Chi è Donato Caporaso di Bake Off Italia 2020? Età e Instagram

1 Chi è Donato Caporaso: età e vita privata

Donato Caporaso viene da Alberobello, tuttavia da ben 17 anni vive a Bologna, e la sua età di 36 anni. Della sua vita privata sappiamo che dopo una lunga carriera d’ufficio ha deciso di mollare tutto e di reinventare sé stesso. Ha così iniziato a lavorare come barman, anche se attualmente è alla ricerca di un’occupazione stabile. E ancora della sua vita privata sappiamo che Donato è un grande appassionato di fitness, al punto da allenarsi anche per 4/5 volte alla settimana. Caporaso ama anche i lunghi viaggi e i tatuaggi, e in merito alle sue passioni afferma:

“Nella vita faccio il barman, ma al momento sono in cerca di un’occupazione. Mi alleno molte volte a settimana. Sono tatuato per quasi l’80% del mio corpo. È arte direttamente sulla pelle. Sono anche vanesio. Mi piace curare l’immagine e l’aspetto, anche se non eccessivamente. Sono una persona molto precisa. Tutto deve essere perfettamente in ordine e pulito”.

Come se non bastasse Donato Caporaso ha un’altra grande importante passione: quella per i dolci. Per questo motivo l’aspirante pasticciere ha deciso di mettersi alla prova e di partecipare a Bake Off Italia 2020, diventando uno dei concorrenti della nuova edizione. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito al suo arrivo all’interno del programma in onda su Real Time.