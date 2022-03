Pechino Express: infortunio per Costantino Della Gherardesca. Dagospia lancia il rumor sul conduttore dell'adventure show

Pechino Express quest’anno ha trovato la sua nuova casa su Sky. La nona edizione dell’adventure show vede al timone di conduzione Costantino Della Gherardesca. Il presentatore, che funge come narratore e guida per le coppie, pare sia stato protagonista di un infortunio nel corso delle registrazioni. Questo il rumor emerso nelle scorse ore.

A darne notizia è Dagospia attraverso la rubrica A Lume di Candela, curata dal giornalista Giuseppe Candela. Secondo quanto raccolto sembrerebbe che nelle prossime puntate assisteremo a un colpo di scena. Pare infatti che l’infortunio potrebbe aver causato uno stop per il conduttore, il quale si è dovuto sottoporre a degli accertamenti: “PECHINO EXPRESS, STOP PER COSTANTINO DELLA GHERARDESCA: INFORTUNIO DURANTE LE REGISTRAZIONI“, si apprende fin da subito dal titolo, per poi approfondire:

“Pechino Express è planato su Sky confermando alla guida Costantino Della Gherardesca. Gira voce che i telespettatori dell’adventure game assisteranno presto a un colpo di scena. Stando alle nostri fonti il nobile conduttore durante le registrazioni ha dovuto fare i conti con un infortunio, un problema che ha portato a uno stop per gli accertamenti del caso. In quante puntate non sarà alla conduzione e da chi sarà sostituito?”.

Ancora non è chiaro chi ci sarà al posto di Costantino Della Gherardesca e si attendono news a riguardo. Anche se, secondo i più, al suo posto potrebbe esserci Enzo Miccio. Intanto ricordiamo che questa sera è in programma la quarta puntata di Pechino Express. In gioco ci sono ancora le seguenti coppie:

Chi avrà la meglio. C’è da dire che in queste ore dopo la notizia sul conduttore, tutta l’attenzione è su Costantino Della Gherardesca.

