Chi è Chiara Cajelli di Bake Off Italia 2020? Età, vita privata e Instagram

Chiara Cajelli età, biografia e lavoro

Si chiama Chiara Cajelli e compare tra i 16 concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2020. Ecco qualche informazione circa la sua biografia.

La partecipante del cooking show è della provincia di Varese e più precisamente di Varano Borghi, dove vive. L’età di Chiara è di 34 anni. Non conosciamo, invece, quella che è la sua altezza. Qual è il lavoro di Chiara? Dalla sua presentazione siamo venuti a sapere che è una food-writer, anche di alcune note riviste e siti, come vedremo in seguito.

Chaira Cajelli ha detto qualcosa anche su di sé:

“Ogni mattina esco di casa pulita, asciutta e completamente ricoperta di talco. Mi mette ansia non utilizzarlo e per questo l’ho sempre con me anche nella borsetta”.

Un curioso aneddoto, quello rivelato dalla concorrente, che ci ha fatti davvero molto sorridere. Cosa possiamo dirvi invece della sua vita privata?

Vita privata: genitori e fratello

Non sappiamo tantissimo della vita privata di Chiara Cajelli. Non sappiamo se sia fidanzata o single. A tal proposito non vi è alcun cenno. Quel che abbiamo notato, grazie anche alla clip, è il suo grande attaccamento alla famiglia. Chiara aveva un fratello, che purtroppo è scomparso qualche anno fa e ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita e in quella dei suoi genitori.

Ma leggiamo nel dettaglio quanto ha raccontato:

“I miei dolci li apprezzano tanto anche i miei cani, ma anche i miei genitori. Infatti appena possibile facciamo, come nuovo rito, la merenda tutti insieme”.

Continuando il suo monologo di presentazione, Chiara Cajelli infatti, ha parlato proprio di suo fratello, venuto a mancare qualche anno fa:

“Purtroppo un tempo c’era anche mio fratello, che è venuto a mancare nel 2017 e diciamo abbiamo dovuto consolidare la merenda a tre”.

La pasticceria senza dubbio l’avrà aiutata ad affrontare un dolore simile, per una ferita che farà fatica a rimarginare.

Tra le altre curiosità su Chiara, il video di presentazione ci ha fornito un’altra informazione. Abbiamo scoperto che è una grande amante degli animali, in particolare i cani, e parte del suo progetto lavorativo è dedicato anche agli amici a 4 zampe. Ma di seguito vi forniremo più dettagli.

Dove seguire Chiara Cajelli: Instagram e social

Gli utenti del web vorranno senza dubbio sapere se c’è modo di poter seguire più da vicino Chiara Cajelli. Il modo più semplice è ovviamente la via dei social. La concorrente di Bake Off Italia 2020 ha infatti due profili, uno su Facebook e l’altro Instagram aperto a tutti.

Sui suoi account ufficiali, ovviamente, non può che condividere il suo smisurato amore per la pasticceria, che da sempre la accompagna. I profili, tra l’altro, sono prettamente legati ai dolci e alle torte, che come abbiamo detto hanno anche la variante per i cani. Proprio per questo pubblica anche dei video e delle foto dove ritrae i suoi fedeli compagni di vita intenti ad assaggiare i suoi capolavori.

E non è finita qui. Chiara Cajelli ha anche un blog tutto suo che potete trovare anche consultando i suoi social. Nel sito che si chiama Bocconcini Q.b. è presente un numero indefinito di ricette, dalle classiche, a quelle più sfiziose e elaborate:

“Faccio dei video tutorial. Ho un sito mio di ricette e video ricette”.

Ha raccontato. Ma non solo. Sbirciando tra le sue pagine abbiamo scoperto che la food writer ha avuto modo di scrivere per Giallo Zafferano in passato, e oggi di avere all’attivo la collaborazione con Dissapore e Vanity Fair Italia! Niente male davvero! Magari l’ottenere ancor più visibilità (ed è ciò che le auguriamo) potrà in qualche modo spalancarle le porte ad altre nuove collaborazioni.

Adesso per Chiara è arrivato il momento di fare una nuova esperienza, chiamata Bake Off Italia 2020. Di seguito ulteriori dettagli sulla sua partecipazione…

Chiara Cajelli a Bake Off Italia 2020

La parola d’ordine in pasticceria è creatività e Chiara Cajelli ne ha davvero da vendere! Per questo è sbarcata a Bake Off Italia 2020, insieme ad altri altrettanti talentuosi concorrenti. Il programma, con data d’inizio il 4 settembre, ha alla conduzione Benedetta Parodi e 4 severi giudici come Csaba Della Zorza, Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio.

Tutti e quattro molto esigenti sicuramente saranno molto incuriositi dalle doti di Chiara Cajelli e pretenderanno davvero il massimo da lei, così come dai suoi colleghi. Ed ecco come ha parlato la concorrente a proposito del suo amore per la pasticceria:

“Ho una passione incredibile per la pasticceria. Da sempre, da quando ero piccina. Allora ho aperto questo sito dove faccio ricette non solo per noi, ma la maggior parte delle volte studio anche una versione identica per i cani. Loro amano i miei dolci, soprattutto la nuova arrivata, Crudelia. Lei non fa neanche in tempo a capire che ha davanti che si fionda a mangiare e addenta”.

Cosa l’ha però spinta a partecipare a Bake Off Italia 2020? A spiegarlo è proprio Chiara Cajelli, che assai determinata ha rivelato:

“Arrivo a Bake Off perché sono 10 anni che lavoro con tenacia per varcare la soglia del tendone. Vincerò perché credo di avere il taglio più originale nell’ideazione dei dolci e vi stupirò”.

Insomma non ci resta che utilizzare la fatidica frase pronunciata da Benedetta Parodi: 3…2…1… dolci in forno e che vinca il migliore! Infine, per non farci mancare nulla, vi abbiamo riportato tutte le schede dei concorrenti di questa edizione di Bake Off Italia 2020….

