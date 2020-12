Chi è Andrea Di Piero de Il Collegio 5? Età e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere su Andrea Di Piero, allievo de Il Collegio 5: dall’età, alla vita privata, il percorso nel docu-reality e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Andrea Di Piero

Nome e Cognome: Andrea Di Piero

Data di nascita: È del 2004

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @andrea_di_piero

Andrea Di Piero età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Andrea Di Piero de Il Collegio 5? Purtroppo non si hanno grosse informazioni sul giovane allievo di questa edizione del docu-reality. Cercheremo comunque di tenervi aggiornati e darvi le poche news e curiosità a disposizione emerse.

L’età di Andrea è di 16 anni, dunque è un classe 2004. Purtroppo però ma non conosciamo il giorno e il mese della sua nascita, così come il luogo. Non abbiamo dettagli nemmeno sull’altezza e il peso.

Sappiamo però che arriva da Fiuggi, in provincia di Frosinone, rinomato centro termale della Ciociaria.

Vita privata

Non ci sono grandi informazioni circa la vita privata di Andrea Di Piero. Tra le poche cose di cui siamo a conoscenza, come da lui stesso dichiarato nella clip di presentazione, non ama particolarmente la musica trap.

Andrea si contraddistingue per il suo stile, infatti ama vestirsi in modo impeccabile, con un look ricercato d’altri tempi.

Il suo sogno nel cassetto è diventare una personalità importante della politica. E siamo certi che se continuerà così potrà realizzare questo suo grande desiderio.

Ciò che però notiamo guardando i suoi social, ma anche il video di presentazione, è che il ragazzo sia molto studioso.

Dove seguire Andrea Di Piero: Instagram e social

Probabilmente vi state chiedendo se c’è modo di poter seguire Andrea Di Piero sui vari social. La risposta è sì, anche se vi avvertiamo già che nemmeno attraverso essi siamo riusciti ad estrapolare grandi curiosità che lo riguardano.

Al momento abbiamo scovato solo l’account Instagram, dove conta già un buon numero di follower al suo seguito. Il profilo è stato aperto a Settembre 2020.

Ciò che balza all’occhio è che il giovane allievo de Il Collegio ama riportare varie citazioni e pensieri dei personaggi più illustri della storia. Tra queste, ad esempio, un riferimento nella bio di José Ortega Y Gasset:

“La biografia è un sistema nel quale le contraddizioni della vita umana trovano la loro unità.”

Questo dunque è un indizio ulteriore delle passioni di Andrea, che ha preso da esempio il grande filosofo e sociologo spagnolo.

E proprio Andrea Di Piero è uno degli allievi de Il Collegio 5…

Andrea Di Piero a Il Collegio 5

Una personalità come Andrea Di Piero è senza dubbio essenziale all’interno di un contesto come quello de Il Collegio 5. Alcuni fan del docu-reality hanno già paragonato il ragazzo ad altri concorrenti di passate edizioni. Qualcuno in lui, infatti, ci ha rivisto Mario Tricca, rimasto nel cuore del pubblico di Rai 2 e non solo. Proprio sbirciando sui social, nemmeno a dirlo, abbiamo trovato un video di Tricca che ad una foto pubblicata da Andrea ha così scritto: “L’ho sempre saputo…tutte quelle coincidenze non potevano essere coincidenze”.

Di Piero sembra essere pronto ad affrontare questa nuova avventura e nella clip di presentazione ha raccontato qualcosa di sé:

“Sono Andrea, ho 16 anni, sono nato con la camicia. La trap mi fa schifo. Io detesto la trap perché è proprio l’opposto del buon gusto che io amo seguire. Amo vestirmi così perché mi piace proprio il bello.

Ha raccontato Andrea Di Piero, che ha aggiunto, elogiando il suo essere:

Devo ammettere che sono una persona abbastanza legata al passato. Essendo una persona a cui piace sapere il perché delle cose, ho fatto numerose riflessioni che mi hanno portato ad essere convinto dell’esistenza di Dio. Da grande voglio diventare un politico. A me piace parlare, fare discorsi e mi piace anche dimostrare che la mia idea è giusta”.

Il suo sogno, infatti, è quello di diventare onorevole. A parlare è stata anche la mamma di Andrea Di Piero, che di lui dice:

“Andrea in giacca e cravatta è bellissimo e io lo amo così com’è”

Ma oltre ad Andrea Di Piero chi sono tutti gli altri protagonisti?

Gli alunni de Il Collegio 5

Il Collegio 5 è ormai diventato un fenomeno tra i giovani e nel 2020 è stato così riconfermato su Rai 2 per 8 puntate, nonostante le difficoltà date dal Covid-19. Nel rispetto di tutte le norme e i protocolli, il programma ha così potuto svolgersi. Per la prima volta il docu-reality è ambientato presso il Convitto Regina Margherita di Anagni (Frosinone). L’anno di riferimento è il 1992.

Oltre alle varie riconferme per quel che riguarda i docenti, a svolgere il ruolo di voce narrante è ancora una volta Giancarlo Magalli. È il conduttore de I Fatti Vostri a raccontare passo passo non solo le vicissitudini dei protagonisti de Il Collegio, ma anche il periodo storico in cui saranno proiettati.

Dopo i casting avvenuti a metà giugno 2020, abbiamo finalmente a disposizione l’elenco completo della classe de Il Collegio 5. In totale sono 21 i collegiali che prenderanno parte a questa edizione. Ecco tutti i nomi:

Per concludere vediamo insieme il percorso di Andrea Di Piero a Il Collegio 5.

Il percorso di Andrea Di Piero

In data 27 ottobre 2020 prende il via l’avventura di Andrea Di Piero a Il Collegio 5. Un percorso nuovo, ma sicuramente stimolante e importante per lui, così come per tutti gli altri protagonisti.

Come si interfaccerà il giovane studente con i nuovi compagni e con le regole ferree de Il Collegio?Considerando il modo in cui si è presentato alle telecamere di Rai 2, il giovane non dovrebbe trovare grandi difficoltà con lo studio.

Riassunto puntate

Andrea dopo suo ingresso a Il Collegio ha instaurato un ottimo feeling con Sofia. Tra l’altro proprio i due sono risultati i migliori della classe 1992. Riuscirà a riconfermarsi anche nelle prossime puntate?

Andrea Di Piero de Il Collegio prosegue il suo percorso nel docu-reality. È capitato che ha perso un po’ la pazienza contro alcuni concorrenti del programma, per via dei loro atteggiamenti. Intanto il suo rendimento è sempre molto alto e continua ad essere uno dei migliori tra gli alunni.

Novella 2000 © riproduzione riservata.