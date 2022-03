Bugo a Pechino Express ne Gli Indipendenti: età e Instagram 

Conosciamo insieme Bugo, protagonista della nuova edizione di Pechino Express nella squadra de Gli Indipendenti. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: dall’età all’altezza, per passare alla vita privata, moglie, figli e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Bugo

Nome e Cognome: Cristian Bugatti (ma il nome d’arte è Bugo)

Data di nascita: 2 agosto 1973

Luogo di Nascita: Rho

Età: 48 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: cantautore

Moglie: Bugo è sposato con Elisabetta

Figli: Cristian Bugatti ha un figlio

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @b_u_g_o

Bugo età, vero nome e biografia

Partiamo dalla biografia. Quando e dov’è nato Bugo?

Il cantautore, all’anagrafe Cristian Bugatti (questo il suo vero nome) è nato a Rho, in provincia di Milano, il 2 agosto 1973 sotto il segno del Leone. Oggi l’età del cantante è di 48 anni. Non abbiamo informazioni circa altezza e peso.

Continuando a parlarvi della sua biografia sappiamo che la sua famiglia è molto umile, la madre casalinga e il padre si occupava di commercio dei metalli. Si è trasferito a Novara durante l’infanzia e ha frequentato una scuola di preti, che lo avvicina alla fede (spesso presente nei testi delle sue canzoni più famose). Crescendo, pian piano, Bugo si appassiona al calcio e milita nel Cerano Calcio per alcune stagioni. Sport che si porta dentro da tifoso della Juventus, per poi prendere parte anche alla Nazionale Cantanti.

Arrivato al periodo del Liceo (ha frequentato lo Scientifico) si è nuovamente trasferito, ma ha continuato a frequentare Novara. Non è un grande amante dello studio, ma si è appassionato alla letteratura e Rimbaud è il suo poeta preferito.

Proprio durante il Liceo si è avvicinato alla musica e ha iniziato a suonare la batteria insieme ad alcuni amici. Sogno che si interrompe in parte quando è stato chiamato a prestare il servizio militare. Il tutto però l’ha spinto a imparare a suonare la chitarra e comporre le prime canzoni. Tra queste “Faccio il militare”.

Vita privata

Non si conosce granché della vita privata del cantautore, il quale ci tiene a preservare la sua famiglia e tutto ciò che riguarda la sua vita lontana dalla musica.

Sappiamo che è sposato con una diplomatica, di nome Elisabetta e nel 2011 è diventata sua moglie. Il matrimonio è stato celebrato in India, a Nuova Delhi. I due hanno vissuto qui per quattro anni, dal 2010 al 2014.

La coppia ha un figlio. Chi è e come si chiama il figlio di Bugo? Al momento non abbiamo informazioni a riguardo. Bugo e la sua famiglia vivono a Roma, ma ha vissuto anche a Milano e Madrid.

Soffermiamoci ora sulla parte social.

Dove seguire Bugo: Instagram e social

I fan di Bugo hanno la possibilità di seguirlo in tutti e tre i principali social network, da Instagram a Facebook per passare a Twitter.

Con i suoi fan condivide tutto ciò che riguarda i suoi progetti lavorativi..

Carriera

Perché Bugo è famoso e cosa faceva prima di Sanremo? Si è domandato qualcuno, probabilmente, ma la carriera del cantante parla per lui.

Nel 1994 ha iniziato il suo percorso di cantante, quando terminato il servizio militare ha pensato di fondare i Quaxo e sono molto noti nel novarese.

Due anni più tardi la band si è sciolta e così Bugo ha dato il via alla carriera da solista, dove ha composto le prime audio cassette e canzoni (come Pane, pene, pan)e preso parte ai primi concerti. Per autofinanziarsi ha lavorato in una fonderia di metalli.

Grazie all’etichetta Bar la Muerte ha avuto modo di farsi conoscere. Il suo trampolino di lancio è stata la partecipazione a Quelli che il calcio, ma ha preso parte ad altre trasmissione come Le invasioni barbariche.

Sanremo 2020

Nel 2020 Bugo ha preso parte a Sanremo 2020 insieme a Morgan.

