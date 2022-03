Chi è Cristiano Di Luzio? Età, fidanzata e Instagram

Pensate di sapere tutto su Cristiano Di Luzio, compagno di Rita Rusic e protagonista di Pechino Express? Ecco tutte le informazioni, news e curiosità che abbiamo raccolto sul suo conto: dall’età e biografia alla vita privata e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Cristiano Di Luzio

Nome e Cognome: Cristiano Di Luzio

Data di nascita: 1990

Luogo di Nascita: Anzio (Roma)

Età: 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modello e imprenditore

Fidanzata: Cristiano è fidanzato con Rita Rusic

Tatuaggi: Non dovrebbe avere tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Cristiano Di Luzio età e biografia

Cosa sappiamo della biografia di Cristiano Di Luzio? Il modello è nato ad Anzio, provincia di Roma, nel 1990, ma non conosciamo la data di nascita completa per potervi dire anche il segno zodiacale.

L’età di Cristiano oggi è di 31 anni. Non siamo in grado di dirvi, invece, peso e altezza.

Questi i pochi dati della biografia che siamo riusciti a recuperare. Di sicuro grazie alla partecipazione a Pechino Express emergeranno altre notizie sul suo conto. Passiamo ora alla vita privata del giovane ragazzo romano.

Vita privata

Della vita privata di Cristiano Di Luzio non si conosce tantissimo, se non che ha una fidanzata molto molto famosa.

L’imprenditore, infatti, è legato sentimentalmente a Rita Rusic. Dal 2020 è emersa la sua storia d’amore, resa poi di dominio pubblico dalla coppia.

Tra le altre cose della sua vita privata sappiamo che è un grande amante dello sport, in particolare del calcio. Dedito all’allenamento in palestra tiene molto al suo fisico. Gli piace molto viaggiare, esattamente come la sua fidanzata, in particolare il suo continente preferito è l’Europa.

Parla 3 lingue. Di sé dice di essere una persona caparbia. Mentre Rita Rusic lo definisce simpatico. Concentriamoci ora sulla parte social…

Dove seguire Cristiano Di Luzio: Instagram e social

Qualcuno si starà chiedendo sicuramente se c’è modo o meno di poter seguire Cristiano Di Luzio sui social.

Al momento non siamo riusciti a trovare alcun profilo Instagram, Facebook o Twitter riconducibile a lui. C’è una pagina trovata su Instagram con appena 200 follower, ma si presume sia gestita da dei fan. Non appena ci saranno delle novità vi faremo sicuramente sapere.

Sebbene lui non sia presente su nessun tipo di social network, ci pensa Rita Rusic a postare, di tanto in tanto, scatti che li vedono insieme tra servizi fotografici e momenti di relax.

Qualcosa in più è emerso invece per quel che riguarda la sua carriera.

Carriera

La carriera di Cristiano Di Luzio è iniziata nel mondo della moda, sfilando per importanti brand. Ben presto, però, ha iniziato a lavorare come imprenditore nel mondo dello sport.

Come vedremo, però, nel corso degli anni ha avuto anche qualche apparizione televisiva. Ecco dove lo abbiamo già visto in questi anni…

Ciao Darwin

Qualcuno forse lo ricorderà, altri no, ma Cristiano Di Luzio ha partecipato Ciao Darwin nel 2019.

I telespettatori più attenti avranno di sicuro a mente il defilè del ragazzo durante la puntata “Umani contro Mutanti”.

Qui ha avuto di mettere in mostra il suo bel fisico da modello, ottenendo l’attenzione di tanti fan del programma, rapiti dalla sua bellezza.

Ma non è tutto. C’è chi è sicuro di aver visto Cristiano a Uomini e Donne, ma sarà davvero così?

Uomini e Donne

Sebbene tra le varie ricerche di internet compaia la voce “Cristiano Di Luzio Uomini e Donne”, il fidanzato di Rita Rusic non ha mai preso parte come tronista o corteggiatore al dating show di Maria De Filippi.

Possiamo trovarlo, però, tra i partecipanti dell’edizione del 2022 di Pechino Express. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Cristiano Di Luzio a Pechino Express

Pechino Express, nona edizione della trasmissione, torna sul piccolo scherzo e questa volta lo fa per la primissima volta su Sky Uno. A condurre il reality delle avventure troveremo, ancora una volta, Costantino Della Gherardesca. I luoghi inesplorati scelti per questa stagione sono i seguenti: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Tra i protagonisti, invece, contiamo anche Cristiano Di Luzio che fa coppia con Rita Rusic. Poco prima dell’avvio della trasmissione ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV Sorrisi e Canzoni. Ecco quanto riportato dal settimanale, parlando anche della sua dolce metà:

«Lontani da ogni tipo di comfort, in Paesi così distanti da noi e dalla nostra mentalità, ho avuto la conferma che Rita è una donna generosa, caparbia, allegra e forte, che affronta ogni esperienza della vita con razionalità e temperamento».

Ha detto prima di dare inizio a questa fantastica e singolare esperienza.

Ora che abbiamo qualche informazione in più, scopriamo quindi chi sono tutti i concorrenti di Pechino Express e come sono divisi in squadre.

I concorrenti di Pechino Express

10 sono le coppie che prendono parte a Pechino Express 2022. Un cast variegato e molto molto competitivo. Qui di seguito potete trovare l’elenco completo con tutti i protagonisti in gioco e i nomi della squadra.

Ecco tutti i ‘viaggiatori’ della stagione del reality show:

Tra loro ovviamente si nasconde una coppia di vincitori, ma per scoprire chi sarà non ci resta che attendere la puntata finale. A loro facciamo un caloroso in bocca al lupo.

Nel mentre vi riportiamo il percorso di Cristiano Di Luzio a Pechino Express…

Il percorso di Cristiano Di Luzio a Pechino Express

Su Sky Uno dal 10 marzo arriva la nuova edizione di Pechino Express 2022, dove vedremo in gara Cristiano Di Luzio e Rita Rusic. Insieme formeranno la coppia de ‘I Fidanzatini’.

Qui di seguito vi riportiamo passo passo tutte le tappe del loro percorso in giro per il mondo. Come se la saranno cavata?



(IN AGGIORNAMENTO)

