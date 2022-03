Chi è Paride Vitale? Età, vita privata e Instagram

Tutte le informazioni su Paride Vitale dalla sua biografia, alla vita privata, la carriera che lavoro fa e la sua partecipazione a Pechino Express.

Chi è Paride Vitale

Nome e cognome: Paride Vitale

Luogo di nascita: L’Aquila

Data di nascita: 4 agosto 1977

Età: 44 anni

Segno zodiacale: Leone

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: agente di comunicazione

Fidanzata: nessuna informazione

Figli: nessuna informazione

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @paridevitale

Sito internet: paridevitale.com

Paride Vitale età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Paride Vitale attraverso quello che sappiamo della sua biografia. È nato a L’Aquila, in Abruzzo, il 4 agosto 1977. Ha quindi 44 anni di età ed è del segno zodiacale del Leone. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza e il suo peso e per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Della sua famiglia non sappiamo nulla, però possiamo dirvi qualcosa sui suoi studi. Dopo il diploma, infatti, si è iscritto all’Università presso la Facoltà di Econimia di Bologna, dove ha conseguito la laurea. Ha sempre però avuto una passione per il giornalismo.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Paride Vitale le informazioni scarseggiano. Non essendo una persona appartenente al mondo dello spettacolo, tiene molto alla privacy e sui social condivide solo contenuti inerenti il suo lavoro.

Quindi non sappiamo se Paride sia fidanzato o single. Sappiamo solo che vive con due cagnolini, un maschio e una femmina, che si chiamano Ettorino e Ornella Franca Maria. Ha inoltre un’amicizia di lunga data con la conduttrice Victoria Cabello.

Nel 2016 Paride Vitale ha aperto le porte della sua casa per mostrarla al pubblico. Lui abita nella zona di Porta Venezia a Milano. La sua dimora è disposta su tre livelli (cucina sotterranea, area living e ingresso, più un soppalco con la zona notte) ed è il risultato di una ristrutturazione realizzata con l’architetto Fabio Ferrillo.

Dove seguire Paride Vitale: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Paride Vitale, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e a tal proposito vi rimandiamo al suo profilo Instagram che ha un bel seguito, quasi 15 mila follower.

Come detto, i contenuti postati sui social riguardano principalmente il suo lavoro e c’è qualcosa sulle sue passioni. Inoltre si trovano vari post con l’amica Victoria Cabello.

Paride ha inoltre un sito internet ufficiale che è inerente alla sua attività lavorativa di comunicazione. Vengono infatti presentati tutti gli eventi a cui lui stesso ha preso parte per la realizzazione.

Carriera

La carriera di Paride Vitale ha inizio dopo essersi laureato in Economia. Venne infatti assunto da Mini come manager delle Pubbliche Relazioni nella sede di Milano. Successivamente è diventato responsabile degli eventi sul territorio per Sky e poi è passato alla gestione delle pubbliche relazioni dell’amministratore delegato Tom Mockridge.

Nel 2008 Paride è diventato giornalista pubblicista. Mentre nel 2011 ha fondato la Paridevitale S.r.l, che ad oggi è una delle agenzie di comunicazione più grandi di Milano.

Paride Vitale a Pechino Express 2022

Paride Vitale insieme all’amica di lungo corso, la conduttrice Victoria Cabello, partecipa a Pechino Express in onda dal 10 marzo 2022 su Sky. In questa nona edizione il viaggio è nel Medio Oriente. Vengono toccati 4 Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Si partirà, quindi, dalla Cappadocia per attraversare Istanbul raggiungendo Samarcanda lungo la Via della Seta.

Riguardo la sua partecipazione al reality insieme all’amica, Paride Vitale ha detto:

“Questo viaggio è stato pazzesco. Perché pazzesco e unico è il concentrato di emozioni, incontri , esperienze, avventure,gioie e stanchezza che Pechino Express ti regala”.

Il percorso di Paride Vitale a Pechino Express 2022

Il percorso di Paride Vitale a Pechino Express 2022 ha inizio giovedì 10 marzo. La nona stagione, per la prima volta nella storia del programma d’avventura, andrà in onda su Sky. A condurre c’è di nuovo Costantino della Gherardesca.

Vedremo come se la caverà in coppia con Victoria Cabello. La loro squadra si chiama “I pazzeschi“.

1° puntata: Arrivati primi nella prova per l’eliminazione, hanno mandato a casa le TikToker (IN AGGIORNAMENTO)

