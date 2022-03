Chi è Sasha Sabbioni? Età, altezza, vita privata e Instagram

Cosa sappiamo su Sasha Sabbioni, concorrente a Pechino Express 2022? Età, altezza, vita privata e Instagram.

Chi è Sasha Sabbioni

Nome e Cognome: Sasha Sabbioni

Data di nascita: 30 settembre 2000

Luogo di Nascita: Ancona

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sabbionisasha

Sasha Sabbioni età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha Sasha Sabbioni, concorrente di Pechino Express 2022? Se siete curiosi di conoscere la sua data di nascita, la studentessa nasce ad Ancona, nelle Marche, il 30 settembre 2000. La sua età, perciò, è di 21 anni.

Non abbiamo, però, informazioni in merito alla sua altezza o al suo peso. Dei genitori, tuttavia, sappiamo chi è la madre. Non ha fratelli o sorelle.

Ecco, quindi, come si chiama la figlia di Natasha Stefanenko. Ma chi è il marito di quest’ultima? Quanti anni ha il padre Luca Sabbioni? La sua età non la conosciamo così come la sua altezza.

Per quanto riguarda gli studi, invece, pare abbia fatto il liceo a Los Angeles. Tornata in Italia a Milano, dove vive oggi, starebbe studiando per ottenere la laurea in Economics and Management.

Nel tempo libero, invece, ha l’hobby nel nuoto a livello agonistico e le piace anche sfilare con la mamma. Parla fluentemente italiano, russo e inglese. Le piace molto leggere. Passiamo, ora, alla vita privata di Sasha…

Vita privata: Sasha Sabbioni è fidanzata?

Andiamo, adesso, a scoprire qualcosa in più sulla vita privata di Sasha Sabbioni, concorrente a Pechino Express 2022, sotto il punto di vista sentimentale. Purtroppo non abbiamo molte informazioni.

Secondo quanto riporta anche il sito DonnaGlamour, in passato ha avuto una relazione con un ragazzo la cui identità rimane sconosciuta. Dei suoi social, inoltre, non riusciamo a capire se è fidanzata oppure no.

Per scoprire se ha un fidanzato dovremo attendere sue dichiarazioni.

Dove seguire Sasha Sabbioni: Instagram e social

Non è facile capire dove seguire Sasha Sabbioni, concorrente di Pechino Express 2022. Questo perché non ha un account Twitter, per esempio. Pare averne uno su TikTok ma non utilizzato.

Anche su Facebook esiste una pagina, ma che non aggiorna dal 2020. Il solo social su cui si può fare affidamento è Instagram con i suoi quasi 27mila follower. Qui la possiamo vedere mentre viaggia o si rilassa da sola o con la madre Natasha Stefanenko.

Carriera

La carriera di Sasha Sabbioni, in realtà, deve ancora cominciare. Si tratta, infatti, di un volto nuovo al mondo della televisione. Nonostante sia molto seguita sui social si affaccia al grande pubblico grazie a Guess My Age nel 2022. Nello stesso anno partecipa anche a Pechino Express.

Guess My Age

Nel 2022, quindi, Sasha Sabbioni partecipa come concorrente a Guess My Age condotto da Max Giusti. Queste le sue parole sui social:

Spero nessuno si offenda se darò qualche anno in più. Ma farò del mio meglio per una buona causa! L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza.

Proseguiamo, quindi, andando più nel dettaglio su Pechino Express…

Sasha Sabbioni a Pechino Express 2022

Sasha Sabbioni, insieme a Natasha Stefanenko, partecipa a Pechino Express 2022 in onda su Sky. La trasmissione prende il via il 10 marzo e sul canale YouTube del programma possiamo trovare dei video in in cui le due concorrenti rispondono ad alcune domande della produzione.

Il percorso di questa nona edizione prevede un viaggio nel Medio Oriente. Vengono toccati, infatti, 4 Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Si partirà, quindi, dalla Cappadocia per attraversare Istanbul raggiungendo Samarcanda lungo la Via della Seta.

Scopriamo qualche cosa in più sul regolamento. Sasha Sabbioni e tutti gli altri hanno a disposizione solo un euro al giorno in valuta locale. In questa stagione di Pechino Express, però, si spostano anche con il dromedario.

Vengono inseriti, poi, anche dei traguardi intermedi. Le prime tre coppie che li raggiungono si sfidano per l’immunità. Chi vince la puntata può scegliere chi eliminare tra le due coppie arrivate ultime. Su TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato cosa le ha lasciato il programma:

“Viaggiare con mia mamma è stata un’esperienza sorprendente. Perché prima di partire pensavo di conoscerla, mi sbagliavo. Ho scoperto di avere al mio fianco un’alleata impavida, forte sia a livello fisico sia mentale, e determinata.

Il nostro punto di forza è stato l’essere complici in tutto. La mia debolezza si tramutava in sua forza e viceversa. Non arei potuto chiedere compagna migliore“.

I concorrenti di Pechino Express 2022

Andiamo a vedere, adesso, le altre coppie di concorrenti di Pechino Express 2022 oltre a quella formata da Sasha Sabbioni e Natasha Stefanenko. Scopriamo la lista completa:

Il percorso di Sasha a Pechino Express 2022

Il percorso di Sasha Sabbioni a Pechino Express 2022 va in onda a partire da giovedì 10 marzo. La nona stagione, per la prima volta nella storia del programma d’avventura, andrà in onda su Sky. Alle redini dello show sempre Costantino della Gherardesca.

Vedremo come se la caverà in coppia con Natasha Stefanenko. La loro squadra si chiama “Mamma e figlia“.

1° settimana: Due è il numero delle prove vinte e portate a casa da Natasha e Sasha. Prosegue così la loro corsa verso le prossime puntate. (IN AGGIORNAMENTO)

