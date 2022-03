Chi è Cristian Dondi? Età, vita privata e Instagram

Tutto ciò che sappiamo su Cristian Dondi, concorrente di Pechino Express 2022? Età, vita privata e Instagram.

Cristian Dondi età e biografia

Chi è Cristian Dondi, concorrente di Pechino Express 2022? Purtroppo non abbiamo nessuna informazione sulla sua altezza o il suo peso. Possiamo solo dire quanti anni ha. Il filmmaker, infatti, essendo nato nel 1976 oggi ha un’età pari a 46 anni.

In giro per il web, inoltre, non sono reperibili nemmeno notizie circa la sua famiglia. Non sappiamo chi sono i suoi genitori o se ha fratelli o sorelle. Rimaniamo in attesa di altri dettagli sul suo conto. Dove vive? Sembrerebbe a Milano.

Vediamo qualche news in più sulla sua vita privata…

Vita privata: Cristian Dondi ha una fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Cristian Dondi, concorrente di Pechino Express 2022, sotto il punto di vista sentimentale? Purtroppo anche in questo caso non ci sono notizie.

Non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione in nessuna intervista. Per tale ragione non possiamo dire si sia fidanzato oppure no. Avrà una fidanzata? Forse lo scopriremo in futuro, quando acquisirà un po’ più di notorietà.

Ecco, quindi, dove seguirlo sui social…

Dove seguire Cristian Dondi: Instagram e social

Ci state chiedendo dove seguire Cristian Dondi per commentare con lui il suo percorso a Pechino Express 2022? Non è semplice rispondere a questa domanda.

Sembrerebbe, infatti, che non possegga nessun profilo social. Non si riesce a trovarlo su Twitter, Facebook, TikTok o Instagram. Continueremo ad aggiornarvi in caso di ulteriori informazioni.

Carriera

Sembrerebbe esistere un profilo LinkedIn grazie al quale possiamo ripercorrere la carriera di Cristian Dondi. Dal 1994 al 1996 insieme a Bugo e il bassista Guido Pellò è batterista del gruppo Quaxo. Dopo lo scioglimento della band, nel 1999, a Londra si butta nel campo dell’audiovisivo.

Ha lavorato per il cinema, la televisione e il web. Tra i suoi collaboratori, per esempio, troviamo: Discovery Channel, MTV, Sky, Vinicio Capossela, Tricarico, Bugo, Università Bocconi, Istituto Italiano di Fotografia, Action Aid, Fondazione Trussardi e tanti altri.

Nel 2002, sempre con accanto l’amico Bugo, ha diretto il videoclip “Ne vale la pena?“. Nel 2088, invece, realizza un cortometraggio intitolato “I for I” e nel 2009 partecipa alla creazione del documentario “Vedozero“. Negli anni successivi, poi, possiamo citare anche “La favola mia“, “Il viaggio più lungo” e “Ora respiro” (addetto al montaggio). Nel 2022 Cristian Dondi approda a Pechino Express.

Cristian Dondi a Pechino Express 2022

Cristian Dondi, insieme a Bugo, partecipa a Pechino Express 2022 in onda su Sky. La trasmissione ha inizio il 10 marzo. Sul canale YouTube dedicato allo show possiamo trovare dei video in in cui i concorrenti rispondono a delle domande fatte dalla produzione.

Il percorso di questa nona edizione prevede un viaggio nel Medio Oriente. Vengono toccati, infatti, quattro Stati. Stiamo parlando della Turchia, dell’Uzbekistan, della Giordania e degli Emirati Arabi. Si partirà, quindi, dalla Cappadocia per attraversare Istanbul raggiungendo Samarcanda lungo la Via della Seta.

Parliamo, ora, del regolamento. Come riporta anche il sito TVBlog, Cristian Dondi e gli altri viaggiatori hanno a disposizione solo un euro al giorno in valuta locale. In questa stagione di Pechino Express, però, si muovono anche grazie al dromedario.

Vengono inseriti, poi, anche dei traguardi intermedi. Le prime tre coppie che li raggiungono si sfidano per l’immunità. Chi vince la puntata può scegliere chi eliminare tra le due coppie arrivate ultime. Su TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato perché ha voluto partecipare:

I motivi per cui ho deciso di partecipare sono la voglia di partire per un viaggio all’avventura e farlo insieme con il mio grande amico.

Ecco, ora, gli altri concorrenti di Pechino Express 2022…

I concorrenti di Pechino Express 2022

Andiamo a vedere, adesso, le altre coppie di concorrenti di Pechino Express 2022 oltre a quella formata da Cristian Dondi e Bugo. Qui di seguito la lista completa:

Il percorso di Cristian a Pechino Express 2022

Il percorso di Cristian Dondi a Pechino Express 2022 ha inizio giovedì 10 marzo. La nona edizione, per la prima volta nella storia del programma, andrà in onda su Sky. Alla conduzione troviamo Costantino della Gherardesca.

Vedremo come se la caverà in coppia con Bugo. La loro squadra si chiama “Gli indipendenti“.

1° settimana: L’avventura per Bugo e Cristian prosegue spedita. (IN AGGIORNAMENTO)

