elia Cassardo non abbiamo moltissime informazioni. Il concorrente de La Caserma è attualmente uno studente e frequenta una scuola privata a Milano. In passato Elia è stato espulso da una scuola per via della sua cattiva condotta.

Sappiamo che Cassardo si ritiene un ragazzo sensibile, che però sa infondere molto coraggio a sé stesso e agli altri. In passato ha vissuto anche un periodo buio, dal quale derivano alcuni suoi cattivi comportamenti.

Elia Cassardo ha anche varie passioni. Il protagonista del reality Rai ama infatti lo skateboard e il calcio.

Scopriamo ora dove poter seguire Elia de La Caserma sui social e su Instagram.

Dove seguire Elia Cassardo: social e Instagram

Il pubblico si sta già chiedendo dove poter seguire Elia Cassardo sui social, e in particolare su Instagram.

Il concorrente de La Caserma ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già quasi 2 mila follower.

Senza dubbio con l’inizio della sua esperienza all’interno del reality Rai la sua popolarità accrescerà sempre più.

Leggiamo adesso quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Elia a La Caserma.

Elia Cassardo a La Caserma

Mercoledì 27 gennaio parte ufficialmente su Rai 2 la prima edizione de La Caserma. Al reality partecipano 21 ragazzi tra i 18 e i 25 anni che dovranno vivere in una vera e propria caserma ambientata ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Tra i concorrenti c’è anche Elia Cassardo, che tuttavia fa il suo arrivo solo nel corso della seconda puntata, in onda mercoledì 3 febbraio.

Ma perché Elia ha deciso di partecipare al programma? Come svela lui stesso nel suo video di presentazione, Cassardo vuole mettersi alla prova con questa difficile esperienza non solo per migliorasi, ma anche per sdebitarsi con i suoi genitori e per dimostrare loro che è in grado di portare a termine qualcosa.

Elia riuscirà nella sua impresa?

Non resta che attendere per scoprirlo.

I concorrenti de La Caserma

Oltre ad Elia Cassardo ci sono ben altri 20 concorrenti a partecipare alla prima edizione de La Caserma. Nel corso della prima puntata sono stati presentati i primi 12 volti della trasmissione. Ecco di chi si tratta:

Nel corso della seconda puntata sono invece arrivati i restanti 8 concorrenti, che sono, oltre ad Elia Cassardo:

Scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sul percorso di Elia a La Caserma.

Il percorso di Luca a La Caserma

Il percorso di Elia Cassardo a La Caserma inizia ufficialmente mercoledì 3 febbraio. Il concorrente fa il suo ingresso all’interno del reality nel corso della seconda puntata del programma, e di certo ne vedremo delle belle.

Come si relazionerà al resto del gruppo? Non resta che attendere per scoprire come procederà il suo cammino.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.