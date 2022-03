Chi è Gianluca Colucci? Età, fidanzata e Instagram

Ciò che c'è da sapere su Gianluca Colucci, in arte Fru, biografia, vita privata, carriera con The Jackal fino a Pechino Express.

Tutte le informazioni su Gianluca Colucci, attore e comico conosciuto anche come Fru, dalla sua biografia, alla vita privata, la carriera dai The Jackal a Pechino Express.

Chi è Gianluca Colucci

Nome e cognome: Gianluca Colucci

Nome d’arte: Fru

Luogo di nascita: Napoli

Data di nascita: 13 novembre 1995

Età: 26 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: attore e comico

Fidanzata: Gianluca Colucci è single

Figli: Gianluca non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @gianlucafru

Gianluca Colucci età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Gianluca Colucci attraverso la sua biografia, quindi quanti anni ha e dov’è nato. Conosciuto anche come Fru, che è il suo nome d’arte, Gianluca Colucci è nato a Napoli il 13 novembre 1995. Ha quindi 26 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Non abbiamo, invece, informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Parlando dei suoi studi, Gianluca si è diplomato con il massimo dei voti all’Istituto Archimede di Ponticelli, Napoli. Ha studiato al conservatorio ed è un ex bassista. Sappiamo che è un grande amante dei videogiochi, adora gli animali, soprattutto i gatti, ed è un fan dei Red Hot Chili Peppers.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Gianluca Colucci, non abbiamo molte informazioni. Non sappiamo quindi se Gianluca Fru abbia o meno una fidanzata, ma guardando i social sembra che sia single. Inoltre non ha figli.

In passato alcuni rumor lo davano in coppia con la collega Aurora Leone. Ma tra loro c’è sempre stata solo una grande amicizia oltre al rapporto lavorativo.

Dove seguire Gianluca Colucci: Instagram e social

Adesso che conosciamo un po’ meglio chi è Gianluca Colucci, in arte Fru, è possibile seguirlo sui social. Ovviamente sì e vi rimandiamo al suo profilo Instagram personale che ha un grandissimo seguito, ben oltre 600 mila follower.

I suoi post hanno sempre un contenuto molto ironico e simpatico. Ci sono spesso foto da solo e molti scatti al mare. Ma troviamo anche quelli in compagnia con gli altri del gruppo The Jackal.

Carriera

La carriera di Gianluca Colucci è iniziata da poco ed è associata al gruppo dei The Jackal. Ha iniziato dopo il diploma a fare video divertenti che ha caricato sul web. Notati dal gruppo comico, è stato contattato per entrare a farne parte.

Fru, che come detto è il suo nome d’arte, è conosciuto anche per il tormentone GNIGNI presentato nel corso della 68^ edizione del Festival di Sanremo durante il quale ha anche vestito i panni di Pierfrancesco Favino.

Nel 2020 ha preso parte ad una puntata di Don Matteo insieme al collega Ciro Priello.

The Jackal

Gianluca Colucci è entrato a far parte del gruppo comico The Jackal nel 2016 dopo che i componenti avevano visto alcuni suoi video comici sul web. Con loro ha preso parte al film del 2017 Addio fottuti musi verdi. E nel 2020 è entrato a far parte del cast della nuova serie televisiva di Netflix, in collaborazione sempre con i The Jackal, Generazione 56K.

LOL chi ride è fuori

Nel 2021 Gianluca Colucci, in arte Fru, ha partecipato alla prima edizione di LOL chi ride è fuori, il programma comico di Prime Video condotto da Fedez. Insieme a lui c’era anche il collega Ciro Priello.

Gianluca Colucci a Pechino Express 2022

Gianluca Colucci insieme all’amica e collega Aurora Leone partecipa a Pechino Express in onda dal 10 marzo 2022 su Sky. Il percorso di questa nona edizione prevede un viaggio nel Medio Oriente. Vengono toccati 4 Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Si partirà, quindi, dalla Cappadocia per attraversare Istanbul raggiungendo Samarcanda lungo la Via della Seta.

Riguardo la sua partecipazione al reality insieme alla collega, Gianluca Colucci ha detto:

“Il momento più bello di Pechino Express, tra quelli che posso raccontare, è stato quando mi hanno preso il telefono per non farmelo più usare. Non vedevo l’ora di fare una lunga pausa forzata. Una volta tornato, ovviamente, ho ricominciato a usarlo 23 ore su 24”.

I concorrenti di Pechino Express 2022

Andiamo a vedere le coppie di concorrenti di Pechino Express 2022. Ecco la lista completa:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – Gli atletici

e – Gli atletici Ciro Ferrara e Giovanbattista Ferrara – Padre e figlio

e – Padre e figlio Barbascura X e Andrea Boscherini – Gli scienziati

e – Gli scienziati Rita Rusic e Cristiano di Luzio – I fidanzatini

e – I fidanzatini Anna Ciati e Giulia Paglianiti – Le Tik Toker – ELIMINATE

e – Le Tik Toker – ELIMINATE Victoria Cabello e Paride Vitale – I pazzeschi

e – I pazzeschi Gianluca Colucci (in arte Fru ) e Aurora Leone – Gli sciacalli

(in arte ) e – Gli sciacalli Bugo e Cristian Dondi – Gli indipendenti

e – Gli indipendenti Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – Mamma e figlia

e – Mamma e figlia Nikita Pelizon e Helena Prestes – Italia-Brasile

Il percorso di Gianluca Colucci a Pechino Express 2022

Il percorso di Gianluca Colucci a Pechino Express 2022 ha inizio giovedì 10 marzo. La nona stagione, per la prima volta nella storia del programma d’avventura, andrà in onda su Sky. A condurre c’è di nuovo Costantino della Gherardesca.

Vedremo come se la caverà in coppia con Aurora Leone. La loro squadra si chiama “Gli sciacalli“, che è la traduzione di The Jackal.

1° puntata: Durante la prima puntata si sono giocati la prova immunità, non riuscendo però a raggiungere l’obiettivo. La loro corsa continua. (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.