I due grandi amici, però, hanno avuto una discussione e sul palco del Festival è successo l’irreparabile quando Morgan ha cambiato il testo del brano “Sincero”.

Il gesto ha portato Bugo a lasciare il palco. L’accaduto, sebbene non sia stato granché spiacevole, ha scatenato e non poco l’ironia del web e sono nati tantissimi meme come “Dov’è Bugo?” E non solo!

Bugo a Sanremo 2021

Dopo il caos di Sanremo 2020, Bugo ha partecipato all’edizione del 2021, dove ha presentato la canzone “E invece sì”, classificandosi ventiquattresimo.

Album, raccolte ed EP

Qui di seguito gli album portati al successo da Bugo:

2000 – La prima gratta

2001 – Sentimento westernato

2002 – Dal lofai al cisei

2004 – Golia & Melchiorre

2006 – Sguardo contemporaneo

2008 – Contatti

2011 – Nuovi rimedi per la miopia

2016 – Nessuna scala da salire

2020 – Cristian Bugatti

2021 – Bugatti Cristian

Tra questi troviamo anche due raccolte:

2018 – RockBugo

2020 – The Platinum Collection

E degli EP:

2002 – Ne vale la pena?

2002 – Casalingo

2003 – Io mi rompo i coglioni

2006 – Che lavoro fai

2015 – Arrivano i nostri

Le canzoni famose

Questo l’elenco di alcune delle canzoni più famose della carriera di Bugo:

1999 – Questione d’eternità

2002 – Ne vale la pena?

2002 – Casalingo

2003 – Io mi rompo i coglioni

2003 – Pasta al burro

2004 – Carla è Franca

2004 – Il sintetizzatore

2006 – Millennia

– Che lavoro fai

– Ggeell

– Amore mio infinito (feat. Violante Placido)

2008 – C’è crisi

– Love boat

– Nel giro giusto

2011 – I miei occhi vedono

2011 – La salita

2012 – Comunque io voglio te

2012 – Nonhotempo

2015 – Cosa ne pensi Sergio

2015 – Vado ma non so

2016 – Me la godo

2016 – Nei tuoi sogni

2020 – Sincero (feat. Morgan)

2020 – Mi manca (feat. Ermal Meta)

2020 – Quando impazzirò

2021 – E invece sì

2021 – Come mi pare

Film

Bugo ha all’attivo anche due film, uno nel 2003 e l’altro nel 2011:

Pedra Mendalza, 2003

Missione di pace, 2011

E proprio alla pellicola Missione di pace ha prestato la sua voce per la colonna sonora.

Passiamo ora all’avventura che vede il cantautore protagonista di Pechino Express.

Bugo a Pechino Express

Il 10 marzo 2022 prende il via la nona edizione di Pechino Express 2022. La trasmissione, condotta ancora da Costantino Della Gherardesca e in onda su Sky Uno, in questa stagione tocca stati come Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Tra i concorrenti troviamo anche Bugo che, prima dell’avvio del reality su Sky, ha fatto sapere a TV Sorrisi e Canzoni:

«A “Pechino” scoprirete che riesco ad adattarmi facilmente e a dare il meglio di me anche nelle situazioni più difficili».

Insieme a Bugo a prendere parte a Pechino Express troviamo Cristian Dondi. Di seguito vediamo tutti gli altri concorrenti.

I concorrenti di Pechino Express

Le coppie di Pechino Express di questa edizione sono 10 in totale. Ognuna di essa pronta a studiare strategie per arrivare alla vittoria finale del programma.

Chi sono tutti i protagonisti? Ecco qui di seguito l’elenco con i nomi dei concorrenti e le loro squadre:

Tra loro si nascondono i vincitori di Pechino Express 2022, ai quali facciamo il nostro in bocca al lupo. Chi avrà la meglio? Non ci resta che attendere l’avvio del reality per scoprirlo. Nel mentre vediamo il percorso fatto da Bugo…

Il percorso di Bugo a Pechino Express

Dal 10 marzo 2022 è possibile seguire Bugo e il suo compagno d’avventura Cristian Dondi a Pechino Express.

Il gruppo de Gli indipendenti come se la caverà? Qui di seguito riporteremo alcune tappe del loro percorso nel programma.

(IN AGGIORNAMENTO)

