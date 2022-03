Chi è Aurora Leone? Età, fidanzato e Instagram

Ciò che c'è da sapere su Aurora Leone dei The Jackal, biografia, vita privata, carriera da Italia's Got Talent a Pechino Express.

Tutte le informazioni su Aurora Leone, attrice e comica del gruppo The Jackal, dalla sua biografia, alla vita privata, la carriera da Italia’s Got Talent a Pechino Express.

Chi è Aurora Leone

Nome e cognome: Aurora Leone

Luogo di nascita: Caserta

Data di nascita: 18 maggio 1999

Età: 22 anni

Segno zodiacale: Toro

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: attrice e comica

Fidanzato: Aurora Leone è single

Figli: Aurora non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @auroraleone

Facebook: Aurora Leone

Aurora Leone età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Aurora Leone attraverso la sua biografia, quindi quanti anni ha e dov’è nata. Nata a Caserta il 18 maggio 1999, Aurora ha 22 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Mentre per quanto riguarda i tatuaggi, sembra non averne di visibili sul suo corpo.

Suo padre è un autore di monologhi e questo l’ha fatta appassionare alla recitazione. Ha anche un fratello di nome Antonio. Per quanto riguarda gli studi, dopo essersi diplomata Aurora si è iscritta all’Università Federico II di Napoli presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e più precisamente al corso di Lettere Moderne.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Aurora Leone, ci chiediamo se abbia o meno un fidanzato, ma non abbiamo molte informazioni. Sembra comunque che sia single.

In passato un rumors diceva che aveva intrapreso una relazione con Lorenzo Tronconi, un concorrente di Italia’s Got Talent che partecipava alla stessa edizione di lei. Successivamente alcune voci la vedevano fare coppia con Gianluca Colucci, detto Fru, altro componente dei The Jackal. Ma tra loro c’è sempre stato uno stretto rapporto di amicizia oltre che di lavoro.

Dove seguire Aurora Leone: Instagram e social

Adesso che conosciamo un po’ meglio chi è Aurora Leone, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e vi rimandiamo al suo profilo Instagram personale che ha un grandissimo seguito, ben quasi 400 mila follower.

Nel profilo troviamo molti selfie e i contenuti sono sempre molto ironici e simpatici. Ci sono foto di vita quotidiana, con la famiglia e anche con i componenti del gruppo The Jackal.

Sembra risulti anche un profilo Facebook che lei aggiorna principalmente con contenuti inerenti il lavoro.

Carriera

Vediamo meglio chi è la ragazza dei The Jackal. La carriera di Aurora Leone è iniziata da poco ed è associata appunto al gruppo dei The Jackal. Ma in realtà l’esordio televisivo è stato a Italia’s Got Talent e questa esperienza l’ha fatto conoscere al pubblico.

Italia’s Got Talent

Nel 2019 Aurora Leone ha partecipato a Italia’s Got Talent con un monologo molto divertente sulla famiglia. La sua performance le fece conquistare 4 sì dai giudici e arrivò alla finale. Qui si classificò al quinto posto ed ebbe inizio la sua notorietà.

The Jackal

Dopo il successo nel talent, è stata notata dal gruppo The Jackal ed è quindi entrata a farne parte come attrice e autrice. Proprio con loro ha avuto la possibilità di prendere parte a varie trasmissioni.

Aurora Leone a Pechino Express 2022

Aurora Leone insieme all’amico e collega Gianluca Colucci, conosciuto anche come Fru, partecipa a Pechino Express in onda dal 10 marzo 2022 su Sky. Il percorso di questa nona edizione prevede un viaggio nel Medio Oriente. Vengono toccati 4 Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Si partirà, quindi, dalla Cappadocia per attraversare Istanbul raggiungendo Samarcanda lungo la Via della Seta.

Riguardo la sua partecipazione al reality insieme al collega, Aurora Leone ha detto:

“In viaggio ho portato un carillon che riproduceva la canzone ‘Il mondo’ di Jimmy Fontana nella convinzione che la musica fosse l’unico linguaggio universale. Inutile dire che non l’ho mai messo nello zaino perché bisognava ottimizzare gli spazi e il peso. Ma l’ho cantata una volta”.

I concorrenti di Pechino Express 2022

Andiamo a vedere le coppie di concorrenti di Pechino Express 2022. Ecco la lista completa:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – Gli atletici

e – Gli atletici Ciro Ferrara e Giovanbattista Ferrara – Padre e figlio

e – Padre e figlio Barbascura X e Andrea Boscherini – Gli scienziati

e – Gli scienziati Rita Rusic e Cristiano di Luzio – I fidanzatini

e – I fidanzatini Anna Ciati e Giulia Paglianiti – Le Tik Toker – ELIMINATE

e – Le Tik Toker – ELIMINATE Victoria Cabello e Paride Vitale – I pazzeschi

e – I pazzeschi Gianluca Colucci (in arte Fru ) e Aurora Leone – Gli sciacalli

(in arte ) e – Gli sciacalli Bugo e Cristian Dondi – Gli indipendenti

e – Gli indipendenti Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – Mamma e figlia

e – Mamma e figlia Nikita Pelizon e Helena Prestes – Italia-Brasile

Il percorso di Aurora Leone a Pechino Express 2022

Il percorso di Aurora Leone a Pechino Express 2022 ha inizio giovedì 10 marzo. La nona stagione, per la prima volta nella storia del programma d’avventura, andrà in onda su Sky. A condurre c’è di nuovo Costantino della Gherardesca.

Vedremo come se la caverà in coppia con Gianluca Colucci, conosciuto come Fru. La loro squadra si chiama “Gli sciacalli“, che è la traduzione di The Jackal.

1° puntata: Aurora e Gianluca si sono giocati la prova immunità. Non sono riusciti a vincere, ma la loro corsa nel programma prosegue. (IN AGGIORNAMENTO)

