Anticipazioni Amici 22, allievi recidivi: arrivano altri provvedimenti disciplinari

Debora Parigi | 1 Dicembre 2022

Anticipazioni dodicesima puntata Amici 22

Oggi pomeriggio, giovedì 1 dicembre, si è svolta la registrazione della dodicesima puntata di Amici 22 e per le anticipazioni ringraziamo il sito Superguida TV. In questa puntata sono ospiti Il Volo per giudicare la gara di canto e poi Ambeta per giudicare quella di ballo. La puntata andarà in onda domenica 4 dicembre alle ore 14 su Canale 5. Vediamo quindi cosa è successo nella registrazione.

Subito veniamo a sapere che, a seguito di quanto accaduto per le pulizie, Lorella Cuccarini aveva sospeso la maglia e Niveo e NDG. In studio, quindi, ha riconsegnato loro le maglie e ha annunciato che avranno il turno di pulizie la mattina presto. Non finisce qui, perché dopo ci saranno altri provvedimenti. Ma andiamo per ordine.

Come è avvenuto per la finale di Tu si que vales, le due sfide di oggi permettevano ai ragazzi arrivati primi nel canto e nel ballo di esibrsi durante il Capodanno di Canale 5. Vediamo quindi la classifica del canto:

La gara canto è stata vinta da Cricca e Angelina quindi saranno loro a esibirsi per Capodanno.

Questa invece la classifica del ballo:

A vincere è Rita che quindi si esibirà per il Capodanno di Canale 5.

Non sono stati mostrati i voti perché Maria de Filippi ha deciso così. Ma le anticipazioni di Amici 22 riferiscono che ci sono state anche delle sfide e dei provvedimenti disciplinari. Vediamo cosa è successo…