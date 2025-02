Shablo è un disc jockey e produttore discografico molto apprezzato nel panorama italiano e nel corso degli anni ha collaborato con diversi artisti, anche internazionali. Se però ancora non avete ben chiaro chi sia, allora continuate la lettura per scoprire tutto ciò che c’è da sapere su età, vero nome, vita privata e Instagram.

Chi è Shablo

Nome e Cognome: Pablo Miguel Lombroni Capalbo

Nome d’arte: Shablo

Data di nascita: 17 novembre 1980

Luogo di Nascita: Buenos Aires

Età: 44 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 75 kg circa

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: disc jockey e produttore discografico

Fidanzata: dovrebbe essere single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @shablo

Shablo età, vero nome e biografia

Chi è il maestro Shablo e quanti anni ha? Partiamo con il dire che il suo vero nome è Pablo Miguel Lombroni Capalbo e ha origini argentine. Nasce il 17 novembre 1980 a Buenos Aires, quindi la sua età oggi è di 44 anni. L’altezza è di circa 1 metro e 80 centimetri mentre il peso di circa 75 kg.

Non abbiamo molte informazioni sul padre e sulla madre, ma sappiamo che i genitori si sono trasferiti a Perugia quando lui aveva solo 12 anni. Da sempre è appassionato di musica e ha incentrato i suoi studi su questo campo dell’arte.

Nel corso della vita si trasferisce più volte, prima a Bologna e poi ad Amsterdam. Ma dove abita oggi Shablo? Non lo sappiamo con precisione ma l’ipotesi più corretta potrebbe essere Milano.

Ora che sappiamo come si chiama Shablo e qualche informazione in più sulle sue origini, possiamo andare avanti con altri dettagli sulla vita privata e l’apparizione a Sanremo 2025.

Vita privata

La vita privata di Shablo è assolutamente top secret perché non riusciamo a trovare alcun dettaglio sui suoi rapporti sentimentali.

Ad oggi, infatti, non abbiamo idea se il cantante sia fidanzato o come si chiami l’eventuale fidanzata.

Vedremo se sarà lui stesso a informare il pubblico tramite qualche dedica in futuro. A gennaio 2025 lo possiamo considerare single.

Dove seguire Shablo: Instagram e social

Shablo è presente su qualsiasi piattaforma social possa venirvi in mente e di conseguenza è molto facile seguirlo.

Per ascoltare le sue canzoni potete accedere a YouTube o Spotify, mentre per scoprire qualcosa in più sulla vita potete entrare su Twitter, TikTok, Facebook o Instagram.

Carriera

La carriera di Shablo inizia a prendere forma negli anni ’90, ovvero quando si trasferisce a Bologna per vivere il suo sogno. Nel 2001 firma il primo successo producendo l’album 5° Dan di Inoki, un rapper italiano.

Negli anni seguenti collabora con tantissimi artisti del panorama italiano, come per esempio i Club Dogo, Marracash e scrive la sigla per il programma televisivo Hip Hop Generation.

Nel 2005 si trasferisce ad Amsterdam per esplorare altri stili musicali e connettersi con musicisti internazionali. Qualche anno più tardi fa uscire il suo primo album da solita intitolato The Second Feeling e rilascia il singolo Count on Me, ripreso nel 2011 con Guè.

Nel 2025 prende parte a Sanremo 2025 con Guè, che conosce grazie alle collaborazioni con i Club Dogo, Tormento, amante della sperimentazione musicale, e Joshua, rappresentante della nuova frontiera della musica in Italia.

Il cantante si occupa anche della gestione di altri colleghi e sapete di chi è manager Shablo? Di Sfera Ebbasta.

Album e canzoni

Gli album che Shablo ha pubblicato nel corso della carriera sono tre: The Second Feeling (2008), Thori & Rocce (2011) e Mate y espiritu (2016).

Tanti, invece, i singoli e le canzoni che ha pubblicato in collaborazione con altri artisti.

Tra le più recenti possiamo citare Hope con Izi e Joshua, ma anche Lose Control con Ste, Hollywood con Irama e Rkomi e tanti altri ancora.

Shablo a Sanremo 2025

Shablo approda al Festival di Sanremo 2025 insieme a Guè, Tormento e Joshua con la canzone “Le mie parole“.

Nel corso dell’intervista che si può trovare anche sulla piattaforma streaming RaiPlay, il cantante ha raccontato come è nato il brano e da dove ha preso l’ispirazione:

“La canzone è nata in maniera abbastanza naturale. Eravamo in studio insieme per il mio disco ed è venuto fuori. Ci è sembrato adatto, a Carlo è piaciuto e siamo qui”.

La kermesse va in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025. Continuiamo vedendo tutti i concorrenti che saliranno sul palco dell’Ariston.

Nella puntata delle cover, in onda il 14 febbraio 2025, Shablo duetterà anche insieme a Neffa con i brani Aspettando il sole e Amor de mi vida.

I concorrenti di Sanremo 2025

Qui di seguito possiamo vedere tutti i concorrenti che fanno parte del cast di Sanremo 2025, edizione condotta da Carlo Conti:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”, Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa “Demoni”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

La lista dei Big di Sanremo 2025 continua ancora:

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Chiudono l’elenco dei concorrenti in gara a Sanremo 2025 anche i seguenti:

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Chiudono il cerchio anche le Nuove proposte, da quest’anno separate dai Big: Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Settembre “Vertebre”, Maria Tomba “Goodbye (voglio good vibes) e Alex Wyse “Rockstar”.

Il percorso di Shablo a Sanremo 2025

Shablo prende parte al Festival di Sanremo 2025 featuring Guè, Joshua e Tormento. Insieme cantano la canzone “La mia parola” e affrontano questo percorso come gruppo.

Mano a mano che andranno avanti le serate scopriremo come si piazzeranno in classifica.

1° puntata: IN AGGIORNAMENTO