Chi è Nikita Pelizon? Età, vita privata e Instagram

Chi è Nikita Pelizon

Nome e Cognome: Nikita Pelizon

Data di nascita: 20 marzo 1994

Luogo di Nascita: Trieste

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: modella e influencer

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @nikitasemplicemente

Nikita Pelizon età e biografia

Chi è e quanti anni ha Nikita Pelizon, concorrente di Pechino Express 2022? La modella nasce a Trieste nel 1994. Di conseguenza sappiamo che ha un’età pari a 28 anni. Inoltre la sua altezza è pari a 1 metro e 75 circa. Nessuna informazione sul suo peso.

In merito alla famiglia, invece, non ci sono notizie sui genitori. Tuttavia ha un fratello. Di lui, su Instagram, racconta:

Con mio fratello grazie alla poca differenza d’età, ho passato un’infanzia stupenda, sono cresciuta da maschiaccio e grazie a lui ho imparato ad andare in bici, giocare a calcio, essere complice e ad amare tantissimo.

A 13 anni, finì in una mini depressione quando lasciò casa e per anni non lo vidi più. A 18 anni cercammo di ricongiungerci ma nuovamente ci staccammo. Tanto da non avere entrambi il numero di telefono dell’altro. Dopo tanta autoanalisi nella prima pandemia, ho compreso che così non andava bene. Non mi stava bene“.

Adesso sembra il fratello e Nikita Pelizon sono di nuovo in buoni rapporti. Andiamo, ora, a scoprire qualcosa in più sul suo stato sentimentale…

Vita privata: Nikita Pelizon ha un fidanzato?

Casa sappiamo della vita privata di Nikita Pelizon, concorrente di Pechino Express 2022, sotto il punto di vista sentimentale? Per quanto riguarda le sue relazioni passate ne ha avuta una con Matteo Diamante, anche se oggi i due non stanno più insieme. Si sono, infatti, lasciati di nuovo dopo Ex on the Beach.

Ad oggi, quindi, non abbiamo idea se abbia un nuovo fidanzato oppure no. Non ha mai rilasciato interviste a proposito e sui social sembra mantenere il riserbo più assoluto. Continueremo a tenere monitorata la situazione così da scoprire se è fidanzata oppure single. Non ha figli.

Nel frattempo vediamo dove seguirla su Internet…

Dove seguire Nikita Pelizon: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Nikita Pelizon sui social per non perdevi nessuna notizia su di lei quando va a Pechino Express 2022? Purtroppo non la troverete su Twitter.

L’influcer possiede un canale YouTube e una pagina Facebook. Questi account, però, non vengono aggiornati dal 2020 e 2021. Anche su TikTok non è molto attiva. Solamente su Instagram potrete rimanere informati sulla vita.

Qui, infatti, condivide molte notizie circa la sua carriera e le sue più recenti avventure professionali.

Carriera

La carriera di Nikita Pelizon, concorrente a Pechino Express 2022, inizia quando ha 18 anni nel campo della moda. Si trasferisce, perciò a Milano, dove sfila su note passerelle. Viaggia spesso e passa tre mesi in Cina. Diventa, poi, testimonial in Svezia della campagna pubblicitaria dell’azienda telefonica Tre.

Nel 2018 comincia a farsi conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione come tentatrice a Temptation Island. Successivamente, quindi, approda anche a Ex on the Beach dove incontra di nuovo l’ex Matteo Diamante.

Oggi Nikita è un’influencer molto seguita e apprezzata. Oltre alla sua prossima sfida con Pechino Express nel 2022, nel 2017 l’abbiamo vista recitare in Un passo dal cielo accanto a Terence Hill.

Temptation Island 2018

Nikita Pelizon, quindi, ha preso parte all’edizione Nip di Temptation Island nel 2018 come tentatrice. Questa stagione è stata condotto da Filippo Bisciglia e tra le coppie partecipanti abbiamo visto anche quella composta da Ida Platano con Riccardo Maria Guarnieri.

Ex on the Beach

Vi chiedevate come si chiama Nikita di Ex on the Beach 2020? Di cognome fa Pelizon e ha preso parte allo show con l’ex fidanzato Matteo Diamante. I due si sono lasciati per poi ritrovarsi all’interno della trasmissione.

Sul canale YouTube di MTV Italia, inoltre, possiamo vedere un video in cui viene raccontato il loro percorso. Su Matteo ha detto: “Ritrovarmi Matteo lì davanti è stato super emozionante. Avrei voluto baciarlo, sì. Tutt’ora è così quando vi vediamo“.

Ma Nikita Pelizon e Matteo Diamante stanno ancora insieme? I due sono usciti dal programma come compagni di vita, ma poco dopo si sarebbero lasciati. Nonostante questo l’influencer afferma: “Non lo so cosa ci unisce, Non ne ho la più pallida idea. Ogni volta che lo vedo poi lo perdono sempre. Questo è un cavolo di casino“.

Ricordiamo, inoltre, che all’interno del programma Nikita Pelizon ha avuto uno stretto rapporto di amicizia con Daniele Tosto.

Un passo dal cielo

Nikita Pelizon, come accennato in precedenza, ha preso anche parte alla terza stagione di Un passo dal cielo. Ha, infatti, interpretato il personaggio di Freundin Von Eva nell’episodio “La vera madre“. Ma andiamo avanti…

Nikita Pelizon a Pechino Express 2022

Nikita Pelizon, insieme a Helena Prestes, partecipa a Pechino Express 2022 in onda su Sky. Sul canale YouTube del programma possiamo trovare dei filmati in cui le due concorrenti rispondono ad alcune domande della produzione.

Il percorso di questa nuova edizione prevede un viaggio nel Medio Oriente. I concorrenti passano per quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Si partirà, quindi, dalla Cappadocia per attraversare Istanbul raggiungendo Samarcanda lungo la Via della Seta.

Per quanto riguarda il regolamento, Nikita Pelizon e tutti gli altri hanno a disposizione solo un euro al giorno in valuta locale. In questa stagione di Pechino Express, però, si muovono anche con un mezzo di trasporto alternativo, ovvero il dromedario.

Vengono inseriti, poi, anche dei traguardi intermedi. Le prime tre coppie che li raggiungono si sfidano per l’immunità. Chi vince la puntata può scegliere chi eliminare tra le due coppie arrivate ultime.

I concorrenti di Pechino Express 2022

Andiamo a vedere, adesso, le altre coppie di concorrenti di Pechino Express 2022 oltre a quella formata da Nikita Pelizon e Helena Prestes. Ecco la lista completa:

Il percorso di Nikita a Pechino Express 2022

Il percorso di Nikita Pelizon a Pechino Express 2022 comincia giovedì 10 marzo. La nona edizione, per la prima volta nella storia, andrà in onda su Sky. Al timone della trasmissione vedremo Costantino della Gherardesca.

Scopriremo col passare delle settimane come se la caverà in coppia con Helena Prestes. La loro squadra si chiama “Italia-Brasile“.

1° settimana: Nella primissima prova di questa nuova stagione sono arrivate ultime, ma il loro percorso nel programma continua. (IN AGGIORNAMENTO)

