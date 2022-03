Chi è Natasha Stefanenko? Età, vita privata e Instagram

Tutto su Natasha Stefanenko, concorrente a Pechino Express 2022? Età, vita privata, figlia, dove vive e Instagram.

Chi è Natasha Stefanenko

Nome e Cognome: Natalya Dmitrievna Stefanenko

Nome d’arte: Natasha Stefanenko

Data di nascita: 18 aprile 1969

Luogo di Nascita: Sverdlovsk (Russia)

Età: 52 anni

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Peso: 72 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: attrice, conduttrice ed ex modella

Marito: Luca Sabbioni

Figli: ha una figlia, Sasha Sabbioni

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @natasha_stefanenko

Natasha Stefanenko età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha Natasha Stefanenko, concorrente di Pechino Express 2022? Probabilmente vi starete facendo molte domande sulla conduttrice. Per esempio dove è nata o quando è nata. Ci pensiamo noi a rispondere.

L’ex modella nasce a Sverdlovsk, in Russia, il 18 aprile 1969. Di conseguenza ha un’età pari a 52 anni. Ha un’altezza di 1 metro e 87 centimetri e un peso di circa 72 kg. Dei genitori sappiamo che la madre era insegnante d’asilo e il padre ingegnere nucleare. Ha una sorella che si chiama Alina.

Ottiene la laurea in ingegneria metallurgica all’Università Nazionale di Scienze e Tecnologia di Mosca. Nel 1992 partecipa al concorso “The Look of the Year” in patria. Non appena inizia a lavorare come modella si trasferisce in Italia dove vive ancora oggi.

Vita privata di Natasha Stefanenko: marito e figlia

Passiamo, ora, alla vita privata di Natasha Stefanenko, prossima concorrente di Pechino Express 2022, parlando della sfera sentimentale. Curiosi di sapere chi è il marito? Lui si chiama Luca Sabbioni ed è un imprenditore.

Dal loro matrimonio nasce una bambina. Come si chiama la figlia della Stefanenko? Sasha Sabbioni. Con la figlia l’attrice, infatti, partecipa al programma di Costantino della Gherardesca.

Concludiamo con l’effermare che non ha alcun ex marito.

Dove seguire Natasha Stefanenko: Instagram e social

Dove seguire Natasha Stefanenko sui social? La troviamo Twitter nonostante non aggiorni il profilo regolarmente. Ha, inoltre, una pagina Facebook che conta oltre 130mila seguaci.

Sembrerebbe avere anche un account su TikTok. Il social più seguito e utilizzato, però, è senza dubbio Instagram. Qui troviamo foto in compagnia del marito, dei genitori e della figlia. Ma anche immagini dove la vediamo rilassarsi e viaggiare.

Carriera

Come detto poc’anzi, la carriera di Natasha Stefanenko comincia nel 1992 quando partecipa al concorso “The Look of the Year“. Cosa fa la Stefanenko in Italia? Lavora come modella in campo pubblicitario. Appare, per la prima volta, in TV su Canale 5 nella trasmissione La grande sfida.

Tanti i programmi televisivi, film e fiction ai quali la vediamo partecipare. Possiamo, per esempio citare, Ex – Amici come prima, Festivalbar, Le Iene, Taratata e Distretto di Polizia 9, tra gli altri.

Cosa fa oggi la Stefanenko? Nel 2020 appare su Rai 2 in Ci vediamo al cavallo. Nel 2022 è concorrente di Pechino Express.

Film

Questi, adesso, i film in cui abbiamo visto recitare Natasha Stefanenko:

La grande prugna (1999)

(1999) Ti spiace se bacio mamma? (2003)

(2003) In nome di Maria (2008)

(2008) Ex – Amici come prima (2011)

(2011) La mia banda suona il pop (2020)

Fiction con Natasha Stefanenko

Passiamo, ora, alla fiction alle quali ha preso parte Natasha Stefanenko:

Casa dolce casa (1994)

(1994) Gioco di specchi (2000)

(2000) Nebbie e delitti (2005, 2007, 2009)

(2005, 2007, 2009) Camera Café (2007)

(2007) 7 vite 2 (2009)

(2009) Distretto di Polizia 9 (2009)

(2009) Matrimoni e altre follie (2016)

Programmi televisivi

Tanti, inoltre, i programmi televisivi ai quali ha partecipato Natasha Stefanenko prima di Pechino Express nel 2022:

La grande sfida (1992)

(1992) Per tutta la vita…? (1997, 2012)

(1997, 2012) Target (1998)

(1998) Ciro, il figlio di Target (1998-1999)

(1998-1999) Convenscion (1999-2002)

(1999-2002) Premio Regia Televisiva (2000)

(2000) Festivalbar (2001)

(2001) Taratata (2001-20005)

(2001-20005) Le Iene (2004)

(2004) Nel nome del cuore (2004)

(2004) 10 anni più giovani in 10 giorni (2005)

(2005) Cambio vita… Mi trasformo (20005)

(20005) La festa della mamma (2006)

(2006) Venice Music Awards (20006)

(20006) BravaGrazie (20007)

(20007) Italia’s Next Top Model (2007-2011)

(2007-2011) Premio Campiello (2007)

(2007) Musicultura (2019)

(2019) Ci vediamo al cavallo (2020)

Natasha Stefanenko a Pechino Express 2022

Natasha Stefanenko, insieme a Sasha Sabbioni, partecipa a Pechino Express 2022 in onda su Sky. La trasmissione prende il via il 10 marzo. Sul canale YouTube dedicato possiamo trovare dei filmati in in cui le due concorrenti rispondono ad alcune domande della produzione.

Il percorso di questa nona edizione prevede un viaggio nel Medio Oriente. Vengono toccati, infatti, 4 Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Si partirà, quindi, dalla Cappadocia per attraversare Istanbul raggiungendo Samarcanda lungo la Via della Seta.

Parlando del regolamento, Natasha Stefanenko e gli altri concorrenti hanno a disposizione solo un euro al giorno in valuta locale per vivere. In questa stagione di Pechino Express, però, si muovono anche con il dromedario.

Di solito vengono inseriti, poi, anche dei traguardi intermedi. Le prime tre coppie che li raggiungono si sfidano per l’immunità. Chi vince la puntata può scegliere chi eliminare tra le due coppie arrivate ultime. Su TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato cosa le ha lasciato il programma:

Mi ha colpito tanto l’accoglienza e la generosità della gente. Nonostante le ristrettezze economiche e le differenze di usanze e tradizione.

I concorrenti di Pechino Express 2022

Andiamo a vedere, ora, tutte le coppie di concorrenti di Pechino Express 2022 oltre a quella formata da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Ecco, perciò, la lista completa:

Il percorso di Natasha a Pechino Express 2022

Il percorso di Natasha Stefanenko, per quanto riguarda Pechino Express 2022 ha inizio giovedì 10 marzo. La nuova stagione, per la prima volta nella storia del programma d’avventura, andrà in onda su Sky. A presentare la trasmissione ancora Costantino della Gherardesca.

Vedremo come se la caverà in coppia con Sasha Sabbioni. La loro squadra si chiama “Mamma e figlia“.

1° settimana: Durante la prima puntata Natasha e sua figlia Sasha hanno vinto due sfide importanti e proseguono il loro cammino. (IN AGGIORNAMENTO)

